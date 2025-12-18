Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटNZ vs WI 3rd Test: 40 चौके, 1 छक्का, 323 रन...लैथम-कॉनवे ने मिलकर रच दिया इतिहास, बन गया ये खास रिकॉर्ड

NZ vs WI 3rd Test: 40 चौके, 1 छक्का, 323 रन...लैथम-कॉनवे ने मिलकर रच दिया इतिहास, बन गया ये खास रिकॉर्ड

NZ vs WI 3rd Test: न्यूजीलैंड के लिए टॉम लैथम और डेवन कॉनवे ने 323 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी की है. इतना ही नहीं, इन दोनों ने टेस्ट में बतौर पार्टनर सबसे ज्यादा रन बनाने का कमाल भी किया है.

Dec 18, 2025
NZ vs WI 3rd Test
NZ vs WI 3rd Test

NZ vs WI 3rd Test: एक तरफ जहां ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का रोमांच है तो वहीं न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट सीरीज चल रही है. दोनों देशों के बीच तीसरा यानी आखिरी मुकाबला माउंट माउंगानुई के बे ओवल में चल रहा है. टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी कीवी टीम के लिए दोनों ओपनर्स टॉम लैथम और डेवोन कॉनवे ने कमाल किया. दोनों के बीच रिकॉर्ड 323 रनों की साझेदारी हुई. दोनों ने शतक बनाए और टीम ने 90 ओवर में पहले दिन 1 विकेट खोकर 334 रन बोर्ड पर टांग दिए. टॉम लैथम और डेवोन कॉन्वे की जोड़ी ने एक ऐसा बड़ा कमाल कर दिखाया, जिसने रिकॉर्डबुक हिला डाली.

कॉन्वे और लैथम की सलामी जोड़ी ने 323 रनों की साझेदारी की. यह न्यूजीलैंड के टेस्ट क्रिकेट में पहले विकेट के लिए दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी है. पूरे 53 साल बाद बाद किसी ओपनिंग जोड़ी ने कीवी टीम के लिए 300 प्लस रनों की साझेदारी का रिकॉर्ड बनाया है. नंबर 1 पर अभी भी ग्लेन टर्नर और टेरी जार्विस का रिकॉर्ड है. इस जोड़ी ने कीवी टीम के लिए 1972 में जॉर्जटाउन में वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले विकेट के लिए 387 रन जोड़े थे.

26 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा

कॉन्वे और लैथम की जोड़ी ने स्टीवी डेम्पस्टर-जैकी मिल्स और शेरविन कैंपबेल-एड्रियन का रिकॉर्ड तोड़ा. इन जोड़ियों ने 276 रनों की साझेदारी की थी. स्टीवी डेम्पस्टर-जैकी मिल्स ने 1930 में इंग्लैंड के खिलाफ ये कमाल किया था, जबकि शेरविन कैंपबेल-एड्रियन ने साल 1999 में वेस्टइंडीज के खिलाफ ये पारी खेली थी, लेकिन अब ये 26 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया है. खास बात ये भी है कि लैथम-कॉन्वे दोनों न्यूजीलैंड के लिए तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बने हैं. दोनों ने अब तक 49 इनिंग में साथ में बल्लेबाजी करते हुए 42.10 की औसत से 2021 रन जोड़े हैं.

40 चौके, 1 छक्का, 323 रन

टॉम लैथम ने 246 बॉल पर 15 चौके और 1 छक्के की मदद से 137 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि कॉन्वे पहले दिन नाबाद लौटे. उन्होंने 279 बॉल पर 178 रन बना लिए हैं. अब तक 25 चौके लगा चुके हैं. दोनों के चौके और छक्के जोड़ लें तो 40 चौके और 1 सिक्स होता है. इन बाउंड्री के दम पर ही दोनों ने 323 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी को अंजाम दिया है. दोनों ने विंडीज के गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसा दिया.

ये भी पढ़ें: NZ vs WI 3rd Test: जो कभी नहीं हुआ वो टॉम लैथम ने कर दिया...न्यूजीलैंड क्रिकेट में बना डाला सबसे बड़ा रिकॉर्ड

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं.

NZ vs WI

