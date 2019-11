NZ vs ENG: कीवियों के सामने फिर आया सुपर ओवर का भूत, इस बार भी इंग्लैंड ने हराया

ऑकलैंड: विश्व कप के चार महीने बाद ही एक बार फिर न्यूजीलैंड के सामने सुपरओवर की मुसीबत सामने आई और एक बार फिर उसे हार का सामना करना पड़ा. इंग्लैंड और न्यूजीलैंड (New Zealand vs England) के बीच पांचवें और आखिरी टी-20 मैच में सुपर ओवर में मेजबान न्यूजीलैंड को हरा दिया. रविवार को हुए मैच में इंग्लैंड ने इस साल विश्व कप फाइनल की सफलता को एक बार फिर से दोहराते हुए मैच जीता और पांच मैचों की टी-20 सीरीज 3-2 से अपने नाम कर ली.

बारिश ने डाला था खलल

इंग्लैंड ने इस साल 50 ओवरों के विश्व कप के फाइनल में सुपर ओवर में न्यूजीलैंड को हराकर विश्व कप जीता था. वर्षा बाधित इस अंतिम टी-20 मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया. न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 11 ओवर में पांच विकेट पर 146 रनों का मजबूत स्कोर बनाया.

गप्टिल-मुनरो की शानदार पारी

कीवी टीम के लिए मार्टिन गप्टिल ने 20 गेंदों पर तीन चौकों और पांच छक्कों की मदद से 50 और कोलिन मुनरो ने 21 गेंदों पर दो चौकों और चार छक्कों की मदद से 46 रन की विस्फोटक पारी खेली. उनके अलावा टिम सिफर्ट ने 16 गेंदों पर एक चौके और पांच छक्कों के दम पर 39 रनों का योगदान दिया. इंग्लैंड के लिए सैम कुरेन, टॉम कुरेन, आदिल राशिद और शाकिब महमूद ने एक-एक विकेट चटकाए.

It was déjà vu in Auckland, as England battled New Zealand to a tie, before trumping them in the Super Over once again, to clinch the T20I series 3-2.#NZvENG REPORT https://t.co/HHElRzBoHK

— ICC (@ICC) November 10, 2019