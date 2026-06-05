829 दिन बाद मैदान पर उतरा इंग्लैंड का ये गेंदबाज, पहले ओवर में ही रचा इतिहास, 149 सालों में पहली बार हुआ ऐसा

England vs New Zealand: इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच लॉर्ड्स में 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच जारी है. पहले दिन इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन ने अपने पहले ओवर में ही 3 विकेट लेकर इतिहास रच दिया. वो 149 सालों के टेस्ट क्रिकेट इतिहास में ये कारनामा करने वाले इंग्लैंड के पहले गेंदबाज बने हैं.
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England vs New Zealand: इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच लॉर्ड्स में 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच जारी है. बेन स्टोक्स की अगुवाई वाली टीम भले ही पहली पारी में 140 रनों पर सिमट गई, लेकिन तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन ने अपने पहले ओवर में ही विकेट की झड़ी लगाकर न्यूजीलैंड को बैकफुट पर धकेल दिया. दिलचस्प बात ये है कि रॉबिन्सन 829 दिनों के लंबे इंतजार के बाद इंग्लैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने उतरे थे और उन्होंने अपने वापसी मैच को ऐतिहासिक बना दिया. ओली रॉबिन्सन ने पारी के दूसरे और अपने पहले ओवर में 3 विकेट लेकर सनसनी मचा दी. पहले दिन का खेल खत्म होने तक दाएं हाथ के गेंदबाज ने 6 ओवर डाले, जिसमें से 3 मेडन थे और उन्होंने 4 कीवी बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखा दी.
इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा पहला टेस्ट बल्लेबाजों के लिए 'कब्रगाह' बन गया है. पहले दिन स्कोरबोर्ड पर सिर्फ 201 रन बने और 16 विकेट गिरे. पहली पारी में इंग्लिश टीम 140 रनों पर ढेर हो गई. इसके बाद खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड ने भी महज 62 रनों पर 6 विकेट गंवा दिए. 829 दिनों बाद इंग्लैंड की जर्सी में मैदान पर उतरे रॉबिन्सन ने अपने पहले ओवर में ही 3 विकेट लेकर न्यूजीलैंड की कमर तोड़ दी.
इंग्लैंड को 'क्रिकेट का जन्मदाता' कहा जाता है, लेकिन 149 सालों के टेस्ट क्रिकेट इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब इंग्लैंड के किसी गेंदबाज ने टेस्ट में अपने पहले ओवर में ही 3 विकेट लिया हो. ओली रॉबिन्सन ये स्पेशल कारनामा करने वाले इंग्लैंड के पहले गेंदबाज बन गए हैं. लॉर्ड्स टेस्ट में उन्होंने अपने पहले ओवर में डेवोन कॉनवे, केन विलियसमन और रचिन रविंद्र को पवेलियन की रह दिखाई. ये तीनों बल्लेबाज न्यूजीलैंड टीम की रीड की हड्डी माने जाते हैं. नुवान जोयसा और इरफान पठान के अलावा न्यूजीलैंड के डेनियल विटोरी, पाकिस्तान के हारिस सोहेल और ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क और स्कॉट बोलैंड ही ऐसे गेंदबाज हैं, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपने पहले ओवर में 3 विकेट लेने का अद्भुत कारनामा किया है.
— England Cricket (@englandcricket) June 4, 2026
बता दें कि टेस्ट क्रिकेट में पहली बार अपने पहले ओवर में 3 विकेट लेने का कारनामा श्रीलंका के पूर्व तेज गेंदबाज नुवान जोयसा ने किया था. उन्होंने 1999 में जिम्बॉब्वे के खिलाफ टेस्ट में अपने पहले ओव में 3 विकेट लेकर इतिहास रचा था. इस लिस्ट में भारत के पूर्व स्टार गेंदबाज इरफान पठान का भी नाम है. उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 2006 में अपने पहले ओवर में हैट्रिक लेकर सनसनी मचाई थी. पठान ने सलमान बट्ट, यूनिस खान और मोहम्मद यूसुफ को आउट कर इतिहास रचा था.
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