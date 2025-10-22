Advertisement
एडिलेड में 39 साल पहले हुआ था बड़ा कांड... शर्मसार हुआ था ऑस्ट्रेलिया, अब तक उसके नाम है ये अनचाहा रिकॉर्ड

Adelaide ODI Records: भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में हार के बाद जोरदार वापसी करने के लिए एडिलेड में उतरेगी. दोनों के बीच दूसरा वनडे गुरुवार (23 अक्टूबर) को खेला जाएगा. टीम इंडिया 0-1 से पीछे है और अगर वह इस मैच में भी हार जाती है तो सीरीज गंवा देगी.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Oct 22, 2025, 12:32 PM IST
Adelaide ODI Records: भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में हार के बाद जोरदार वापसी करने के लिए एडिलेड में उतरेगी. दोनों के बीच दूसरा वनडे गुरुवार (23 अक्टूबर) को खेला जाएगा. टीम इंडिया 0-1 से पीछे है और अगर वह इस मैच में भी हार जाती है तो सीरीज गंवा देगी. ऐसे में वह किसी भी हाल में जीत की पटरी पर वापस लौटना चाहेगी. भारतीय टीम का रिकॉर्ड एडिलेड में शानदार है और उसने पिछले 5 में से 4 मैच यहां जीते हैं. एक मुकाबला टाई हुआ है.

एडिलेड में उच्चतम स्कोर

एडिलेड में विराट कोहली का बल्ला जमकर चला है और उन्होंने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट को मिलाकर 5 शतक लगाए हैं. इस मैदान के रिकॉर्ड को देखें तो यहां उच्चतम और न्यूनतम स्कोर का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के नाम ही दर्ज है. उसने 26 जनवरी 2017 को पाकिस्तान के खिलाफ 7 विकेट पर 369 रन बनाए थे. यह इस मैदान पर सर्वोच्च वनडे स्कोर है. मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी के लिए उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को डेविड वॉर्नर और ट्रेविस हेड की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों बल्लेबाजों ने 41.3 ओवरों में 284 रन की साझेदारी की. वॉर्नर 128 गेंदों में 179 रन बनाकर आउट हुए. उनकी इस पारी में 5 छक्के और 19 चौके शामिल रहे.

ये भी पढ़ें: ​39 साल और 814 मैच... क्रिकेट इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा, वेस्टइंडीज-बांग्लादेश मैच में रोमांच की सारी हदें पार

बाबर आजम का शतक हुआ बेकार

वॉर्नर के आउट होते ही ऑस्ट्रेलिया के विकेटों का पतझड़ लग गया. हालांकि, इस बीच बल्लेबाज तेजी से रन बटोरने की कोशिश में लगे रहे. ट्रेविस हेड ने 137 गेंदों में 3 छक्कों और 9 चौकों के साथ 128 रन की पारी खेली. विपक्षी टीम से जुनैद खान और हसन अली ने 2-2 विकेट हासिल किए. विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तानी टीम 49.1 ओवरों में 312 रन पर सिमट गई. पाकिस्तान के लिए बाबर आजम ने 100, जबकि शरजील खान ने 79 रन की पारी खेली. ऑस्ट्रेलिया ने मुकाबला 57 रन से अपने नाम किया.

ये भी पढ़ें: ऋषभ पंत की टीम में नहीं हुआ धाकड़ खिलाड़ी का सेलेक्शन, गुस्से में आगबबूला हुए असदुद्दीन ओवैसी, सवाल पर मचा बवाल

न्यूनतम स्कोर का रिकॉर्ड

एडिलेड के मैदान पर न्यूनतम स्कोर का अनचाहा रिकॉर्ड भी ऑस्ट्रेलिया के ही नाम है. 27 जनवरी 1986 को न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनते हुए 7 विकेट खोकर 276 रन बनाए. इस पारी में ब्रूस एडगर और जॉन राइट ने 61-61 रन की पारी खेली. इसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 26.3 ओवरों में महज 70 रन पर सिमट गई. डेविड बून (10) और वेन फिलिप्स (22) के अलावा कोई अन्य ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू सका. न्यूजीलैंड ने इस मैच में 206 रन के अंतर से जीत दर्ज की. ऑस्ट्रेलिया के नाम ये अनचाहा रिकॉर्ड 39 सालों दर्ज है.

