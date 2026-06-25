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मैदान वही, तारीख वही, बस कहानियां अलग-अलग...भारतीय क्रिकेट में क्यों अमर है 25 June की तारीख....

25 जून की तारीख भारतीय क्रिकेट के इतिहास में अमर है. इस तारीख को भारत ने 1983 में लॉर्ड्स में पहला वनडे वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रचा था. लेकिन एक और कहानी है जो इसी तारीख को इसी मैदान से जुड़ी है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 25, 2026, 07:19 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 07:19 AM IST
मैदान वही, तारीख वही, बस कहानियां अलग-अलग...भारतीय क्रिकेट में क्यों अमर है 25 June की तारीख....
Image Credit: XSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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