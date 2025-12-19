Advertisement
विराट की कप्तानी का सबसे बड़ा कलंक.. ये मैच कभी नहीं भूल पाएंगे कोहली, रनों की भीख मांग रही थी टीम इंडिया

विराट की कप्तानी का सबसे बड़ा 'कलंक'.. ये मैच कभी नहीं भूल पाएंगे कोहली, रनों की भीख मांग रही थी टीम इंडिया

Shameful Cricket Record: विराट कोहली, वो नाम जो दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में गिना जाता है. कप्तानी में भी विराट कोहली का रिकॉर्ड बेहद शानदार है. लेकिन आज 19 दिसंबर की तारीख है जो विराट को कहीं न कहीं चुभती होगी. ये वही तारीख है जब विराट की कप्तानी पर बड़ा कलंक लग गया था.

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Dec 19, 2025, 04:22 PM IST
Virat Kohli
Virat Kohli

Shameful Cricket Record: विराट कोहली, वो नाम जो दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में गिना जाता है. कप्तानी में भी विराट कोहली का रिकॉर्ड बेहद शानदार है. लेकिन आज 19 दिसंबर की तारीख है जो विराट को कहीं न कहीं चुभती होगी. ये वही तारीख है जब विराट की कप्तानी पर बड़ा कलंक लग गया था. ऑस्ट्रेलिया में अपनी चार मैचों की सीरीज के पहले मैच के तीसरे दिन कंगारू टीम के दो गेंदबाजों ने टीम इंडिया के धुरंधरों को रहम की भीख मांगने पर मजबूर कर दिया था, इस दौरान टीम इंडिया पर टेस्ट इतिहास का सबसे गहरा दाग लगा था. 

कौन थे ये 2 गेंदबाज?

हम बात कर रहे हैं पैट कमिंस और जोश हेजलवुड की जिन्होंने भारत की बल्लेबाजी को ताश के पत्तों की तरह ढेर कर दिया था. कुल मिलाकर भारतीय टीम दूसरी पारी में महज 21.2 ओवर में 36 रन पर ऑल आउट हो गई थी. टीम इंडिया का कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर सका. चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे जैसे बड़े नाम 0 पर ही आउट हो गए. इन दो गेंदबाजों ने मिलकर 9 विकेट अपने नाम किए थे.

इतिहास का सबसे शर्मनाक स्कोर

टेस्ट इतिहास में सबसे कम स्कोर बनाने का धब्बा टीम इंडिया पर लगा. उस दिन, भारत ने लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ 1974 में बनाए गए अपने पिछले सबसे कम कुल स्कोर 42 रन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया और यह अभी भी टेस्ट क्रिकेट में उनका सबसे कम स्कोर बना हुआ है. इससे पहले कि टीम चार साल बाद बेंगलुरु में न्यूजीलैंड के खिलाफ उस भयानक प्रदर्शन के करीब पहुँची, जब वे 2024 में 46 रन पर ऑल आउट हो गए थे. यह घर पर टीम इंडिया का  सबसे कम स्कोर था.

ये भी पढ़ें.. UPCA ने फैंस को दी 'गुड न्यूज'... टिकट की पूरी फीस होगी रिफंड, कहां और कैसे मिलेगा पैसा?

मैच में क्या कुछ हुआ?

एडिलेड टेस्ट जिसे भारत भूलना चाहेगा. यह एक उदास शनिवार की सुबह थी, एडिलेड ओवल में पहली पारी में 53 रनों की बढ़त लेने के बाद भारत ड्राइविंग सीट पर था. दूसरे दिन स्टंप्स तक, भारत ने दूसरी पारी में अपने सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ को कमिंस के हाथों जल्दी खो दिया था और 9/1 पर पहुँच गया था, नौ विकेट हाथ में होने के साथ 62 रनों की बढ़त थी, मेहमान टीम को नहीं पता था कि अगले दिन उनके लिए क्या होने वाला है. तीसरे दिन भारत के लिए सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल और नाइटवॉचमैन जसप्रीत बुमराह क्रीज़ पर थे. समय भारत 15/2 पर था, 68 रनों की बढ़त के साथ पुजारा अग्रवाल के साथ बीच में शामिल हुए. 3 बल्लेबाज 8 गेंदों में बिना खाता खोले आउट हो गए। अगले ओवर में हेज़लवुड भी इस पार्टी में शामिल हो गए, उन्होंने अग्रवाल (9) को आउट किया. लगातार भारतीय टीम ढहती चली गई और शर्मनाक रिकॉर्ड बना दिया.

