सिर्फ विराट ही नहीं, इन 2 खिलाड़ियों के 2027 वर्ल्ड कप खेलने की बढ़ी मुश्किलें, समझें पूरा गणित

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज में अब बस कुछ ही दिनों का समय रह गया है. भारतीय फैंस दोनों ही खिलाड़ियों का बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं. दोनों ही दिग्गज खिलाड़ियों ने भारतीय क्रिकेट के लिए जो किया है वह शायद ही कोई कर पाएगा. इसी बीच दोनों के संन्यास की खबरे भी तेज हो गई थी. कयास लगाए जा रहे थे आगामी सीरीज दोनों के करियर की आखिरी सीरीज हो. ऐसे में हम आपको बताना चाहेंगे सिर्फ विराट ही नहीं बल्कि रोहित शर्मा, मोहम्मद शमी को भी 2027 वनडे विश्व कप खेलना मुश्किल नजर आ रहा है.
विराट कोहली
भारत के स्टार खिलाड़ी और किंग कोहली के नाम से मशहूर विराट कोहली ने साल 2024 टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद टी20 से संन्यास का ऐलान कर दिया था. इस साल की शुरुआत में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को भी अलविदा कह दिया था. उनके इस फैसले ने पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया था. अब वह सिर्फ क्रिकेट के वनडे फॉर्मेट में शिरकत करते दिखेंगे. 19 अक्टूबर को भारतीय फैंस काफी समय बाद उन्हें क्रिकेट के मैदान पर खेलते देखेंगे. इसी बीच बीसीसीआई ने उन्हें विजय हजारे ट्रॉफी खेलने की नसीहत दी है. ऐसे में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उनके प्रदर्शन पर पूरे देश का निगाहें टिका होंगी. ऐसे में देखना दिलचस्प होता है बीसीसीआई या खुद कोहली क्या फैसला लेते हैं.
रोहित शर्मा
रोहित शर्मा को ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले वनडे टीम की कप्तानी से हटाकर चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने सभी को निशब्द छोड़ दिया. रोहित की जगह गिल को कप्तानी का जिम्मा सौंपा. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो गिल ने कप्तानी मांगी भी नहीं थी. इससे साफ पता लगता है रोहित से कप्तानी छिनी गई है. 2027 वनडे विश्व कप में काफी समय है. यही नहीं 2027 वर्ल्ड कप तक वह 40 साल के हो जाएंगे. ऐसे मे अगामी सीरीज में रोहित को अपना दमदार प्रदर्शन करना होगा. पूरे देश की नजरें उनके और विराट के ऊपर होंगी. तो यह कहना गलत नहीं उनका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ प्रदर्शन उनके वर्ल्ड कप की राह तय कर सकता है.
मोहम्मद शमी
लिस्ट में तीसरा नाम साल 2023 वनडे विश्व कप में अपनी दमदार गेंदबाजी से तबाही मचाने वाले मोहम्मद शमी का है. शमी चोट के कारण टीम से बाहर हो गए थे. उन्होंने काफी समय तक बुमराह के साथ टीम के तेज गेंदबाजी का जिम्मा संभाला है, लेकिन इंजरी ने उन्हें हमेशा ही परेशान किया है. उम्मीद लगाई जा रही थी, ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया में उनका चयन होगा. पर ऐसा नहीं हुआ. साल 2027 वर्ल्ड कप तक शमी की उम्र 37 साल हो जाएगी. ऐसे में यह कहना मुश्किल नहीं कि उनका भी वनडे विश्व कप खेलना मुश्किल है.
