NZ vs WI 1st Test: 6000 के क्लब में टॉम लाथम, शतक से मचाया 'हड़कंप', रचिन रवींद्र ने भी ठोकी सेंचुरी

New Zealand vs West Indies: वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है. उसने तीसरे दिन के खेल की समाप्ति के समय दूसरी पारी में 4 विकेट के नुकसान पर 417 रन बना लिए हैं. कीवी टीम के कप्तान टॉम लाथम ने उन्होंने 250 गेंदों पर 12 चौकों की मदद से 145 रन बनाए. रचिन रवींद्र ने 185 गेंदों पर 176 रन बनाए. डेवोन कॉन्वे 37 और केन विलियम्सन 9 रन बनाकर आउट हुए. विल यंग 21 और माइकल ब्रेसवेल 6 रन बनाकर नाबाद हैं.

लाथम ने हासिल की बड़ी उपलब्धि

टॉम लाथम ने अपने करियर में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की. शतकीय पारी खेलने वाले लैथम न्यूजीलैंड की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में 6,000 रन पूरे करने वाले पांचवें बल्लेबाज बने. पारी में 142वां रन बनाते वह 6 हजार के क्लब में शामिल हो गए. 33 साल के लाथम ने अब तक अपने करियर में 89 टेस्ट मैचों की 160 पारियों में 14 शतक और 31 अर्धशतक लगाते हुए 38.98 की औसत से 6,003 रन बनाए हैं. उनका सर्वाधिक स्कोर नाबाद 264 रन रहा है.

लाथम-रचिन ने की 279 रनों की साझेदारी

न्यूजीलैंड ने दिन की शुरुआत बिना किसी विकेट के नुकसान के 32 रन से शुरू की थी. पहला झटका 84 के स्कोर पर डेवन कॉन्वे के रूप में लगा. कॉन्वे 7 चौकों की मदद से 37 रन बनाकर आउट हुए. केन विलियम्सन भी 9 रन बनाकर आउट हो गए. इसके बाद लाथम और चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए रचिन रवींद्र के बीच तीसरे विकेट के लिए 279 रनों की साझेदारी हुई. इस साझेदारी ने मैच का रुख पूरी तरह न्यूजीलैंड की तरफ मोड़ दिया.

लाथम ने 14वां और रचिन ने चौथा शतक ठोका

लाथम ने अपने टेस्ट करियर का 14वां शतक लगाया. रचिन रवींद्र की बात करें तो उन्होंने भी टेस्ट करियर का चौथा शतक लगाया. वह 185 गेंद पर 1 छक्का और 27 चौकों की मदद से 176 रन बनाकर आउट हुए. रवींद्र दोहरे शतक का मौका चूक गए. न्यूजीलैंड ने तीसरे दिन के खेल की समाप्ति के समय 4 विकेट पर 417 रन बनाए थे. पहली पारी में मिली 64 रन की बढ़त के आधार पर न्यूजीलैंड की कुल बढ़त 481 रन की हो गई है. इसके पहले टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड अपनी पहली पारी में 231 रन पर सिमट गई थी. वेस्टइंडीज अपनी पहली पारी में 167 रन पर सिमट गई थी और 64 रन से पिछड़ गई थी.