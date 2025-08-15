यशस्वी या अभिषेक नहीं! रवि शास्त्री ने 25 साल के इस मैच विनर को चुना 'भारतीय क्रिकेट का राइजिंग स्टार'

रवि शास्त्री ने टीम इंडिया के 'राइजिंग स्टार' का नाम चुना है. उन्होंने यशस्वी जायसवाल या अभिषेक शर्मा नहीं, बल्कि 25 साल के एक प्रतिभाशाली बल्लेबाज को भारतीय क्रिकेट का उभरता हुआ सितारा बताया. उन्होंने जिस खिलाड़ी का नाम लिए है, वह सफेद और लाल गेंद, दोनों ही क्रिकेट फॉर्मेट में माहिर बल्लेबाज है. इस खिलाड़ी ने हाल ही में खत्म हुई एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 में भारतीय टीम के प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए सीरीज 2-2 से बराबर करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई.

ये खिलाड़ी टीम इंडिया का 'राइजिंग स्टार'

स्काई स्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल पर फैंस के साथ प्रश्नोत्तर सेशन के दौरान शास्त्री से 'भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे' का नाम पूछा गया. पूर्व भारतीय हेड कोच ने बिना किसी संदेह के भारत के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल का नाम लिया और भविष्यवाणी की कि वह लंबे समय तक टीम में बने रहेंगे शास्त्री ने कहा, 'शुभमन गिल पर कोई सवाल ही नहीं है. वह लंबे समय तक टीम में बने रहेंगे. आपने देखा होगा कि उन्होंने यहां कैसी सीरीज खेली है. वह केवल 25 साल के हैं. इस अनुभव के साथ वह और भी बेहतर होते जाएंगे. वह बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं. जब आप उन्हें देखते हैं, तो वह देखने में बहुत ही सहज लगते हैं. उनमें लंबी पारी खेलने की क्षमता है.'

भारत-इंग्लैंड सीरीज के टॉप रन स्कोरर रहे गिल

टेस्ट क्रिकेट में भारत की कप्तानी करते हुए अपने पहले ही असाइनमेंट में गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ धमाकेदार प्रदर्शन किया. उन्होंने चार शतकों की मदद से 75.4 की औसत के साथ कुल 754 रन बनाए और सीरीज के टॉप रन स्कोरर रहे. गिल के यह रन सुनील गावस्कर द्वारा 1971 में वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में बनाए गए 774 रनों के बाद किसी भारतीय खिलाड़ी द्वारा टेस्ट सीरीज में बनाया गए दूसरा सबसे ज्यादा रन हैं. गौरतलब है कि गिल ने शास्त्री के हेड कोच रहते हुए भारत के लिए अपना वनडे (2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ) और टेस्ट (2020 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ) डेब्यू किया था.

टी20 इंटरनेशनल में होगी वापसी?

गिल बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के खिलाफ भारत की पिछली तीन टी20 इंटरनेशनल सीरीज में नहीं खेले थे, क्योंकि उन्हें आराम दिया गया था. उनका फोकस टेस्ट क्रिकेट और चैंपियंस ट्रॉफी पर था. हालांकि, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने ओपनिंग करते हुए प्रभावशाली प्रदर्शन किया, जिससे उनकी और यशस्वी जायसवाल की वापसी पर संदेह के बादल छाए हुए हैं. हालांकि, उन्होंने अब तक टी20 और आईपीएल में शानदार प्रदर्शन किया है. गिल श्रीलंका के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल मैचों में अपने आखिरी मैच में टीम के उप-कप्तान थे. रिपोर्ट्स की मानें तो अगर उनका चयन होता है, तो आगामी एशिया कप के लिए उन्हें सूर्यकुमार यादव का डिप्टी बनाया जा सकता है.