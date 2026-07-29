युवराज सिंह नहीं... भारत के इस खूंखार बल्लेबाज ने ठोका सबसे तेज T20 अर्धशतक, 441 की स्ट्राइक रेट से 11 गेंद पर ठोके 50 रन

इस दुनिया में एक खूंखार बल्लेबाज ऐसा है, जिसने क्रिकेट के मैदान पर एक दफा ऐसी भीषण तबाही मचाई कि विरोधी टीम के गेंदबाज रहम की भीख मांगते हुए नजर आए. भारत के इस बल्लेबाज ने टी20 क्रिकेट में 11 गेंदों में अर्धशतक जड़कर महारिकॉर्ड बना दिया. टी20 क्रिकेट के इतिहास में 11 गेंद पर अर्धशतक बनाने वाला ये क्रिकेटर भारत का है. भारत का यह क्रिकेटर कोई और नहीं बल्कि ऑलराउंडर आशुतोष शर्मा हैं.
आशुतोष शर्मा के नाम टी20 क्रिकेट में 11 गेंद पर अर्धशतक जड़ने का रिकॉर्ड दर्ज है. भारत के ऑलराउंडर आशुतोष शर्मा ने 17 अक्टूबर 2023 को अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ एक टी20 मैच में 11 गेंद पर अर्धशतक जड़ दिया था. आशुतोष शर्मा 12 गेंद पर 53 रन बनाकर आउट हुए थे. आशुतोष शर्मा का स्ट्राइक रेट इस दौरान 441.66 का रहा था. आशुतोष शर्मा की पारी में 8 छक्के और एक चौका शामिल रहा. आशुतोष शर्मा ने इस रिकॉर्ड के साथ भारत के महान ऑलराउंडर युवराज सिंह के पिछले रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया था.
युवराज सिंह ने साल 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप 2007 के मैच में 12 गेंदों में अर्धशतक बनाया था. रांची के JSCA ओवल मैदान पर 17 अक्टूबर 2023 को खेले गए इस SMAT टी20 मैच में रेलवे की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था. रेलवे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 246/5 का स्कोर खड़ा किया. रेलवे ने अरुणाचल प्रदेश को जीत के लिए 20 ओवरों में 247 रनों का टारगेट दिया. जवाब में अरुणाचल प्रदेश की टीम 18.1 ओवर में ही 119 रन पर ढेर हो गई. रेलवे ने इस तरह इस मैच में 127 रन से प्रचंड जीत दर्ज कर ली.
आशुतोष शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के रतलाम में हुआ था, जबकि वह इंदौर में पले बढ़े हैं. मध्य प्रदेश के रतलाम शहर का रहने वाला यह 27 वर्षीय खिलाड़ी अपने क्रिकेट टैलेंट को निखारने के लिए 10 साल की उम्र में इंदौर चला गया. सीमित संसाधनों के बावजूद आशुतोष शर्मा ने अपने दम पर सब कुछ मैनेज करना सीखा और गुजारा करने के लिए बॉल बॉय और अंपायर के रूप में काम किया. एक महत्वपूर्ण क्रिकेट कदम में, दाएं हाथ का यह बल्लेबाज 2022 में रेलवे में चला गया. आशुतोष शर्मा ने 8 फर्स्ट क्लास मैचों में 28.46 की औसत से 370 रन बनाए हैं. आशुतोष शर्मा ने फर्स्ट क्लास करियर में 1 शतक और 2 अर्धशतक ठोके हैं. आशुतोष शर्मा ने 24 लिस्ट-A मैचों में 479 रन बनाए हैं. आशुतोष शर्मा ने लिस्ट-A में 3 अर्धशतक ठोके हैं. 62 टी20 मैचों में आशुतोष शर्मा ने 1277 रन बनाए हैं. आशुतोष शर्मा ने इस दौरान 9 अर्धशतक जमाए हैं.