12 चौके 2 छक्के और 119 रन...शतक ठोकने के बाद दूसरे वनडे से बाहर हुआ ये स्टार, वजह जानकर फैंस हैरान

Daryl Mitchell Ruled Out: वेस्टइंडीज की टीम इस वक्त न्यूजीलैंड दौरे पर है. टी20 सीरीज के बाद वनडे सीरीज चल रही है. तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 16 नवंबर को हुआ, जिसमें कीवी टीम ने 7 रनों से रोमांचक जीत हासिल की. न्यूजीलैंज की जीत के सबसे बड़े हीरो डैरिल मिचेल, जिन्होंने शानदार शतक लगाकर टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई, लेकिन जीत का जश्न मनाने से पहले ही टीम को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ये शतकवीर अब दूसरा वनडे नहीं खेल पाएगा. दाएं हाथ के इनफॉर्म बल्लेबाज मिचेल दूसरे वनडे से पूरी तरह बाहर हो गए हैं. अब उनके पूरी सीरीज से बाहर होने की भी आशंका भी है.

दरअसल, पहला वनडे वेलिंगटन में हुआ, जिसमें कीवी टीम ने 7 विकेट खोकर 269 रन बनाए. मिचेल ने 118 गेंदों में 119 रन की दमदार पारी खेली. उन्होंने 12 चौके और 2 छक्कों की मदद से अपनी सातवीं वनडे सेंचुरी पूरी की, लेकिन इस पारी के बीच ही उन्हें हैमस्ट्रिंग में खिंचाव महसूस हुआ. असहजता बढ़ने पर वे फील्डिंग करने भी मैदान पर नहीं उतर पाए. इस खबर से उनके फैंस हैरान रह गए.

पूरी सीरीज से बाहर हो सकते हैं मिचेल

बाद में मिचेल की चोट की गंभीरता जानने के लिए मेडिकल टीम ने स्कैन कराया. जांच के बाद टीम मैनेजमेंट ने फैसला किया कि मिचेल को आराम दिया जाए और उन्हें अगले मैच के लिए नेपियर भेजने से रोक दिया गया. अब उनका तीसरे मैच में खेलना भी अनिश्चित माना जा रहा है. उनकी जगह स्क्वाड में नए खिलाड़ी की एंट्री हुई है.

न्यूजीलैंड ने मिचेल की जगह किसे बुलाया?

मिचेल के बाहर होने के बाद न्यूजीलैंड टीम ने उनकी जगह हेनरी निकल्स को शामिल किया है. निकल्स के पास 81 वनडे मैचों का अनुभव है. जिनमें वो 1 शतक ठोक सके, जबकि मिचेल ने 56 मैचों में 7 सेंचुरी जमा दी हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि निकल्स टीम को कितना संतुलन दे पाते हैं और मिचेल की कमी किस हद तक पूरी कर पाते हैं. नेपियर में होने वाले दूसरे वनडे में उनस पर सबकी नजर रहेगी.

