कोहली या गेल नहीं IPL में इस खिलाड़ी के नाम सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच जीतने का रिकॉर्ड, फिर भी किस्मत को कोस रहा!

Most POTM in IPL History: इंडियन प्रीमियम लीग के इतिहास में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली के नाम है. वहीं, मेगा इवेंट में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का कारनामा वेस्टइंडीज के पूर्व धुरंधर क्रिस गेल ने किया है. हालांकि, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि IPL में सबसे ज्यादा बार 'प्लेयर ऑफ द मैच' अवॉर्ड जीतने के मामले में इन दोनों में से किसी का नाम नहीं है. ये बड़ा रिकॉर्ड अभी भी उस खिलाड़ी के नाम है, जिन्होंने 2022 सीजन से पहले आईपीएल से संन्यास ले लिया था.

आईपीएल के हर मैच में कई खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जो खिलाड़ी मैच का रुख पलट देता है, उसे ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ का अवॉर्ड दिया जाता है. यह सम्मान किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत खास होता है, क्योंकि यह उसके मैच विनिंग प्रदर्शन की पहचान है.

एबी डिविलियर्स के नाम ये स्पेशल रिकॉर्ड

आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा बार ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ जीतने का रिकॉर्ड अभी भी एबी डिविलियर्स के नाम दर्ज है. साउथ अफ्रीका के पूर्व धुरंधर बल्लेबाज ने 25 बार ये अवॉर्ड जीता है. वहीं एबीडी के साथ आरसीबी में खेल चुके स्टार बल्लेबाज क्रिस गेल दूसरे नंबर पर हैं, जिन्होंने आईपीएल में 22 बार ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ अवॉर्ड जीता है. इस लिस्ट में रोहित शर्मा तीसरे और विराट कोहली चौथे स्थान पर हैं.

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आईपीएल में सबसे ज्यादा ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ बनने वाले खिलाड़ी

एबी डिविलियर्स- 25

क्रिस गेल - 22

रोहित शर्मा - 21 (भारतीयों में सबसे आगे)

विराट कोहली - 19

डेविड वॉर्नर - 18

रवींद्र जडेजा- 17

एबी डिविलियर्स का ये ख्वाब नहीं हुआ पूरा

आरसीबी और दिल्ली फ्रेंचाइजी के लिए खेल चुके एबी डिविलियर्स ने आईपीएल में शानदार प्रदर्शन किया. सबसे अधिक 'प्लेयर ऑफ द मैच' अवॉर्ड जीतने का रिकॉर्ड इस बात की गवाही भी दे रहा है, लेकिन अफसोस की बात ये है कि उनका ट्रॉफी जीतने का ख्वाब पूरा नहीं हो सका. एबी डिविलियर्स ने आईपीएल करियर की शुरुआत 2008 में दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स) के साथ की. शुरुआती सालों में उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई, लेकिन असली पहचान उन्हें बाद में मिली. 2011 में ABD रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) से जुड़े और यहीं से उनका करियर नई ऊंचाइयों पर पहुंचा. हालांकि, शानदार रिकॉर्ड के बावजूद वो कभी आईपीएल विनिंग टीम का हिस्सा नहीं रहे.

एबी डिविलियर्स का आईपीएल करियर

साल 2008 से लेकर 2010 तक एबी डिविलियर्स दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स) के लिए खेले. उसके बाद वो आरसीबी का हिस्सा बने और रिटायरमेंट तक इसी टीम के साथ रहे. 'मिस्टर 360 डिग्री' के नाम से मशहूर डिविलियर्स ने आईपीएल के 184 मैचों में 39+ औसत से 5162 रन बनाए, जिसमें 3 शतक और 40 फिफ्टी शामिल है.

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