W,W,W... कराची में दिखा था इरफान पठान का बवंडर, पहले ही ओवर में झटकी हैट्रिक, रिकॉर्डबुक में दर्ज कराया था नाम

इरफान पठान अपने खेल के दिनों में अपनी मारक इनस्विंगर से विरोधी टीम के बल्लेबाजों की गिल्लियां उड़ाने के लिए जाने जाते थे. इरफान पठान ने साल 2006 में आज ही के दिन पाकिस्तान के दौरे पर कराची टेस्ट मैच में हैट्रिक लेकर तहलका मचा दिया था. इरफान पठान टेस्ट मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक लेने वाले दुनिया के इकलौते गेंदबाज हैं. इरफान पठान के इस रिकॉर्ड को आज तक दुनिया का कोई भी गेंदबाज नहीं तोड़ पाया है. इरफान पठान के इस दुर्लभ रिकॉर्ड को तोड़ना नामुमकिन के बराबर ही है.

कराची में दिखा था इरफान पठान का बवंडर

टीम इंडिया साल 2006 में तीन मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान के दौरे पर थी. भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा टेस्ट मैच कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला गया था. भारत के कप्तान राहुल द्रविड़ ने इस टेस्ट मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. इरफान पठान ने इसके बाद इस टेस्ट मैच के पहले ही ओवर में आग उगलनी शुरू कर दी. इरफान पठान ने पहले ही ओवर में पाकिस्तान के बल्लेबाजों सलमान बट (0), यूनिस खान (0) और फिर मोहम्मद यूसुफ (0) को लगातार गेंदों पर आउट कर हैट्रिक ली थी.

पहले ही ओवर में झटकी हैट्रिक

इरफान पठान ने कराची टेस्ट मैच के पहले ही ओवर में चौथी, पांचवीं और छठी गेंद पर एक के बाद एक लगातार 3 विकेट चटकाकर पाकिस्तान का स्कोर 0 रन पर 3 विकेट कर दिया. इरफान पठान की हैट्रिक एक ऐसा पल है जो भारतीय क्रिकेट इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया. कराची के नेशनल स्टेडियम में खेले गए इस मैच में इरफान पठान ने एक ऐसा कारनामा किया जो उनके अलावा कोई और गेंदबाज अभी तक नहीं कर पाया. यह सबसे बड़ा रिकॉर्ड है- टेस्ट मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक.

रिकॉर्डबुक में दर्ज कराया था नाम

भारत को इस टेस्ट मैच में इरफान पठान से बड़ी उम्मीद थी, जो गेंद को दोनों तरफ स्विंग करने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं. इरफान पठान को इस टेस्ट मैच में नई गेंद सौंपी गई. कराची की इस पिच में कुछ मूवमेंट था. पाकिस्तान के ओपनिंग बल्लेबाज सलमान बट और इमरान फरहत को इरफान पठान की चुनौती का सामना करना पड़ा, लेकिन अगले कुछ मिनटों में जो हुआ उसने पूरे क्रिकेट जगत को चौंका दिया. इरफान पठान के ओवर की चौथी गेंद फुल-लेंथ थी जो तेजी से स्विंग हुई. सलमान बट गेंद की मूवमेंट से चकमा खा गए. दरअसल, गेंद अंदर की तरफ आई और उनके बल्ला का किनारा लेते हुए सीधे पहली स्लिप में राहुल द्रविड़ के हाथों में चली गई.

पाकिस्तान का स्कोर 0.5 ओवर में 0/3 हो गया

पाकिस्तान का स्कोर 0.4 ओवर में 0/1 हो गया. इरफान पठान शुरुआती विकेट के बाद और भी जोश के साथ गेंदबाजी के लिए तैयार थे. इस बार पाकिस्तान के अनुभवी बल्लेबाज यूनिस खान बैटिंग के लिए क्रीज पर उतरे. इरफान पठान ने एक बेहतरीन इनस्विंगर गेंद फेंकी, जिसने यूनिस खान को चौंका दिया. यूनिस खान LBW आउट हो गए. पाकिस्तान का स्कोर 0.5 ओवर में 0/2 हो गया. इरफान पठान ने इसके बाद हैट्रिक लेने के लिए खुद को तैयार कर लिया. पाकिस्तान के लिए इसके बाद मोहम्मद यूसुफ बैटिंग के लिए क्रीज पर उतरे. इरफान पठान ने एक और शानदार गेंद फेंकी, जो बिल्कुल लाइन में थी. गेंद अंदर की ओर आई जिससे मोहम्मद यूसुफ पूरी तरह से चकमा खा गए. गेंद सीधे स्टंप्स पर जा लगी और इरफान पठान ने इतिहास रच दिया. पाकिस्तान का स्कोर 0.5 ओवर में 0/3 हो गया.