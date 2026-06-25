भारत ने यह मैच जीता और लॉर्ड्स की बालकनी में कपिल देव के हाथ में चमचमाती ट्रॉफी देखकर पूरा देश झूम उठा था. भारत ने एक लो स्कोरिंग मैच में जीत दर्ज की थी, जिसमें गेंदबाजों का योगदान बहुत ज्यादा था. टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को 184 रन का लक्ष्य दिया था. जवाब में विंडीज महज 140 रन पर ही ढेर हुई. भारत की तरफ से मोहिंदर अमरनाथ को 'प्लेयर ऑफ द मैच' मिला था. उन्होंने 26 रन की पारी के साथ तीन विकेट भी झटके थे. मदन लाल ने भी 3 विकेट अपने नाम किए थे, जबकि 2 विकेट बलविंदर संधु ने अपने नाम किए थे.