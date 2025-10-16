विराट नहीं... भारत का ये खूंखार बल्लेबाज है ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा दुश्मन, स्टार्क-कमिंस भी कांपते हैं थर-थर

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया... क्रिकेट की दो महाशक्तियों के बीच 19 अक्टूबर से पर्थ के मैदान पर तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9:00 बजे से खेला जाएगा. इस वनडे इंटरनेशनल सीरीज से पहले तमाम क्रिकेट फैंस विराट कोहली को ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बता रहे हैं, लेकिन एक खूंखार बल्लेबाज ऐसा है जो कंगारुओं का विराट कोहली से भी बड़ा और घातक दुश्मन है.

भारत का ये खूंखार बल्लेबाज है ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा दुश्मन

'हिटमैन' रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े दुश्मन हैं. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज के तीन मैच 19, 23 और 25 अक्टूबर को खेले जाएंगे. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच हमेशा संघर्षपूर्ण पूर्ण और रोमांचक होते रहे हैं. कई भारतीय बल्लेबाजों ने अपने जीवन की श्रेष्ठ पारियां ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली हैं. मौजूदा टीम में रोहित शर्मा , विराट कोहली और शुभमन गिल जैसे खिलाड़ियों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है. आइए जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किन पांच भारतीय बल्लेबाजों ने वनडे में बड़ी पारियां खेली है.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ODI में सबसे बड़ी पारी

रोहित शर्मा का पहला ODI में पहला दोहरा शतक नवंबर 2013 में बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आया था. रोहित शर्मा ने तब 158 गेंदों पर 12 चौकों और 16 छक्कों की मदद से 209 रन बनाए थे. यह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किसी भारतीय बल्लेबाज की सबसे बड़ी पारी है.

सचिन ने 141 गेंद पर 175 रन बनाए

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की तरफ से वनडे की दूसरी बड़ी पारी सचिन तेंदुलकर ने खेली है. सचिन तेंदुलकर ने साल 2009 में 141 गेंदों पर 175 रनों की तूफानी पारी खेली थी. हालांकि 351 रन का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ये मैच 3 रन से हार गई थी.

रोहित शर्मा ने पर्थ में 171 रन बनाए थे

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की तरफ से तीसरी बड़ी पारी रोहित शर्मा ने ही खेली है. रोहित शर्मा ने पर्थ में 2016 में 171 रन बनाए थे. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की तरफ से चौथी बड़ी पारी सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने खेली है. साल 2019 में धवन ने 115 गेंद पर 143 रन बनाए थे. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की तरफ से पांचवीं बड़ी पारी पूर्व कप्तान धोनी ने 2013 में खेली थी. धोनी ने 121 गेंद पर 139 रन बनाए थे.