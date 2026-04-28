Manu Bhaker से पूछा गया 15 साल के वैभव सूर्यवंशी से जुड़ा सवाल...सोशल मीडिया पर छिड़ी 'महाजंग', फैंस का क्यों फूटा गुस्सा

Manu Bhaker on Vaibhav Suryavanshi: भारत में इन दिनों आईपीएल 2026 की धूम है. अब तक 39 मैच हो चुके हैं. इस बीच भारतीय खेल जगत में एक अजीबोगरीब विवाद ने जन्म ले लिया है. इस विवाद में एक तरफ पेरिस ओलंपिक में दो पदक जीतकर इतिहास रचने वाली स्टार शूटर मनु भाकर हैं, तो दूसरी तरफ 15 साल की उम्र में आईपीएल में तहलका मचाने वाले युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी. विवाद इन दोनों खिलाड़ियों के बीच का नहीं है, बल्कि उस सवाल का है, जिसने सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा कर दिया है.

ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर से वैभव सूर्यवंशी के प्रदर्शन और फ्यूचर को लेकर सवाल किया गया. यह फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आया. सोशल मीडिया पर यूजर्स का कहना है कि भारत में क्रिकेट का जुनून इतना ज्यादा है कि दूसरे खेलों के दिग्गजों को भी क्रिकेट पर बात करने के लिए मजबूर किया जाता है. उन्होंने इसे मनु भाकर का अपमान बताया.

क्या था पूरा मामला?

दरअसल, 27 अप्रैल को नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर मनु भाकर दिल्ली पहुंची थीं. यहां पत्रकारों ने उनसे क्रिकेट की नई सनसनी वैभव सूर्यवंशी को लेकर सवाल पूछ लिया. मनु ने समझदारी से काम लेने के महत्व के बारे में बात की और एक अच्छे मार्गदर्शक की आवश्यकता पर भी जोर दिया.

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मनु ने बड़ी शालीनता से जवाब देते हुए कहा, 'अगर मेंटरशिप और आसपास के लोग अच्छे हों, तो उम्र सिर्फ एक नंबर है. टैलेंट की कोई सीमा नहीं होती. अगर वैभव को सही गाइडेंस मिले, तो वह निश्चित रूप से अगला बड़ा स्टार बनेगा.'

सोशल मीडिया पर क्यों मचा है हंगामा?

भले ही मनु भाकर ने सकारात्मक जवाब दिया, लेकिन लोगों को एक ओलंपिक मेडलिस्ट से क्रिकेटर के बारे में सवाल पूछना नागवार गुजरा. केकेआर (KKR) के पूर्व डायरेक्टर जॉय भट्टाचार्य ने X (ट्विटर) पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा 'वह एक ओलंपिक मेडलिस्ट हैं. उनसे वैभव सूर्यवंशी के बारे में पूछना उनकी उपलब्धियों का अपमान है. क्या कभी किसी क्रिकेटर से उभरते हुए शूटर्स के बारे में सवाल किया जाता है? अगली बार वैभव से मनु भाकर के बारे में पूछकर देखिए, फिर पता चलेगा.'

फैंस ने भी निकाली भड़ास

सोशल मीडिया पर यूजर्स का कहना है कि भारत में क्रिकेट का जुनून इतना ज्यादा है कि दूसरे खेलों के दिग्गजों को भी क्रिकेट पर बात करने के लिए मजबूर किया जाता है. दूसरे खेलों को उतना सम्मान नहीं मिलता, जितना क्रिकेट को दिया जाता है.

एक यूजर ने लिखा,'यह किस तरह की पत्रकारिता है? एक शूटर अपनी मेहनत से मेडल जीतती है और आप उनसे क्रिकेट की हेडलाइन निकलवाना चाहते हैं.'

मनु भाकर और वैभव ने क्या किया है?

युवा शूटर मनु भाकर भारत की वो बेटी हैं, जिन्होंने 2024 के पेरिस ओलंपिक में दो कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा था. उन्होंने 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा और 10 मीटर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में ये मेडल जीते थे.

वहीं वैभव सूर्यवंशी आईपीएल की नई खोज हैं. 2025 में डेब्यू करने वाले वैभव 2026 यानी 19वें सीजन में कमाल कर रहे हैं. पहले सीजन में उन्होंने 35 बॉल पर शतक ठोका था और दूसरे सीजन में 36 बॉल पर सेंचुरी लगाकर इतिहास रच दिया.

आईपीएल इतिहास में दो शतक लगाने वाले वे पहले अनकैप्ड खिलाड़ी भी बन गए हैं. आईपीएल 2026 में वे ऑरेंज कैप की रेस में सबसे आगे हैं. इस सीजन वैभव अब तक 8 मैचों में 380 रन बना चुके हैं, जिनमें 36 चौके और 28 छक्के शामिल हैं.

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