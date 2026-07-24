'रोहित को संभालकर रखने की जरूरत', वनडे विश्व कप 2027 से पहले एबी डिविलियर्स ने BCCI को दी बड़ी सलाह

AB de Villiers on Rohit Sharma: अगले साल यानी 2027 में वनडे विश्व कप होना है. 39 साल के रोहित शर्मा खेलेंगे या नहीं? ये सवाल बना हुआ है. हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ खत्म हुई वनडे सीरीज में रोहित के संन्यास की खबरें तक सामने आई थीं. हालांकिm रोहित ने लॉर्ड्स में शतक लगाकर आलोचकों को करारा जवाब दिया है. अब दक्षिण अफ्रीका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने रोहित को लेकर बीसीसीआई को एक बड़ी सलाह दी है. डिविलियर्स का मानना है कि भारतीय चयनकर्ताओं और बोर्ड को रोहित को 2027 के विश्व कप के लिए तैयार करना चाहिए.
'स्टार स्पोर्ट्स' ने डिविलियर्स के बयान का एक पोस्टर शेयर किया है, जिसमें एबी ने हिटमैन की जमकर तारीफ की और उन्हें बड़े मैचों का खिलाड़ी बताया. डिविलियर्स का मानना है कि रोहित शर्मा के करियर में भले ही उतार-चढ़ाव आए हों, लेकिन जब बात बड़े मंच और बड़े मुकाबलों की आती है, तो हर टीम रोहित जैसे खिलाड़ी को अपनी तरफ देखना चाहेगी.
एबी डिविलियर्स ने भारतीय टीम प्रबंधन और चयनकर्ताओं को रोहित शर्मा के वर्कलोड मैनेजमेंट पर अहम सलाह दी. डिविलियर्स ने कहा कि आगामी वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए रोहित की फिटनेस और उनके मैनेजमेंट पर खास ध्यान दिया जाना चाहिए.
डिविलियर्स ने कहा, 'रोहित के करियर में कई उतार-चढ़ाव आए हैं, लेकिन जब भी बड़े मौके और बड़े मुकाबले सामने आते हैं, तो आप हमेशा चाहेंगे कि वे आपकी टीम में मौजूद रहें.' डिविलियर्स ने यह भी कहा कि 'अगर मेरे हाथ में सब कुछ होता, तो मैं बस उन्हें बहुत अच्छी तरह से मैनेज करता, इस बात का ध्यान रखता कि वे हर चीज से ज़्यादा मैच फिट रहें और उन्हें आगामी वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरह तैयार करता.' एबी डिविलियर्स के इस बयान से साफ है कि दुनिया के दिग्गज क्रिकेटर भी मानते हैं कि रोहित शर्मा दबाव की परिस्थितियों में टीम को जीत दिलाने वाले सबसे मजबूत स्तंभ हैं.
दरअसल, हाल ही में भारत और इंग्लैंड के बीच हुई तीन मैचों की वनडे सीरीज के दौरान 39 साल के रोहित शर्मा के वनडे भविष्य को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट आई थी, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया था. इंग्लैंड दौरे के शुरुआती दो वनडे मैचों में उनका बल्ला शांत रहा था. उस वक्त कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि चयनकर्ताओं ने रोहित शर्मा से साफ तौर पर कह दिया है कि वे 2027 वर्ल्ड कप के लॉन्ग-टर्म प्लान का हिस्सा नहीं हैं. जैसे ही रोहित शर्मा को टीम से बाहर किए जाने की खबरें सामने आईं, बीसीसीआई (BCCI) ने तुरंत आगे आकर इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया और इसे केवल एक अफवाह करार दिया.
इसके बाद तीसरे वनडे में लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर रोहित शर्मा ने वही किया, जिसके लिए वे जाने जाते हैं. लॉर्ड्स के मैदान पर खेले गए तीसरे वनडे में रोहित ने एक बेहतरीन और ऐतिहासिक शतक जड़कर न सिर्फ भारत को संभाला, बल्कि अपने संन्यास और ड्रॉप किए जाने की अटकलों पर भी पूरी तरह से विराम लगा दिया. रोहित ने 110 गेंदों पर 17 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 138 रन बनाए थे. उस मैच में टीम इंडिया का मध्यक्रम पूरी तरह फेल रहा और इसी वजह से टीम 387 रन का पीछा करते हुए 27 रन से हार गई थी.
रोहित शर्मा का वर्ल्ड कप रिकॉर्ड असाधारण रहा है. चाहे वह 2019 का वनडे विश्व कप हो या 2024 का टी20 विश्व कप, रोहित ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से भारतीय टीम को शानदार शुरुआत दिलाई है.
वनडे वर्ल्ड कप का इतिहास उठाकर देखें तो रोहित के आंकड़े कमाल रहे हैं. उन्होंने अब तक 28 मैच खेले हैं. इस दौरान 60.57 की लाजवाब औसत और करीब 106.9 के स्ट्राइक रेट से 1,575 रन बनाए हैं. रोहित ने 2015 में पहला, 2019 में दूसरा और 2023 में तीसरा वनडे विश्व कप खेला था. अब उनका पूरा फोकस 2027 में होने वाले विश्व कप पर है.