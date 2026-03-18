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Hindi Newsक्रिकेटOn This Day: 14 साल पहले ढाका में आया था विराट तूफान, PAK के खिलाफ खेली करियर की सबसे बड़ी पारी, आज भी अटूट है ये रिकॉर्ड

On This Day: 14 साल पहले ढाका में आया था 'विराट' तूफान, PAK के खिलाफ खेली करियर की सबसे बड़ी पारी, आज भी अटूट है ये रिकॉर्ड

Virat Kohli 183 Run Innings: 18 मार्च...ये वो तारीख है जो टीम इंडिया के दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली की लाइफ में बहुत खास है. ये वही पारी है, जिसने विराट कोहली को बड़ा खिलाड़ी बनाया. वो कोहली से किंग कोहली के सफर पर निकले. उनके इस सफर की यह पहली सीढ़ी थी, जो उन्होंने आज से 14 साल पहले पाकिस्तान के खिलाफ चढ़ी थी. कोहली ने 2012 के एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ऐसा किया था, जो इतिहास बन गया. उस मैच के बाद कोहली सिर्फ कोहली नहीं रहे, बल्कि एक स्टार बैटर बन गए थे.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Mar 18, 2026, 10:57 AM IST
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फोटो क्रेडिट (X/@cricbuzz)
फोटो क्रेडिट (X/@cricbuzz)

Virat Kohli 183 Run Innings: क्रिकेट मैदान पर जब भी भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने आती हैं तो रोमांच कई गुना बढ़ जाता है. हर क्रिकेट फैन इन टीमों के बीच मुकाबला देखने को बेताब रहता है. पाक के खिलाफ जब-जब जंग हुई, तब-तब भारतीय टीम का बल्लेबाज एक योद्धा की तरह डटा रहा और उसने पाकिस्तान को हर बार दर्द दिया. ये कोई और नहीं, बल्कि विराट कोहली हैं. फॉर्मेट कोई भी हो, जब भी विराट पाक के खिलाफ उतरे तो उनके बल्ले ने रनों की बारिश की. कोहली ने इस टीम के खिलाफ 2012 में खेले गए एशिया कप में एक ऐसी ही पारी खेली थी, जो उनके वनडे करियर की सबसे बेहतरीन पारी आज भी है.

भारत और पाकिस्तान के बीच आज से 14 साल पहले 2012 में एशिया कप के तहत वनडे मैच हुआ था. यह मुकाबला भारतीय क्रिकेट के इतिहास में 'किंग' कोहली के उदय का सबसे बड़ा गवाह बना. ढाका के शेर-ए-बांग्ला स्टेडियम में खेले गए इस मैच में कोहली ने पाकिस्तान के गेंदबाजों को शानदार ड्राइव, फ्लिक और जबरदस्त इरादे से ध्वस्त कर दिया था. उन्होंने 183 रन ठोके थे, जो उनके वनडे करियर की सबसे बड़ी पारी भी है. कोहली की इस पारी ने न सिर्फ पाकिस्तान के जबड़े से जीत छीन ली, बल्कि 330 रनों के विशाल लक्ष्य को बौना साबित कर दिया था.

उस मुकाबले में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट खोकर 329 रन बोर्ड पर लगाए थे. ओपनर मोहम्मद हफीज और नासिर जमशेद दोनों ने शतक ठोके थे. हफीज ने 113 बॉल पर 105, जबकि जमशेद ने 104 बॉल पर 112 रन बनाए थे. इन दोनों के शतकों के दम पर ही पाकिस्तान ने पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया था. दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 224 रन की साझेदारी हुई थी. अब बारी थी चेज की. उस दौर में पाकिस्तान के खिलाफ 330 रनों के इस बड़े टारगेट को हासिल करना लगभग नामुमकिन माना जाता था, खासकर पाकिस्तान के खतरनाक गेंदबाजी आक्रमण के सामने.

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कोहली चट्टान की तरह खड़े थे

जब टीम इंडिया चेज करने उतरी तो उसकी शुरुआत बेहद खराब रही. दिग्गज गौतम गंभीर बिना खाता खोले शून्य पर आउट हो गए. इसके बाद क्रीज पर आए 23 साल के बल्लेबाज विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर (52) के साथ मिलकर पारी को संभाला और फिर रोहित शर्मा (68) के साथ मिलकर पाकिस्तानी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दीं. कोहली चट्टान की तरह क्रीज पर खड़े हो गए. विराट कोहली ने उस मैच में उमर गुल, सईद अजमल और शाहिद अफरीदी जैसे गेंदबाजों को मैदान के हर कोने में शॉट मारे थे.

कोहली ने 211 मिनट तक की थी बैटिंग

विराट कोहली ने 211 मिनट तक मैदान पर डटकर 148 बॉल का सामना किया और टीम इंडिया को मैच जिता दिया. कोहली ने पहले सब्र और फिर तूफानी अंदाज में बैटिंग की थी. उनके बल्ले से 22 चौके और 1 छक्का निकला था, जिसके दम पर कोहली ने 183 रन ठोके थे. उनका स्ट्राइक रेट भले ही 123 का था, लेकिन पाकिस्तान को वो 440 वोल्ट का झटका दे चुके थे. कोहली की इस ऐतिहासिक पारी के दम पर टीम इंडिया ने 47.5 ओवरों में सिर्फ 4 विकेट खोकर मैच जीत लिया था.

आज भी अटूट है ये रिकॉर्ड

विराट कोहली की 183 रनों की यह पारी आज भी खास है. कोहली द्वारा खेली गई 183 रनों की पारी एशिया कप के इतिहास की सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी भी है. इस इनिंग ने कोहली को रातों-रात दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज बना दिया था. कोहली ने वनडे करियर में 311 मैच खेलकर 14797 रन बनाए, जिनमें 54 शतक और 77 फिफ्टी शामिल हैं.

ये भी पढ़ें: करोड़ों में बिककर इतिहास रचा...1 मैच खेलकर गुमनामी के अंधेरे में खो गया ये खिलाड़ी, डेब्यू मैच में खत्म हो गया करियर

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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