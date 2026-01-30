नोवाक जोकोविच ने तोड़ा 54 साल पुराना रिकॉर्ड , कार्लोस अल्काराज से होगा फाइनल मुकाबला

नोवाक जोकोविच ने मेलबर्न में अपने असाधारण करियर में एक और उपलब्धि हासिल की. ​​जानिक सिनर पर पांच सेटों में रोमांचक जीत के बाद, वह ओपन एरा में ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज पुरुष खिलाड़ी बन गए. उन्होंने केन रोज़वॉल का रिकॉर्ड तोड़ा, जो 1972 में बना था. उस समय रोज़वॉल 37 साल और 2 दिन के थे. वहीं, 38 वर्षीय जोकोविच ने रॉड लेवर एरिना में चार घंटे नौ मिनट तक चले मुकाबले में जीत हासिल की और रिकॉर्ड 25वें ग्रैंड स्लैम खिताब और 11वें ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब से सिर्फ एक जीत दूर रह गए हैं.

तोड़ दिया रिकॉर्ड

जोकोविच सेमीफाइनल में सिनर के खिलाफ लगातार पांच मैचों में हार और पूरे सीजन में जीत के बेहद करीब पहुंचकर बाहर होने के दबाव के साथ पहुंचे थे. 2025 में चारों मेजर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा था। जब वह दो सेट से एक सेट से पीछे थे, तब ऐसा लग रहा था कि यह सिलसिला दोहराया जाएगा. लेकिन सर्बियाई खिलाड़ी ने डटकर मुकाबला किया, अपने सामने आए 18 ब्रेक पॉइंट्स में से 16 को बचाया और अंततः दो बार के डिफेंडिंग चैंपियन को 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4 से हराकर जीत हासिल की.

2012 को किया याद

सच कहूं तो, इस समय मेरे पास शब्द नहीं हैं। यह सब कुछ अविश्वसनीय सा लग रहा है. चार घंटे से ज़्यादा खेलने के बाद, लगभग रात के 2 बज रहे हैं. मुझे 2012 की याद आ रही है जब मैंने राफा के खिलाफ फाइनल खेला था और वह मैच लगभग छह घंटे चला था. खेल का स्तर और गुणवत्ता दोनों ही बहुत उच्च थे और मुझे पता था कि आज रात उसके खिलाफ जीतने का यही एकमात्र तरीका है. उसने मेरे खिलाफ पिछले पांच मैच जीते हैं। उसके पास मेरा मोबाइल नंबर था, इसलिए मुझे आज रात के लिए अपना नंबर बदलना पड़ा,” जोकोविच ने कहा, जो विंबलडन 2024 के बाद अपने पहले मेजर फाइनल में हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

जोकोविच ने अल्काराज के साथ फाइनल पर कमेंट

रोलैंड गैरोस 2024 के बाद जोकोविच का यह पहला पांच सेट का मुकाबला था, जब वे फ्रांसिस्को सेरुंडोलो के खिलाफ मुश्किल से जीत हासिल कर पाए थे। अब उन्हें कार्लोस अल्काराज़ के खिलाफ फाइनल में जगह मिली है, जिन्होंने इससे पहले टूर्नामेंट के इतिहास का सबसे लंबा सेमीफाइनल खेला था, जिसमें उन्होंने अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को पांच घंटे 27 मिनट तक चलाकर जीत हासिल की और अपने पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल में पहुंचे।

खेल के लिए उत्सुक थे

जोकोविच ने कहा, “मैंने का मैच देखा. मैं कोर्ट पर उतरने के लिए बहुत उत्सुक था. क्या शानदार मैच था. हमने उस स्तर की खेल शैली और तीव्रता का मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन दोनों खिलाड़ियों को श्रेय जाता है, जिन्होंने जमकर संघर्ष किया. मैच के बाद मेरी मुलाकात कार्लोस से हुई और उन्होंने मुझसे कहा, 'मुझे आपके मैच की शुरुआत में देरी के लिए खेद है', और मैंने उनसे कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूं और मुझे जल्दी सोना है. मैं कुछ दिनों में उनसे मिलने के लिए उत्सुक हूं.”

ये भी पढें:मुंबई पर मंडराया बाहर होने का खतरा, गुजरात का जलवा बरकरार, कप्तान की मेहनत बेकार