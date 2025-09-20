79 साल पुराना महारिकॉर्ड टूटा, भारत के खिलाफ 64 रन जड़कर ओमान के बल्लेबाज आमिर कलीम ने रचा इतिहास

Asia Cup 2025: ओमान क्रिकेट टीम के 43 साल के ओपनर आमिर कलीम ने शुक्रवार को भारत के खिलाफ एशिया कप 2025 के ग्रुप-A मैच में 46 गेंदों पर 64 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. आमिर कलीम ने 139.13 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 7 चौके और 2 छक्के लगाए.
ओमान के बल्लेबाज आमिर कलीम ने रचा इतिहास
ओमानी क्रिकेटर आमिर कलीम ने भारत के खिलाफ शुक्रवार को एशिया कप 2025 के ग्रुप-A टी20 मैच में अर्धशतक जड़कर इतिहास रच दिया है. 43 साल और 303 दिन के आमिर कलीम भारत के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में अर्धशतक जड़ने वाले सबसे उम्रदराज क्रिकेटर बन गए हैं. आमिर कलीम ने इंग्लैंड के बल्लेबाज वैली हैमंड का 79 साल पुराना महारिकॉर्ड तोड़ दिया है. वैली हैमंड ने साल 1946 में भारत के खिलाफ एक टेस्ट मैच में अर्धशतक जड़ते हुए 69 रन की पारी खेली थी. वैली हैमंड की उम्र तब 43 साल और 31 दिन थी. वैली हैमंड ने साल 1946 में मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड पर यह रिकॉर्ड बनाया था. आमिर कलीम ने वैली हैमंड का ये 79 साल पुराना महारिकॉर्ड तोड़ दिया है.
पाकिस्तान से आकर ओमान में बस गए आमिर कलीम
आमिर कलीम ICC के किसी फुल मेंबर सदस्य देश के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल अर्धशतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी बन गए, उन्होंने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. आमिर कलीम 43 साल की उम्र में टेस्ट खेलने वाले किसी देश के खिलाफ T20I अर्धशतक जड़ने वाले पहले क्रिकेटर भी बन गए हैं. आमिर कलीम की कहानी अद्भुत है. आमिर कलीम पाकिस्तान से आकर ओमान में बस गए थे. आमिर कलीम साल 2012 से ओमान क्रिकेट टीम का हिस्सा हैं, लेकिन टीम में उनका रोल अक्सर बदलता रहा है.
भारत के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाले उम्रदराज क्रिकेटर (सभी फॉर्मेट्स में)
1. आमिर कलीम (ओमान) - 43 साल, 303 दिन - T20I फॉर्मेट (2025)
2. वैली हैमंड (इंग्लैंड) - 43 साल, 31 दिन - टेस्ट फॉर्मेट (1946)
3. बॉब सिम्पसन (ऑस्ट्रेलिया) - 41 साल, 359 दिन - टेस्ट फॉर्मेट (1978)
ओमान ने भारतीय गेंदबाजों की कड़ी परीक्षा ली
आमिर कलीम एक लेग स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर हैं. शुरुआत में वह 11वें नंबर पर बल्लेबाजी करते थे, लेकिन फिर वह धीरे-धीरे मिडिल ऑर्डर में पहुंच गए. बता दें कि भारत ने इस मुकाबले में ओमान को 21 रन से हरा दिया. ओमान इस मैच में हारी जरूर लेकिन उनके बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की कड़ी परीक्षा ली. अगर कप्तान जतिंदर की पारी धीमी नहीं होती, तो शायद परिणाम कुछ और हो सकता था. भारतीय क्रिकेट टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट के नुकसान पर 188 रन बनाए थे. ओमान ने 4 विकेट पर 167 रन बनाए और 21 रन से मैच हारी. भारत के लिए हार्दिक, हर्षित, कुलदीप और अर्शदीप ने 1-1 विकेट लिए.