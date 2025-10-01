बल्लेबाज या तूफान.. यशस्वी-गिल से भी बड़ा उस्ताद, 21 की उम्र में बना डाला दुर्लभ रिकॉर्ड

Zimbabwe vs Tanzania T20I, ICC Mens T20 World Cup Africa Regional Final 2025: वर्ल्ड क्रिकेट में एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड बनते हैं. कोई सबसे तेज शतक तो कोई एक पारी में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड बना देता है. किसी के नाम सबसे कम उम्र में शतक तो किसी के नाम सबसे ज्यादा रन बनाने की उपलब्धि दर्ज है. अब कुछ ऐसा ही एक टी20 वर्ल्ड कप 2025 क्वालीफायर मैच में देखने को मिला है. हरारे में जिम्बाब्वे और तंजानिया के बीच मैच में कुछ अनोखा देखने को मिला. इसने वर्ल्ड क्रिकेट में फैंस को हैरान कर दिया.

क्रिकेट में रचा इतिहास

जिम्बाब्वे के ब्रायन बेनेट ने टी20 वर्ल्ड कप अफ्रीका क्षेत्र फाइनल के 9वें गेम में तंजानिया के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया. तंजानिया के खिलाफ पारी की शुरुआत करते हुए बेनेट ने 60 गेंदों में 111 रन बनाए. वह तीनों फॉर्मेट (टेस्ट, वनडे और टी20) में शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बन गए. महज 21 साल की उम्र में बेनेट ने खुद को जिम्बाब्वे के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक के रूप में स्थापित किया है. टेस्ट और वनडे क्रिकेट में पहले ही शतक लगाने के बाद बेनेट ने तंजानिया के खिलाफ तबाही मचा दी.

गिल-यशस्वी से भी आगे

भारत के युवा स्टार शुभमन गिल ने तीनों फॉर्मेट में शतक लगाया. वह 26 साल के हैं. उनके साथी यशस्वी जायसवाल के नाम टेस्ट और टी20 में तो शतक हैं, लेकिन वनडे में उन्हें इसका इंतजार है. इस तरह मौजूदा समय के दो सुपरस्टार भी बेनेट जैसा रिकॉर्ड नहीं बना पाए. इस खिलाड़ी ने 19 साल की उम्र में ही पहला टी20 इंटरनेशनल मैच खेला था और दो सालों में हर फॉर्मेट में छा गया.

जिम्बाब्वे को मिली जीत

जिम्बाब्वे को बेनेट (111 रन) और तदिवानाशे मरुमानी (49 रन) ने जबरदस्त शुरुआत दिलाई. बेनेट ने अपनी पारी में 15 चौके और 2 छक्के लगाए. इस दौरान उनका औसत 185 का रहा है. रयान बर्ल ने 22 और कप्तान सिकंदर रजा ने 19 रन बनाए. इस तरह जिम्बाब्वे की टीम 221 रनों तक पहुंची. खालिदी जुमा और एली किमोट ने दो-दो विकेट लिए. जवाब में तंजानिया की टीम 18.4 ओवरों में 108 रन ही बना सकी. जिम्बाब्वे ने 113 रनों से मैच को जीत लिया.