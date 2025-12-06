Advertisement
trendingNow13031154
Hindi Newsक्रिकेट

Test की चौथी पारी में डबल सेंचुरी...इन 7 दिग्गजों को Out करने में छूट गए बॉलर्स के पसीने, Justin Greaves ने रचा इतिहास

Double century in the fourth innings of Test: टेस्ट क्रिकेट में चौथी पारी में शतक लगाना बड़ी बात होती है, लेकिन जब कोई खिलाड़ी दोहरा शतक ठोक दे तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं होता. ऐसा इसलिए क्योंकि चौथी पारी में पिच बल्लेबाजी के लिए मुश्किल हो जाती है. गेंदबाजों को काफी मदद मिलने लगती है. इतिहास में कल तक सिर्फ 7 बल्लेबाज भी ये कारनामा कर पाए हैं. इस लिस्ट में नया नाम वेस्टइंडीज के एक बल्लेबाज का जुड़ा है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Dec 06, 2025, 01:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

double century in the fourth innings of a Test
double century in the fourth innings of a Test

Double century in the fourth innings of Test: 6 दिसंबर 2025 के दिन टेस्ट क्रिकेट में बड़ा कमाल हुआ है. 'टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सिर्फ 6 बल्लेबाज ऐसे हुए थे, जिन्होंने टेस्ट की चौथी पारी में शतक लगाया था, लेकिन इस लिस्ट में अब 7वें बल्लेबाज का नाम भी जुड़ गया है. ये कोई और नहीं बल्कि वेस्टइंडीज के नए टेस्ट प्लेयर जस्टिन ग्रीव्स हैं, जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ क्राइस्टचर्च में खेले गए टेस्ट में दोहरा शतक ठोककर ना सिर्फ वेस्टइंडीज को हार से बचाया बल्कि इतिहास भी रच डाला. अब वो टेस्ट इतिहास की चौथी पारी में डबल सेंचुरी लगाने वाले दुनिया के 7वें बैटर बने हैं. यह उपलब्धि बेहद खास है.

दरअसल, न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में हुआ, जिसमें मेजबान टीम न्यूजीलैंड ने विंडीज को 531 रनों का टारगेट दिया था. इतना बड़ा टारगेट देकर कीवी टीम को लगा कि वो आसानी से मैच जीत लेगी, क्योंकि पहली पारी में उसने वेस्टइंडीज को सिर्फ 167 रनों पर समेट दिया था, लेकिन विंडीज के बल्लेबाजों ने कुछ और ही सोच रखा था.वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने मैच की चौथी पारी में जैसा खेल दिखाया, वो फैन्स काफी सालों तक याद रखेंगे.

वेस्टइंडीज की टीम ने 163.3 ओवर खेले

6 दिसंबर यानी शनिवार को मौच का आखिरी दिन था. जब खेल खत्म हुआ तो वेस्टइंडीज की टीम ने 163.3 ओवर खेले और 6 विकेट खोकर 457 रन का स्कोर किया. मेजबान टीम उसे ऑलआउट नहीं कर पाई, लिहाजा ये मैच ड्रा हुआ. वेस्टइंडीज की टीम मैच जीतने से सिर्फ 74 रन पीछे रह गई. यदि वेस्टइंडीज की टीम ये मैच जीत जाती, तो इतिहास बन जाता. यह मुकाबला ड्रॉ कराने में 3 खिलाड़ियों ने अहम रोल निभाया. शाई होप, केमार रोच और जस्टिन ग्रीव्स.

Add Zee News as a Preferred Source

ग्रीव्स को मिला प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड

ग्रीव्स ने 388 गेंदों पर नाबाद 202 रन बनाए, जिसमें 19 चौके शामिल रहे. उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. वहीं तेज गेंदबाज केमार रोच ने भी 233 गेंदों का सामना करते हुए 8 चौके की मदद से नाबाद 58 रन किए. ग्रीव्स और रोच के बीच सातवें विकेट के लिए 180 रनों की अटूट साझेदारी हुई. होप ने 15 चौके और 2 छक्के की मदद से 234 बॉल पर 140 रनों का योगदान दिया था.

किसी चमत्कार से कम नहीं चौथी पारी में डबल सेंचुरी

अगर हम कहें कि टेस्ट मैच की चौथी पारी में दोहरा शतक बनाना किसी चमत्कार से कम नहीं होता तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इस समय पिच टूट चुकी होती है, दरारों से गेंद अनियमित उछाल लेती है, स्पिनर्स घातक टर्न निकालते हैं और रिवर्स स्विंग बल्लेबाज की मुश्किल दोगुनी कर देती है. ऊपर से मैच जीतने या बचाने का जबरदस्त दबाव, आक्रामक फील्डिंग और शरीर की थकान, यह सब कुछ बल्लेबाज के खिलाफ होता है. ऐसे हालात में घंटों क्रीज पर टिककर दोहरा शतक ठोक देना वाकई कमाल है. यह किसी भी बल्लेबाज की तकनीक, हिम्मत और मानसिक मजबूती की सबसे बड़ी परीक्षा पास करने जैसा होता है, जिसमें अब तक दुनिया के 7 ही खिलाड़ी पास हो पाए हैं. जिन इन बल्लेबाजों को आउट करने में गेंदबाजों के पसीने छूट गए थे, उनकी पूरी लिस्ट नीचे दी गई है.

टेस्ट मैच की चौथी पारी में दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी

223 रन- जॉर्ज हेडली (वेस्टइंडीज बनाम इंग्लैंड, 1930)

219 रन- बिल एड्रिच (इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका, 1939)

221 रन- सुनील गावस्कर (भारत बनाम इंग्लैंड, 1979)

214 रन- गॉर्डन ग्रीनिज* (वेस्टइंडीज बनाम इंग्लैंड, 1984)

222 रन- नाथन एस्टल (न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड, 2002)

210 रन- काइल मेयर्स* (वेस्टइंडीज बनाम बांग्लादेश, 2021)

202 रन- जस्टिन ग्रेव्स* (वेस्टइंडीज बनाम न्यूजीलैंड, 2025)*

ये भी पढ़ें: वेस्टइंडीज का सबसे बड़ा अजूबा, हारे हुए मैच को कराया ड्रॉ, इस दोहरे शतक ने कीवियों के जख्मों पर ठोकी कील

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

भूपेंद्र कुमार राय Zee News हिंदी डिजिटल में में स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखते हैं. उनकी खासकर खेल पर अच्छी-खासी पकड़ी है. पत्रकारिता का सफर 2017 में शुरू हुआ था. ETV Bharat, (हैदराब...और पढ़ें

TAGS

Cricket recordsunique cricket recordsJustin Greaves

Trending news

'नेहरू को मिटाना नहीं, बल्कि उन्हें ...', किस बात पर भड़कीं सोनिया गांधी?
sonia gandhi
'नेहरू को मिटाना नहीं, बल्कि उन्हें ...', किस बात पर भड़कीं सोनिया गांधी?
हम भारत हैं, हमारे नियम हैं: ऑपरेशन सिंदूर पर जयशंकर का बड़ा बयान, आसिम मुनीर पर...
S Jaishankar
हम भारत हैं, हमारे नियम हैं: ऑपरेशन सिंदूर पर जयशंकर का बड़ा बयान, आसिम मुनीर पर...
पाकिस्तान बना चीन का 'वकील', भारत बोला- ‘नक्शे बदलने से हकीकत नहीं बदलती’
China Arunachal Pradesh Claim
पाकिस्तान बना चीन का 'वकील', भारत बोला- ‘नक्शे बदलने से हकीकत नहीं बदलती’
'पहले की मारपीट फिर दिया धक्का...', J&K में ASI पर युवक ने लगाए आरोप
jammu kashmir news
'पहले की मारपीट फिर दिया धक्का...', J&K में ASI पर युवक ने लगाए आरोप
दौलत, दोस्ती और धोखा... US ने अब क्या कर दिया कि भड़क गई कांग्रेस
Modi Trump Relations
दौलत, दोस्ती और धोखा... US ने अब क्या कर दिया कि भड़क गई कांग्रेस
IndiGo Crisis: यात्रियों की आंखों में आंसू, काउंटर पर चढ़ गए लोग; कब संभलेगा ये बवाल
Ahmedabad airport
IndiGo Crisis: यात्रियों की आंखों में आंसू, काउंटर पर चढ़ गए लोग; कब संभलेगा ये बवाल
बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखने पहुंचे हुमायूं कबीर, पुलिस को कहा- थैंक्यू
Humayun Kabir
बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखने पहुंचे हुमायूं कबीर, पुलिस को कहा- थैंक्यू
राष्ट्रपति भवन में दावत के दौरान भारत की तारीफ में ये क्या कह गए पुतिन?
india
राष्ट्रपति भवन में दावत के दौरान भारत की तारीफ में ये क्या कह गए पुतिन?
'मैं लौटकर खुश हूं', SC के आदेश पर 6 महीने बाद भारत वापसी, साथ में बेटा भी आया
Sonali khatun
'मैं लौटकर खुश हूं', SC के आदेश पर 6 महीने बाद भारत वापसी, साथ में बेटा भी आया
थरूर को न्योता, राहुल गांधी की अनदेखी, पुतिन के साथ डिनर पर क्यों नहीं बुलाए गए LoP
putin india visit
थरूर को न्योता, राहुल गांधी की अनदेखी, पुतिन के साथ डिनर पर क्यों नहीं बुलाए गए LoP