Advertisement
trendingNow13077193
Hindi Newsक्रिकेट18 साल पहले आज ही के दिन कुंबले ने टेस्ट में किया था बड़ा चमत्कार, छू लिया था 600 विकेट का जादुई रिकॉर्ड

18 साल पहले आज ही के दिन कुंबले ने टेस्ट में किया था बड़ा चमत्कार, छू लिया था 600 विकेट का जादुई रिकॉर्ड

भारत के महान लेग स्पिनर अनिल कुंबले ने 18 साल पहले आज ही के दिन टेस्ट क्रिकेट में बड़ा चमत्कार किया था. अनिल कुंबले ने 17 जनवरी 2008 को अपना 600वां टेस्ट विकेट लिया था. पर्थ के WACA में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के तीसरे टेस्ट में खेलते हुए अनिल कुंबले ने यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की थी. अनिल कुंबले ने इस टेस्ट मैच की पहली पारी में एंड्रयू साइमंड्स का विकेट लेकर अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज कराया था.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Jan 17, 2026, 09:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

18 साल पहले आज ही के दिन कुंबले ने टेस्ट में किया था बड़ा चमत्कार, छू लिया था 600 विकेट का जादुई रिकॉर्ड

भारत के महान लेग स्पिनर अनिल कुंबले ने 18 साल पहले आज ही के दिन टेस्ट क्रिकेट में बड़ा चमत्कार किया था. अनिल कुंबले ने 17 जनवरी 2008 को अपना 600वां टेस्ट विकेट लिया था. पर्थ के WACA में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के तीसरे टेस्ट में खेलते हुए अनिल कुंबले ने यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की थी. अनिल कुंबले ने इस टेस्ट मैच की पहली पारी में एंड्रयू साइमंड्स का विकेट लेकर अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज कराया था.

कुंबले ने टेस्ट में किया था बड़ा चमत्कार

अनिल कुंबले इसके साथ ही टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए. अनिल कुंबले ने अपने शानदार करियर का अंत 619 टेस्ट विकेट के साथ किया था. अनिल कुंबले टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में मुथैया मुरलीधरन (800), शेन वॉर्न (708) और जेम्स एंडरसन (704) के बाद अनिल कुंबले चौथे नंबर पर आते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

छू लिया था 600 विकेट का जादुई रिकॉर्ड

अनिल कुंबले ने 271 वनडे मैचों में 337 विकेट भी लिए हैं. टेस्ट में अनिल कुंबले ने 132 बार भारत का प्रतिनिधित्व किया है. अनिल कुंबले उन सिर्फ तीन गेंदबाजों में से एक हैं, जिन्होंने एक पारी में सभी 10 विकेट लिए हैं. उन्होंने यह उपलब्धि फरवरी 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ एक मैच के दौरान हासिल की थी. 17 जनवरी 2008 को अनिल कुंबले ने पर्थ टेस्ट की पहली पारी में एंड्रयू साइमंड्स को ड्रेसिंग रूम वापस भेज दिया. ऑफ स्टंप के बाहर एक शॉर्ट पिच गेंद पर, साइमंड्स ने शॉट खेलने की कोशिश की लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर निकली और राहुल द्रविड़ ने कैच पूरा किया. एंड्रयू साइमंड्स को आउट करते ही अनिल कुंबले ने टेस्ट क्रिकेट में अपना 600वां विकेट पूरा किया. एंड्रयू साइमंड्स 66 रन बनाकर आउट हुए.

पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की जीत

अनिल कुंबले ने 12 ओवर में 2/42 के आंकड़े के साथ पहली पारी खत्म की. पहली पारी में अनिल कुंबले का दूसरा शिकार शॉन टेट थे. भारत के पहली पारी में 330 रन के टोटल के जवाब में, ऑस्ट्रेलियाई टीम 212 रन ही बना पाई. आरपी सिंह गेंदबाजी में भारत के स्टार परफॉर्मर रहे, जिन्होंने पहली पारी में चार विकेट लिए. अनिल कुंबले के अलावा, इरफान पठान और ईशांत शर्मा ने पहली पारी में दो-दो विकेट लिए. भारत ने दूसरी पारी में कुल 294 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया के सामने 413 रनों का टारगेट रखा. अनिल कुंबले ने दूसरी पारी में दो और विकेट लिए और पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई. ऑस्ट्रेलियाई टीम को 72 रनों से हार मिली.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

anil kumble

Trending news

पहचान और पुराने नारे फेल; महाराष्ट्र ने राजनीति के ओल्ड चैप्टर को कर दिया क्लोज
Maharashtra Municipal Election Results
पहचान और पुराने नारे फेल; महाराष्ट्र ने राजनीति के ओल्ड चैप्टर को कर दिया क्लोज
पुणे में पवारों की एकता के बीच खिला कमल, चाचा-भतीजा बुरी तरह फेल, क्या होगा भविष्य?
Pune Election Results
पुणे में पवारों की एकता के बीच खिला कमल, चाचा-भतीजा बुरी तरह फेल, क्या होगा भविष्य?
असम में PM मोदी का मेगा वीकेंड प्लान, देंगे करोड़ों की सौगात
PM Modi Assam visit
असम में PM मोदी का मेगा वीकेंड प्लान, देंगे करोड़ों की सौगात
सिलीगुड़ी में मंदिर, बेलडांगा में उन्माद; क्या यही है ममता बनर्जी का ‘निर्भय बंगाल'
DNA
सिलीगुड़ी में मंदिर, बेलडांगा में उन्माद; क्या यही है ममता बनर्जी का ‘निर्भय बंगाल'
मुंबई, लंदन या न्यूयॉर्क... कहां का मेयर सबसे शक्तिशाली, किसके पास कितनी पावर?
mayor
मुंबई, लंदन या न्यूयॉर्क... कहां का मेयर सबसे शक्तिशाली, किसके पास कितनी पावर?
DNA: मुंबई में 'ठाकरे राज' का The End, एक झटके में कैसे खत्म हुआ 30 साल का राज?
DNA
DNA: मुंबई में 'ठाकरे राज' का The End, एक झटके में कैसे खत्म हुआ 30 साल का राज?
मुंबई में धाराशायी हुई उद्धव की राजनीति... क्यों भारी पड़ा भाई राज ठाकरे का साथ?
DNA
मुंबई में धाराशायी हुई उद्धव की राजनीति... क्यों भारी पड़ा भाई राज ठाकरे का साथ?
BMC की किंग बनी BJP, अब बंगाल के रण पर PM की नजर, मालदा रैली से पहले क्या बोले?
PM Modi
BMC की किंग बनी BJP, अब बंगाल के रण पर PM की नजर, मालदा रैली से पहले क्या बोले?
पाकिस्तान से लश्कर कमांडर का हिंदुओं के खिलाफ ऐलान-ए-जंग, कौन है राणा अशफाक?
Today Latest Hindi News
पाकिस्तान से लश्कर कमांडर का हिंदुओं के खिलाफ ऐलान-ए-जंग, कौन है राणा अशफाक?
114 राफेल खरीदने का प्रस्ताव DPB से मंजूर, मैक्रो के दौरे में पक्की हो सकती है डील
Rafale
114 राफेल खरीदने का प्रस्ताव DPB से मंजूर, मैक्रो के दौरे में पक्की हो सकती है डील