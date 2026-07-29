Add Zee Business As A Preferred Source
App

युवराज सिंह नहीं... भारत के इस खूंखार बल्लेबाज ने ठोका सबसे तेज T20 अर्धशतक, 441 की स्ट्राइक रेट से 11 गेंद पर ठोके 50 रन

इस दुनिया में एक खूंखार बल्लेबाज ऐसा है, जिसने क्रिकेट के मैदान पर एक दफा ऐसी भीषण तबाही मचाई कि विरोधी टीम के गेंदबाज रहम की भीख मांगते हुए नजर आए. भारत के इस बल्लेबाज ने टी20 क्रिकेट में 11 गेंदों में अर्धशतक जड़कर महारिकॉर्ड बना दिया.

Written ByTarun Verma
Published: Jul 29, 2026, 11:41 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 11:41 AM IST
युवराज सिंह नहीं... भारत के इस खूंखार बल्लेबाज ने ठोका सबसे तेज T20 अर्धशतक, 441 की स्ट्राइक रेट से 11 गेंद पर ठोके 50 रन

About the Author

Tarun Verma

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी ख़बरों के विभिन्न एंगल्स पर साइड स्टोरीज़ करने के अलावा खिलाड़ियों पर स्‍पेशल पैकेजेस बनाने में बहुत रुचि है. क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी ज़ी न्यूज़ के पाठकों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी तरुण वर्मा बख़ूबी निभाते हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट खेलने, किताबें पढ़ने और घूमने का बहुत शौक है. तरुण वर्मा साल 2016 में गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज का इंटरव्यू कर चुके हैं. तरुण वर्मा खेलों के कई बड़े-बड़े इवेंट्स को कवर करने का अनुभव रखते हैं. ज़ी न्यूज़ से जुड़ने से पहले तरुण वर्मा इंडिया टुडे ग्रुप मीडिया (Aajtak.in) संस्थान का भी हिस्सा रह चुके हैं. आप Tarun.Verma@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. तरुण वर्मा एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
थायनोस से ज्यादा खतरनाक है डॉक्टर डूम, 64 साल बाद लौटा 25 सुपरहीरोज से भिड़ेगा अकेले
Avengers Doomsday50 min ago
2
bastar news50 min ago
3
karnataka59 min ago
4
cricket1 hr ago
5
CBSE Class 12th1 hr ago