24 फरवरी का महा-संयोग...2 दिग्गज और 2 दोहरे शतक...147 बॉल पर सचिन-गेल ने बदल डाला था ODI का इतिहास

On this day: क्रिकेट का इतिहास करीब 150 साल पुराना है. इतने सालों में कई रिकॉर्ड टूटे और बने. इस खेल के इतिहास में कई इत्तेफाक ऐसे हैं, जो हर किसी को चौंका देते हैं. ऐसा ही इत्तेफाक 24 फरवरी की तारीख से जुड़ा है, जो क्रिकेट की दुनिया में किसी करिश्मे से कम नहीं है. ये तारीख इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से दर्ज है. इस दिन क्रिकेट की दुनिया के 2 दिग्गजों ने एक जैसा कमाल किया था. दोनों ने डबल सेंचुरी ठोक वनडे क्रिकेट का इतिहास बदल दिया था. बस फर्क इतना था कि विरोधी टीमें अलग-अलग थीं, लेकिन दोनों ने एक जैसी 147 गेंदों पर दोहरा शतक ठोक इतिहास रचा था.

इनमें पहला नाम है क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर और दूसरा नाम है विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल का. इन दोनों ने ही 24 तारीख को वनडे में दोहरा शतक ठोक इस दिन को कभी न भूलने वाली तारीख बना दिया.आज से ठीक 16 साल पहले'क्रिकेट के भगवान' यानी सचिन तेंदुलकर ने ग्वालियर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दोहरा शतक ठोका था.

ये पहला मौका था जब किसी बल्लेबाज ने 50 ओवरों के फॉर्मेट में 200 रन अकेले बनाए थे, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकिठीक 5 साल बाद इसी तारीख को 'यूनिवर्स बॉस' कहलाने वाले वेस्टइंडीज के तूफानी ओपनर क्रिस गेल ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दोहरा शतक लगाकर 24 फरवरी की तारीख को हमेशा के लिए यादगार बना दिया था.

आखिर क्या है ये अनोखा इत्तेफाक?

ये एक अनोखा इत्तेफाक ही है कि दोनों दिग्गजों ने 24 तारीख को अपना पहला वनडे दोहरा शतक ठोका. दोनों ही दिग्गजों ने अपनी इस जादुई पारी के दौरान बिल्कुल समान यानी 147-147 गेंदें खेलीं. यहां हम सबसे पहले बात करते हैं सचिन तेंदुलकर की, फिर चर्चा होगी क्रिस गेल की.

24 फरवरी 2010 को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच ग्वालियर में वनडे मैच हुआ था, जिसमें सचिन तेंदुलकर ने 147 गेंदों पर 25 चौके और 3 छक्कों की मदद से नाबाद 200 रन बनाए थे. यह उनके वनडे करियर का पहला दोहरा शतक था, वे वनडे इतिहास में दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने थे. उन्होंने पाकिस्तान के सईद अनवर और जिम्बाब्वे के चार्ल्स कोवेंट्री (दोनों 194) के रिकॉर्ड को तोड़ा था. उस मैच में भारत ने 3 विकेट खोकर 401 रन बनाए थे और दक्षिण अफ्रीका को 42.5 ओवरों में 248 रन पर समेटते हुए 153 रन से जीत हासिल की थी.

सचिन ने किसे सर्मपित किया था दोहरा शतक

करियर का पहला दोहरा शतक ठोकने के बाद सचिन तेंदुलकर ने बड़ी बात कही थी. सचिन ने कहा था, “मैं इस डबल सेंचुरी को सभी भारतीयों को समर्पित करता हूं, जो पिछले 20 सालों से हर उतार-चढ़ाव में मेरे साथ खड़े रहे. मैं नहीं जानता कि इस पर क्या बोलूं. मैं गेंद को सही तरीके से टाइम कर रहा था. जब 200 रन के करीब पहुंचा, तब लगा कि डबल सेंचुरी बना सकता हूं.”

क्रिस गेल ने 2015 में किया था कमाल

अब बात करते हैं क्रिस गेल की, जिन्होंने आज से 11 साल पहले 24 फरवरी के दिन सचिन जैसा कमाल कर दिखाया था. उन्होंने 2015 के वनडे विश्व कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ 147 गेंदों में 10 चौके और 16 छक्कों की बदौलत 215 रन बनाए थे. गेल ने सिर्फ 138 गेंदों पर दोहरा शतक पूरा कर लिया था. उनकी इस पारी के दम पर वेस्टइंडीज ने 50 ओवरों में 2 विकेट पर 372 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था. हालांकि बारिश के खलल के बाद जिम्बाब्वे को 48 ओवरों में 363 रन का लक्ष्य मिला था. लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 44.3 ओवरों में 289 रन पर सिमट गई थी और वेस्टइंडीज ने 73 रन (D/L मेथड) से मैच जीत लिया था.

क्रिस गेल ने किसे समर्पित किया था अपना दोहरा शतक?

क्रिस गेल ने करियर का पहला दोहरा शतक ठोकने के बाद भगवान का धन्यवाद किया था. उन्होंने कहा था 'मैं इस पारी के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं. मुझ पर रन बनाने का काफी दबाव था. मुझे ट्विटर और मोबाइल पर प्रशंसकों के संदेश मिल रहे थे. मैंने कभी इस तरह का दबाव महसूस नहीं किया था. मैंने धीमी शुरुआत की क्योंकि मैं क्रीज पर टिककर पारी संवारना चाहता था. मैं पहली गेंद पर आउट नहीं होना चाहता था. क्रीज पर समय बिताने के बाद मैंने अपने शॉट्स खेलने शुरू किए. मैं बहुत खुश हूं कि मैं दोहरा शतक लगाने में सफल रहा. जब से रोहित शर्मा ने दूसरा दोहरा शतक लगाया था, तब से मुझ पर शतक बनाने का दबाव था.'

