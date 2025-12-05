Advertisement
15 चौके 1 छक्का... Live Match में आंखों में हुआ इंफेक्शन...फिर चश्मा पहनकर आया और ठोक दिया यादगार शतक, कौन है ये बैटर?

Shai Hope Superb Century with wearing glasses: खेल के लिए समर्पण क्या होता है वेस्टइंडीज के एक बल्लेबाज ने फिर दिखाया...उसे आंखों में समस्या हुई थी, लेकिन टीम को मुश्किल में देख वो चश्मा पहनकर मैदान पर उतरा और यादगार शतक ठोक दिया. आइए जानते हैं ये बल्लेबाज कौन है, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है..

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Dec 05, 2025, 01:14 PM IST
Shai Hope Superb Century with wearing glasses: कहते हैं कि खेल कोई भी खिलाड़ी में जुनून और खेल प्रति सच्चा समर्पण होना बेहद जरूरी है. तभी सफलता मिल सकती है. खेल के प्रति सच्चे समर्पण का ताजा उदाहरण वेस्टइंडीज के एक बल्लेबाज ने पेश किया है. इस खिलाड़ी को लाइव मैच के दौरान आंखों में इंफेक्शन हुआ, जिसके चलते वो मैदान से बाहर था. डॉक्टर आराम करने की सलाह दे रहे थे, लेकिन जब टीम मुश्किल में दिखी तो उसने मोर्चा संभाला. वो चश्मा पहनकर मैदान पर उतरा और ऐसी जुझारू पारी खेली कि हर कोई उसका कायल हो गया.

इस बल्लेबाज ने एक यादगार शतक बनाया और ये बता दिया कि खेल के लिए सबकुछ त्यागना पड़ता है. ये कोई और नहीं बल्कि वेस्टइंडीज के स्टार बैटर शाई होप हैं, जिन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में चल रहे पहले टेस्ट के चौथे दिन क्रीज पर खूंटा गाड़कर बैटिंग की. विंडीज की टीम दूसरी पारी मे्ं बिखर रही थी, लेकिन उसने यादगार शतक बनाया और न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ चल रहे मैच में नई जान डाल दी.

दरअसल, न्यूजीलैंड और विंडीज के बीच क्राइस्टचर्च में पहला टेस्ट चल रहा है. न्यूजीलैंड ने 531 रनों का विशाल लक्ष्य दिया है. जिसका पीछा करते हुए विंडीज अपनी दूसरी पारी में 74 रन पर 4 विकेट खोक चुकी थी. तीसरे दिन होप को आंखों में एलर्जी और इंफेक्शन था. इसलिए वो मैदान से बाहर रहे, लेकिन चौथे दिन जब टीम मुश्किल में थी तो वो चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए और 139 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया.

दोनों पारियों में कमाल

सेंचुरी का सफर तय करने में उन्होंने 14 चौके और 1 छक्के का सहारा लिया. यह उनके टेस्ट करियर का चौथा शतक रहा. वो 183 बॉल पर 116 रन बनाकर एक छोर पर दीवार की तरह खड़े हैं. चौथे दिन का खेल खत्म होने तक विंडीज ने 4 विकेट खोकर 212 रन बना लिए हैं. आखिरी दिन उसे 319 रन चाहिए होंगे. होप ने इसी मैच की पहली पारी में भी बल्ले से कमाल किया था. उन्होंने 107 गेंदों पर 56 रन रन किए थे. पूरी टीम 167 रनों पर बिखर गई थी.

2025 में रन मशीन बने शाई होप

शाई होप विंडीज टीम के लिए तीनों फॉर्मेट का हिस्सा हैं. वो वनडे के कप्तान भी हैं. साल 2025 में उन्होंने कमाल की बैटिंग की है. वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर भी हैं. नंबर एक पर शुभमन गिल हैं, जिन्होंने 32 मैचों में 7 शतक और 3 फिफ्टी के दम पर 1732 रन किए, जबकि उनके बाद होप का नंबर है, जिन्होंने 40 मैचों में 9 फिफ्टी और 5 शतक के दम पर 1677 रन बनाए हैं. इस साल उनके बल्ले से कई यादगार पारियां देखने को मिली हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछली वनडे सीरीज में शतक बनाया था. भारत दौरे पर भी एक टेस्ट शतक लगाने में सफल रहे थे. इसी साल टी200 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरी बनाई थी. पाकिस्तान के खिलाफ भी वनडे शतक ठोकता था.

