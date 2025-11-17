Advertisement
trendingNow13007357
Hindi Newsक्रिकेट

12 चौके 2 छक्के और 119 रन...शतक ठोकने के बाद दूसरे वनडे से बाहर हुआ ये स्टार, वजह जानकर फैंस हैरान

Daryl Mitchell Ruled Out: न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच हुए वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में जिस खिलाड़ी ने शतक लगाया वो दूसरा मैच नहीं खेल पाएगा. उनकी जगह एक नए खिलाड़ी को स्क्वाड में बुलाया गया है. आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसे दूसरे मैच से बाहर रहना पड़ेगा. आइए जानते हैं.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Nov 17, 2025, 02:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Daryl Mitchell
Daryl Mitchell

Daryl Mitchell Ruled Out: वेस्टइंडीज की टीम इस वक्त न्यूजीलैंड दौरे पर है. टी20 सीरीज के बाद वनडे सीरीज चल रही है. तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 16 नवंबर को हुआ, जिसमें कीवी टीम ने 7 रनों से रोमांचक जीत हासिल की. न्यूजीलैंज की जीत के सबसे बड़े हीरो डैरिल मिचेल, जिन्होंने शानदार शतक लगाकर टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई, लेकिन जीत का जश्न मनाने से पहले ही टीम को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ये शतकवीर अब दूसरा वनडे नहीं खेल पाएगा. दाएं हाथ के इनफॉर्म बल्लेबाज मिचेल दूसरे वनडे से पूरी तरह बाहर हो गए हैं. अब उनके पूरी सीरीज से बाहर होने की भी आशंका भी है.

दरअसल, पहला वनडे वेलिंगटन में हुआ, जिसमें कीवी टीम ने 7 विकेट खोकर 269 रन बनाए. मिचेल ने 118 गेंदों में 119 रन की दमदार पारी खेली. उन्होंने 12 चौके और 2 छक्कों की मदद से अपनी सातवीं वनडे सेंचुरी पूरी की, लेकिन इस पारी के बीच ही उन्हें हैमस्ट्रिंग में खिंचाव महसूस हुआ. असहजता बढ़ने पर वे फील्डिंग करने भी मैदान पर नहीं उतर पाए.  इस खबर से उनके फैंस हैरान रह गए.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by BLACKCAPS (@blackcapsnz)

Add Zee News as a Preferred Source

पूरी सीरीज से बाहर हो सकते हैं मिचेल

बाद में मिचेल की चोट की गंभीरता जानने के लिए मेडिकल टीम ने स्कैन कराया. जांच के बाद टीम मैनेजमेंट ने फैसला किया कि मिचेल को आराम दिया जाए और उन्हें अगले मैच के लिए नेपियर भेजने से रोक दिया गया. अब उनका तीसरे मैच में खेलना भी अनिश्चित माना जा रहा है. उनकी जगह स्क्वाड में नए खिलाड़ी की एंट्री हुई है.

न्यूजीलैंड ने मिचेल की जगह किसे बुलाया?

मिचेल के बाहर होने के बाद न्यूजीलैंड टीम ने उनकी जगह हेनरी निकल्स को शामिल किया है. निकल्स के पास 81 वनडे मैचों का अनुभव है. जिनमें वो 1 शतक ठोक सके, जबकि मिचेल ने 56 मैचों में 7 सेंचुरी जमा दी हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि निकल्स टीम को कितना संतुलन दे पाते हैं और मिचेल की कमी किस हद तक पूरी कर पाते हैं. नेपियर में होने वाले दूसरे वनडे में उनस पर सबकी नजर रहेगी.

ये भी पढ़ें: IPL 2026 Auction: नीलामी में इन 4 खिलाड़ियों के पीछे भागेगी CSK! 37 साल के इस विस्फोटक प्लेयर पर लुटा सकती है पूरा खजाना

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

भूपेंद्र कुमार राय Zee News हिंदी डिजिटल में में स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखते हैं. उनकी खासकर खेल पर अच्छी-खासी पकड़ी है. पत्रकारिता का सफर 2017 में शुरू हुआ था. ETV Bharat, (हैदराब...और पढ़ें

TAGS

NZ vs WIDaryl Mitchell

Trending news

मस्जिद में मुलाकात फिर ब्रेनवॉश, डॉ.उमर के चंगुल से कैसे बचा जसीर बिलाल? जानें कहानी
Delhi blast
मस्जिद में मुलाकात फिर ब्रेनवॉश, डॉ.उमर के चंगुल से कैसे बचा जसीर बिलाल? जानें कहानी
मुगलों के आने से हजारों साल पहले बने थे ये 'अजूबे'! भारत की सबसे प्राचीन धरोहरें
Historic monuments in India
मुगलों के आने से हजारों साल पहले बने थे ये 'अजूबे'! भारत की सबसे प्राचीन धरोहरें
कांग्रेस को वोट देगा कौन? आपने कभी सोचा है... राहुल गांधी के नाम खुला खत
Rahul Gandhi
कांग्रेस को वोट देगा कौन? आपने कभी सोचा है... राहुल गांधी के नाम खुला खत
दिल्ली धमाके पर गलती मानें और फौरन दे दें इस्तीफा... वरिष्ठ नेता का केंद्र पर हमला
Delhi blast
दिल्ली धमाके पर गलती मानें और फौरन दे दें इस्तीफा... वरिष्ठ नेता का केंद्र पर हमला
'वुल्फ आवर' में आतंकी करते थे बात, मैडम सर्जन ग्रुप की थी अल्फा; बहुत बड़ा खुलासा
Delhi blast
'वुल्फ आवर' में आतंकी करते थे बात, मैडम सर्जन ग्रुप की थी अल्फा; बहुत बड़ा खुलासा
कश्मीर की समस्या लाल किले पर गूंजी, यहां कुछ भी ठीक नहीं... महबूबा का विवादित बयान
Mehbooba Mufti
कश्मीर की समस्या लाल किले पर गूंजी, यहां कुछ भी ठीक नहीं... महबूबा का विवादित बयान
'ऑपरेशन सिंदूर ट्रेलर था, मौका मिला तो... आर्मी चीफ की पाकिस्तान को सीधी वॉर्निंग
Pakistan
'ऑपरेशन सिंदूर ट्रेलर था, मौका मिला तो... आर्मी चीफ की पाकिस्तान को सीधी वॉर्निंग
तेजस्वी को कौन सी बात खटक रही थी? किसने चप्पल मारा... लालू परिवार के झगड़े की कहानी
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
तेजस्वी को कौन सी बात खटक रही थी? किसने चप्पल मारा... लालू परिवार के झगड़े की कहानी
हैदराबादी बिरयानी के फैन हुए जापानी राजदूत, कहा- यह तो लत लग जाने वाली चीज है
Biryani
हैदराबादी बिरयानी के फैन हुए जापानी राजदूत, कहा- यह तो लत लग जाने वाली चीज है
नॉर्थ ईस्ट की राजनीति में आएगा ट्विस्ट! शुरू हुआ नया मूवमेंट, IGJF ने भी थामा दामन
One North East movement
नॉर्थ ईस्ट की राजनीति में आएगा ट्विस्ट! शुरू हुआ नया मूवमेंट, IGJF ने भी थामा दामन