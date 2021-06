Ollie Robinson निलंबन मामले में Britain के PMO का दखल, प्रवक्ता बोले- 'ECB ने सजा देने में हद पार की'

नई दिल्ली: लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में न्यूजीलैंड (New Zealand) के खिलाफ टेस्ट डेब्यू करने वाले इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन (Ollie Robinson) को सजा मिली है. साल 2012-13 में किए गए नस्लीय ट्वीट की जांच लंबित रहने तक इंटरनेशनल क्रिकेट से निलंबित कर दिया गया है.

अब इस मामले में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन (Boris Johnson) के ऑफिस ने दखल दिया है. पीएम के प्रवक्ता ओलिवर डोडेन (Oliver Dowden) ने ट्वीट करते हुए लिखा, ‘ओली रोबिनसन के ट्वीट आपत्तिजनक और गलत थे, इसके साथ ही ये दशकों पुरानी बात है और उन्होंने किशोरावस्था में लिखे थे. वो किशोर अब युवा हो चुका है और सही कदम उठाते हुए उसने माफी भी मांग ली है. ईसीबी ने उसे सस्पेंड करते करके हद पार कर दी और इस मामले पर फिर से विचार करना चाहिए.

Ollie Robinson’s tweets were offensive and wrong.

They are also a decade old and written by a teenager. The teenager is now a man and has rightly apologised. The ECB has gone over the top by suspending him and should think again.

— Oliver Dowden (@OliverDowden) June 7, 2021