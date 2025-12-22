1439 रन...5 शतक और 40 विकेट...NZ vs WI मैच में रच गया इतिहास, 12 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा

NZ vs WI 3rd Test: न्यूजीलैंड दौरे पर तीन मैचों की सीरीज खेलने गई वेस्टइंडीज की हालत खराब रही. वो एक भी मैच नहीं जीत पाई. न्यूजीलैंड ने 2-0 से सीरीज अपने नाम कर ली, दूसरा मुकाबला ड्रॉ रहा था. सीरीज का आखिरी मैच माउंट माउंगानुई के बे ओवल में खेला गया, जिसमें मेजबान न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को 323 रनों से शर्मनाक का स्वाद चखाया. आखिरी मुकाबले में दोनों टीमों ने 1400 प्लस रन बनाए, लिहाजा 12 साल पुराना एक महारिकॉर्ड टूट गया.

दरअसल, माउंट माउंगानुई में खेला गया तीसरा टेस्ट दोनों टीमों के बीच इतिहास का सबसे ज्यादा रनों वाला मैच साबित हुआ. इस मैच में दोनों टीमों की तरफ से कुल 1439 रन बने. इससे पहले सबसे ज्यादा टोटल रनों वाला मुकाबला 2013 में डुनेडिन में खेला गया था, जिसमें कुल 1408 रन बने थे, लेकिन अब इन दोनों टीमों ने 1439 रन बना दिए और यह रिकॉर्ड टूट गया. न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने इस मैच में कुल मिलाकर 1439 रन बनाए. यह NZ vs WI के एक टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रनों का रिकॉर्ड है.

न्यूजीलैंड के लिए दोनों ओपनर्स ने दोनों पारियों में जलवा दिखाया

पहली पारी में न्यूजीलैंड ने बैटिंग करते हुए 8 विकेट खोकर 575 रन बोर्ड पर लगाए और पारी घोषित की थी. टॉम लैथम ने 137 जबकि डेवोन कॉनवे ने 227 रन बनाए थे. इसके जवाब में विंडीज ने भी 420 रन बना दिए. कीवी टीम के लिए फिर दूसरी पारी में भी दोनों ओपनर्स ने शतक जमाए. लैथम ने जहां 101 रन किए तो वहीं कॉनवे ने 100 रनों की पारी खेली. कीवी टीम ने 306/2 रन के स्कोर पर पारी घोषित करते हुए वेस्टइंडीज को जीत के लिए 462 रनों का बड़ा लक्ष्य दिया था, जिसका पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की टीम 138 रनों पर सिमट गई और 323 रनों से मैच हार गई.

Add Zee News as a Preferred Source

5 शतक लगे और 40 विकेट गिरे

इस मुकाबले में जब हम दोनों पारियों के टोटल रन जोड़ते हैं तो वो 1439 होते हैं. कुल 5 शतक लगे. चार तो दोनों कीवी ओपनर्स ने मिलकर लगाए और एक वेस्टइंडीज की पहली पारी में आया, जो कावेम हॉज ने लगाया. उन्होंने 275 गेंदों पर 15 चौकों की मदद से 123 रन बनाए थे. पूरे मैच में कुल 40 विकेट भी गिरे. न्यूजीलैंड ने पहले बल्ले और फिर गेंद से कमाल किया और वेस्टइंडीज के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज कर सीरीज भी 2-0 से अपने नाम की. दूसरी पारी में न्यूजीलैंड के लिए जैकब डफी ने 42 रन देकर 5 बल्लेबाजों का शिकार किया, जबकि एजाज पटेल ने 23 रन देकर तीन विकेट चटकाए.

NZ vs WI टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रनों वाले टॉप 4 मैच

1439 रन - माउंट माउंगानुई टेस्ट (दिसंबर 2025)

1408 रन - डुनेडिन टेस्ट (दिसंबर 2013)

1348 रन - किंग्स्टन टेस्ट (फरवरी 1972)

1321 रन - क्राइस्टचर्च टेस्ट (दिसंबर 2025)

ये भी पढ़ें: IPL 2026: KKR के हाथ लगे 2 खूंखार ओपनर... पहली गेंद से ठोकते हैं छक्के... नई ओपनिंग जोड़ी उड़ा सकती है गर्दा