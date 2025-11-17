Advertisement
रोहित-विराट और धोनी नहीं, इस भारतीय बल्लेबाज ने जड़ा है क्रिकेट का सबसे लंबा छक्का, 18 साल बाद भी नहीं टूटा ये असंभव सा रिकॉर्ड!

Longest Six By An Indian: क्या आपको पता है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे लंबा छक्का लगाने का भारतीय रिकॉर्ड किस बल्लेबाज के नाम है? बता दें कि यह रिकॉर्ड पूर्व भारतीय बल्लेबाज युवराज सिंह (119 मीटर) के नाम है, जो उन्होंने 2007 टी20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगाया था. दूसरे नंबर पर एम एस धोनी (118 मीटर) हैं. विश्व क्रिकेट में सबसे लंबे छक्के का रिकॉर्ड शाहिद अफरीदी (153 मीटर) के नाम है.

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Nov 17, 2025, 11:33 AM IST
Longest Six In Indian Cricket History: क्रिकेट के टी20 फॉर्मेट (T20 Format) के आने के बाद से बल्लेबाजों के खेलने का अंदाज पूरी तरह से बदल गया है और अब मैचों में छक्कों की तादाद काफी बढ़ गई है. भारतीय क्रिकेट इतिहास में कई ऐसे महान बल्लेबाज हुए हैं, जिन्होंने अपनी ताकत से लंबे-लंबे छक्के लगाने में महारत हासिल की है. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे लंबा छक्का लगाने का भारतीय रिकॉर्ड रोहित या विराट नहीं, बल्कि ऐसे खिलाड़ी के नाम है, जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से काफी पहले ही सन्यास ले चुका है. अगर आपके मन में महेंद्र सिंह धोनी का नाम है तो वो भी गलत है, क्योंकि इस लिस्ट में वो भी दूसरे नंबर पर है.  

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे लंबा सिक्स (भारतीय)
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में किसी भारतीय द्वारा सबसे लंबा छक्का लगाने का रिकॉर्ड पूर्व महान बल्लेबाज युवराज सिंह के नाम है. युवराज सिंह ने यह रिकॉर्ड 2007 टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगाया था.

युवराज सिंह का छक्का कितने मीटर का था?
युवराज सिंह का यह रिकॉर्ड-ब्रेकिंग छक्का 119 मीटर लंबा था. यह छक्का आज भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में किसी भारतीय द्वारा लगाया गया सबसे लंबा छक्का है. इतने लंबे समय बाद भी कोई भी भारतीय खिलाड़ी इस रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाया है. 

दूसरे नंबर पर हैं महेंद्र सिंह धोनी
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे लंबा छक्का लगाने के मामले में भारतीय बल्लेबाजों में दूसरा स्थान पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के नाम है. धोनी ने यह छक्का 2009 में न्यूजीलैंड की जमीन पर एक वनडे मैच के दौरान लगाया था. उनका यह छक्का 118 मीटर लंबा था, जो युवराज सिंह के रिकॉर्ड से महज 1 मीटर पीछे रह गया था. 

क्रिकेट इतिहास का विश्व रिकॉर्ड
क्रिकेट इतिहास में सबसे लंबा छक्का लगाने का विश्व रिकॉर्ड पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर और कप्तान शाहिद अफरीदी के नाम दर्ज है. अफरीदी ने यह रिकॉर्ड 2013 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जोहानिसबर्ग के मैदान पर 153 मीटर लंबा छक्का लगाकर बनाया था. यह छक्का क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट या लीग में अब तक का सबसे लंबा छक्का है.

Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

