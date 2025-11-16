Advertisement
12 साल पहले आज ही के दिन रो पड़ा था सारा भारत, क्रिकेट से सचिन की हुई थी भावुक विदाई, थम गया था 24 साल का सुनहरा करियर

12 साल पहले आज ही के दिन 16 नवंबर 2013 की तारीख को सारा भारत रो पड़ा था. महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर की इसी दिन इंटरनेशनल क्रिकेट से विदाई हुई थी. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम की मिट्टी को चूमकर सचिन तेंदुलकर ने अपने 24 साल के सुनहरे इंटरनेशनल क्रिकेट करियर को थाम दिया था.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Nov 16, 2025, 12:01 PM IST
12 साल पहले आज ही के दिन रो पड़ा था सारा भारत, क्रिकेट से सचिन की हुई थी भावुक विदाई, थम गया था 24 साल का सुनहरा करियर

12 साल पहले आज ही के दिन 16 नवंबर 2013 की तारीख को सारा भारत रो पड़ा था. महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर की इसी दिन इंटरनेशनल क्रिकेट से विदाई हुई थी. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम की मिट्टी को चूमकर सचिन तेंदुलकर ने अपने 24 साल के सुनहरे इंटरनेशनल क्रिकेट करियर को थाम दिया था. 16 नवंबर 2013 को सचिन तेंदुलकर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने घरेलू मैदान मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में टेस्ट मैच खेलकर एक भावुक विदाई ली थी. टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों ने मिलकर सचिन तेंदुलकर को कंधे पर उठा लिया और पूरे मैदान के चक्कर लगाए.

12 साल पहले आज ही के दिन रो पड़ा था सारा भारत

खुद मास्टर ब्लास्टर भी इंटरनेशनल क्रिकेट से अपनी इस विदाई के बाद भावुक हो गए थे. वेस्टइंडीज के खिलाफ यह मैच सचिन तेंदुलकर के टेस्ट करियर का 200वां मैच भी था. सचिन तेंदुलकर ने अपने इस विदाई मैच में 118 गेंदों पर 74 रनों की पारी खेली थी. सचिन तेंदुलकर ने इस दौरान 62.71 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 12 चौके जमाए थे. भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ इस टेस्ट को पारी और 126 रन से जीता था. सचिन तेंदुलकर ने इस मैच की दूसरी पारी में दो ओवर गेंदबाजी भी की थी, इस दौरान मास्टर ब्लास्टर ने 2 ओवर में 8 रन दिए. हालांकि विकेट निकालने में वह सफल नहीं हो पाए.

विदाई भाषण में भावुक सचिन ने क्या कहा?

टीम इंडिया ने मुंबई में दूसरा टेस्ट मैच तीन दिन के अंदर जीत लिया था. इस जीत के साथ ही भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में 2-0 से शानदार जीत दर्ज की. मुंबई टेस्ट के समापन के बाद अपने विदाई भाषण में भावुक सचिन तेंदुलकर ने घरेलू दर्शकों को संबोधित करते हुए कहा, '22 साल से ज्यादा समय तक मेरा जीवन 22 गज के बीच बीता है. यह विश्वास करना मुश्किल है कि यह अद्भुत यात्रा अब समाप्त हो रही है. बात करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैं कर लूंगा. मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति और 1999 में उनके निधन के बाद से मुझे उनकी बहुत याद आती है, वो मेरे पिता हैं. उनके मार्गदर्शन के बिना, मुझे नहीं लगता कि मैं आपके सामने खड़ा होता.'

सचिन तेंदुलकर को भगवान का दर्जा प्राप्त

क्रिकेट की दुनिया में सचिन तेंदुलकर को भगवान का दर्जा प्राप्त है. इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 शतक लगाने वाले एकमात्र बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर जब तक क्रिकेट खेले, रिकॉर्ड बनाते गए. सचिन तेंदुलकर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 24 साल खेलने के बाद 34357 रन बनाए हैं. मौजूदा समय में तो कोई भी बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के इस रिकॉर्ड को तोड़ता नजर नहीं आ रहा. सचिन तेंदुलकर ने 200 टेस्ट में 51 शतक और 68 अर्धशतक लगाते हुए 15,921 रन बनाए हैं. उनका सर्वाधिक स्कोर नाबाद 248 है.

24 साल के इंटरनेशनल करियर में 6 वनडे वर्ल्ड कप खेले

सचिन तेंदुलकर के वनडे करियर पर नजर डालें तो 1989 से 2012 के बीच 463 वनडे में 44.83 की औसत से 49 शतक और 96 अर्धशतक लगाते हुए उन्होंने 18,426 रन बनाए हैं. सचिन तेंदुलकर का सर्वाधिक स्कोर नाबाद 200 रहा है. सचिन तेंदुलकर के नाम वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक रनों का रिकॉर्ड है, जो शायद ही भविष्य में टूटे. एकमात्र टी20 इंटरनेशनल मैच में उनके नाम 10 रन हैं. सचिन तेंदुलकर एक सफल स्पिनर भी रहे हैं. वनडे में उनके नाम 154, टेस्ट में 46 और T20I में 1 विकेट दर्ज हैं. मास्टर ब्लास्टर ने अपने 24 साल के इंटरनेशनल करियर में 6 वनडे वर्ल्ड कप खेले. वह 1992, 1996, 1999, 2003, 2007 और 2011 वनडे वर्ल्ड कप का हिस्सा थे. 2011 में उनका वर्ल्ड कप जीतने का सपना पूरा हुआ था. भारतीय टीम ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका को हराकर अपना दूसरा वनडे वर्ल्ड कप जीता था.

Sachin Tendulkar

