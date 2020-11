एक बार फिर सुरेश रैना ने दिखाई दरियादिली, अपने 34वें जन्मदिन पर करेंगे ये नेक काम

नई दिल्ली: पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना (Suresh Raina) 34 साल के हो जाएंगे. रैना ने अपने जन्मदिन पर उत्तर प्रदेश, जम्मू और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के 34 स्कूलों में शौचालय और पीने के पानी की सुविधाएं मुहैया कराने का संकल्प लिया है. रैना गैर सरकारी संगठन ग्रेसिया रैना फाउंडेशन के सहयोग से अपने इस पहल की शुरुआत करेंगे. यह फाउंडेशन उनकी अपनी बेटी ग्रासिया रैना के नाम पर है. यह फाउंडेशन अमिताभ शाह के सहयोग से काम करेगी. इस पहल के माध्यम से इन स्कूलों में पढ़ने वाले 10000 से अधिक बच्चों को स्वास्थ्य और साफ-सफाई की सुविधा मिलेगी.

रैना (Suresh Raina) ने कहा, ‘इस पहल के साथ अपना 34वां जन्मदिन मनाने पर मुझे बहुत खुशी मिली. हर बच्चा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का हकदार है. स्कूलों में स्वच्छ पेयजल और शौचालय की सुविधा उनका अहम अधिकार है. मुझे उम्मीद है कि हम युवाओं के सहयोग के साथ 'ग्रेसिया रैना फाउंडेशन' की ओर से इसमें अहम योगदान कर सकते हैं’.

Giving back to the society that has given me so much has always been my guiding philosophy. As I turn 34, I’m excited to launch my most special project yet with @grfcare & @UnstoppableYUVA to provide toilets, drinking water & adolescent health programs across 34 schools in India pic.twitter.com/1ik6LpcwNN

— Suresh Raina(@ImRaina) November 23, 2020