गजब रिकॉर्ड: 26 छक्के, 86 चौके... टेस्ट नहीं ODI में बना 872 रन का अनूठा World Record, बेबसी से आसमान ताकते रहे गेंदबाज

Unique ODI World Record: टेस्ट क्रिकेट वो फॉर्मेट जहां बल्लेबाजों की परीक्षा होती और घंटों मैदान पर टिककर टीम बोर्ड पर रनों का अंबार लगा देती है. लेकिन जब बात वनडे या टी20 की आती है तो सीमित गेंदों बड़े स्कोर बनाना टीम के लिए पहाड़ चढ़ने जैसा होता है. लेकिन एक मैच में ऐसा चमत्कार देखने को मिला जिसपर विश्वास करना भी मुश्किल होता है. हम आपको बताने जा रहे हैं वनडे के 872 रन के असंभव से रिकॉर्ड के बारे में. जिस मैच में ये रिकॉर्ड कायम हुआ उसमें एडम गिलक्रिस्ट और रिकी पोटिंग जैसे बल्लेबाज खेलने उतरे थे.

चेज हुए थे 434 रन

यह मुकाबला साल 2006 में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया था. आमतौर पर वनडे क्रिकेट में 350 रन भी चेज करना किसी टीम के लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग मैच में 434 रन भी चेज हो गए थे. साउथ अफ्रीका के लिए ये मैच ऐतिहासिक साबित हुआ था क्योंकि इस टीम ने महज 1 विकेट रहते ऑस्ट्रेलिया को सबसे बड़ी हार दी थी. 434 रन बोर्ड पर लगाने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया को हार का सामना करना पड़ा.

Add Zee News as a Preferred Source

872 रन का महारिकॉर्ड

ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रिकी पोंटिंग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. ओपनर एडम गिलक्रिस्ट और साइमन कैटिच ने धमाकेदार शुरुआत की. दोनों के बीच शतकीय साझेदारी हुई, गिलक्रिस्ट ने 55 जबकि कैटिच ने 79 रन की आतिशी पारी खेली थी. इसके बाद बैटिंग करने उतरे रिकी पोंटिंग ने खूंटा गाड़ा और 164 रन ठोके जिसमें 9 छक्के और 13 चौके जमाए. माइकल हसी ने भी 81 रन की पारी खेली और इन बल्लेबाजों ने मिलकर बोर्ड पर 434 रन टांग दिए. ऑस्ट्रेलिया ने जीत के सपने पहले ही देख लिए थे, लेकिन किसे पता था कि अफ्रीका की तरफ से रनों की तबाही का तूफान आने वाला है.

रोमांचक था लास्ट ओवर थ्रिलर

साउथ अफ्रीका की टीम पहाड़नुमा टारगेट चेज करने उतरी. अफ्रीका को पहला झटका महज 3 रन के स्कोर पर लगा. लेकिन ओपनर और कप्तान ग्रीम स्मिथ ने 90 रन की पारी खेलकर टीम को पटरी पर रखा. दूसरे छोर पर उन्हें हर्शल गिब्स का साथ मिला जिन्होंने 175 रन की पारी महज 111 गेंद में खेली और 21 चौके जबकि 7 छक्के जमाए. मार्क बाउचर ने भी 50 रन की पारी खेलकर टीम को जिंदा रखा. इसके बाद टीम लड़खड़ाई और 428 के स्कोर पर टीम के 8 विकेट गिर चुके थे. आखिरी ओवर में अफ्रीकी टीम को 6 रन की दरकार थी, लेकिन जब टीम को जीत के लिए महज 2 रन चाहिए थे तो तीसरी गेंद पर एक विकेट ने सभी की धड़ने बढ़ा दीं. लेकिन अगली दो गेंद पर आसानी से अफ्रीकी बैटर्स ने आसानी से टारगेट को चेज किया.

ये भी पढे़ं.. असंभव: 352, 133, 100, 295... क्रिकेट इतिहास में गढ़ा 1107 रन नामुमकिन रिकॉर्ड, 3 दिन रहम की भीख मांगते रहे गेंदबाज

26 छक्के और 86 चौके

यह वो मैच था जिसमें एक वनडे मैच का सबसे बड़ा स्कोर बना. इसके बाद अभी तक इतना बड़ा स्कोर वनडे में नहीं देखने को मिला है. इस मुकाबले में 26 छक्के और 86 चौके देखने को मिले थे. 20 साल से ये रिकॉर्ड कायम है लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि कितने साल और ये महारिकॉर्ड अमर रहता है.