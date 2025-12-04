Advertisement
trendingNow13028801
Hindi Newsक्रिकेट

NZ vs WI 1st Test: 6000 के क्लब में टॉम लाथम, शतक से मचाया 'हड़कंप', रचिन रवींद्र ने भी ठोकी सेंचुरी

New Zealand vs West Indies: वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है. उसने तीसरे दिन के खेल की समाप्ति के समय दूसरी पारी में 4 विकेट के नुकसान पर 417 रन बना लिए हैं. कीवी टीम के कप्तान टॉम लाथम ने उन्होंने 250 गेंदों पर 12 चौकों की मदद से 145 रन बनाए.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Dec 04, 2025, 02:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

NZ vs WI 1st Test: 6000 के क्लब में टॉम लाथम, शतक से मचाया 'हड़कंप', रचिन रवींद्र ने भी ठोकी सेंचुरी

New Zealand vs West Indies: वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है. उसने तीसरे दिन के खेल की समाप्ति के समय दूसरी पारी में 4 विकेट के नुकसान पर 417 रन बना लिए हैं. कीवी टीम के कप्तान टॉम लाथम ने उन्होंने 250 गेंदों पर 12 चौकों की मदद से 145 रन बनाए. रचिन रवींद्र ने 185 गेंदों पर 176 रन बनाए. डेवोन कॉन्वे 37 और केन विलियम्सन 9 रन बनाकर आउट हुए. विल यंग 21 और माइकल ब्रेसवेल 6 रन बनाकर नाबाद हैं.

लाथम ने हासिल की बड़ी उपलब्धि

टॉम लाथम ने अपने करियर में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की. शतकीय पारी खेलने वाले लैथम न्यूजीलैंड की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में 6,000 रन पूरे करने वाले पांचवें बल्लेबाज बने. पारी में 142वां रन बनाते वह 6 हजार के क्लब में शामिल हो गए. 33 साल के लाथम ने अब तक अपने करियर में 89 टेस्ट मैचों की 160 पारियों में 14 शतक और 31 अर्धशतक लगाते हुए 38.98 की औसत से 6,003 रन बनाए हैं. उनका सर्वाधिक स्कोर नाबाद 264 रन रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: 57 चौके, 18 छक्के और 720 रन... 4 दिन के अंदर टूट गया वर्ल्ड रिकॉर्ड, गेंदबाजों की बेरहमी से पिटाई

लाथम-रचिन ने की 279 रनों की साझेदारी

न्यूजीलैंड ने दिन की शुरुआत बिना किसी विकेट के नुकसान के 32 रन से शुरू की थी. पहला झटका 84 के स्कोर पर डेवन कॉन्वे के रूप में लगा. कॉन्वे 7 चौकों की मदद से 37 रन बनाकर आउट हुए. केन विलियम्सन भी 9 रन बनाकर आउट हो गए. इसके बाद लाथम और चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए रचिन रवींद्र के बीच तीसरे विकेट के लिए 279 रनों की साझेदारी हुई. इस साझेदारी ने मैच का रुख पूरी तरह न्यूजीलैंड की तरफ मोड़ दिया.

लाथम ने 14वां और रचिन ने चौथा शतक ठोका

लाथम ने अपने टेस्ट करियर का 14वां शतक लगाया. रचिन रवींद्र की बात करें तो उन्होंने भी टेस्ट करियर का चौथा शतक लगाया. वह 185 गेंद पर 1 छक्का और 27 चौकों की मदद से 176 रन बनाकर आउट हुए. रवींद्र दोहरे शतक का मौका चूक गए. न्यूजीलैंड ने तीसरे दिन के खेल की समाप्ति के समय 4 विकेट पर 417 रन बनाए थे. पहली पारी में मिली 64 रन की बढ़त के आधार पर न्यूजीलैंड की कुल बढ़त 481 रन की हो गई है. इसके पहले टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड अपनी पहली पारी में 231 रन पर सिमट गई थी. वेस्टइंडीज अपनी पहली पारी में 167 रन पर सिमट गई थी और 64 रन से पिछड़ गई थी.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

New Zealand vs West Indies

Trending news

'प्रदूषण के खिलाफ कुछ तो करे सरकार', सोनिया गांधी ने लगाए गंभीर आरोप, उठाए सवाल
sonia gandhi
'प्रदूषण के खिलाफ कुछ तो करे सरकार', सोनिया गांधी ने लगाए गंभीर आरोप, उठाए सवाल
भारतीय कंपनी कर्मचारियों को घुमाने ले जा रही लंदन, 1000 एम्प्लॉयियों को मिला तोहफा
Casagrand Employee Trip
भारतीय कंपनी कर्मचारियों को घुमाने ले जा रही लंदन, 1000 एम्प्लॉयियों को मिला तोहफा
दिल्ली की तरह मुंबई में बढ़ा प्रदूषण, बंद करनी पड़ी 19 फैक्ट्रियां
mumbai air pollution
दिल्ली की तरह मुंबई में बढ़ा प्रदूषण, बंद करनी पड़ी 19 फैक्ट्रियां
16 साल बाद भी एसिड अटैक केस का नहीं हुआ ट्रायल, CJI नाराज, दे दिया बड़ा आदेश
acid attack accused
16 साल बाद भी एसिड अटैक केस का नहीं हुआ ट्रायल, CJI नाराज, दे दिया बड़ा आदेश
सरकार पीठ थपथपा ले, पर हमारी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं... खरगे का मोदी सरकार पर अटैक
Mallikarjun Kharge
सरकार पीठ थपथपा ले, पर हमारी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं... खरगे का मोदी सरकार पर अटैक
नियम 267 क्या है? संसद में भिड़े खरगे और नड्डा, बहस से कौन भाग रहा है?
rule 267
नियम 267 क्या है? संसद में भिड़े खरगे और नड्डा, बहस से कौन भाग रहा है?
'मेरे पास बम है, मैं प्लेन उड़ा दूंगा', मक्का-मदीना से हैदराबाद की फ्लाइट में हडकंप
IndiGo Emergency Landing
'मेरे पास बम है, मैं प्लेन उड़ा दूंगा', मक्का-मदीना से हैदराबाद की फ्लाइट में हडकंप
दिल, दोस्ती, डिप्लोमेसी! मॉस्को से आया भारत का दोस्त, पुतिन की यात्रा से 10 फायदे...
Vladimir Putin
दिल, दोस्ती, डिप्लोमेसी! मॉस्को से आया भारत का दोस्त, पुतिन की यात्रा से 10 फायदे...
पुतिन के आने से पहले राहुल गांधी का बड़ा आरोप, हमें मिलने नहीं दिया जा रहा
Putin
पुतिन के आने से पहले राहुल गांधी का बड़ा आरोप, हमें मिलने नहीं दिया जा रहा
संसद भवन में अचानक BJP के सीनियर नेताओं की क्यों हुई बैठक? होने वाला है बड़ा फैसला!
ap new bjp president
संसद भवन में अचानक BJP के सीनियर नेताओं की क्यों हुई बैठक? होने वाला है बड़ा फैसला!