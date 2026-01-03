Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटबेन स्टोक्स की करिश्माई पारी... इंग्लैंड के 2 बल्लेबाजों ने बनाए 399 रन, टेस्ट क्रिकेट में पहली बार हुआ ये अद्भुत कारनामा

बेन स्टोक्स की करिश्माई पारी... इंग्लैंड के 2 बल्लेबाजों ने बनाए 399 रन, टेस्ट क्रिकेट में पहली बार हुआ ये अद्भुत कारनामा

On This Day In Cricket Records: इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच हुए इस टेस्ट में बेन स्टोक्स और विकेट कीपर जॉनी बेयरस्टो के बीच रिकॉर्डतोड़ 399 रनों की साझेदारी हुई थी. टेस्ट क्रिकेट में छठे विकेट के लिए आज भी ये रिकॉर्ड अमर है और इससे बड़ी पार्टनरशिप नहीं हुई है. स्टोक्स ने 258 रन और बेयरस्टो ने नाबाद 150 रनों की पारी खेली थी.

Jan 03, 2026
बेन स्टोक्स की करिश्माई पारी... इंग्लैंड के 2 बल्लेबाजों ने बनाए 399 रन
बेन स्टोक्स की करिश्माई पारी... इंग्लैंड के 2 बल्लेबाजों ने बनाए 399 रन

On This Day In Cricket Records: क्रिकेट के मैदान पर आज से ठीक 10 साल पहले यानी 3 जनवरी, 2016 को ऐसा अद्भुत कारनामा हुआ था, जिसे दोहराना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होगा. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चल रही एशेज सीरीज में भले ही इस समय इंग्लैंड की टीम संकट में है, लेकिन 10 साल पहले स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने करिश्माई पारी खेलकर, क्रिकेट जगत में सनसनी मचा दी थी. उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में वनडे के अंदाज में खेलते हुए 130.30 की स्ट्राइक रेट से 198 गेंदों पर 258 रन बनाए थे. 2-6 जनवरी के बीच केप टाउन में खेले गए उस मुकाबले में गेंदबाज रहम की भीख मांगते दिखे थे.

इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच हुए इस टेस्ट में बेन स्टोक्स और विकेट कीपर जॉनी बेयरस्टो के बीच रिकॉर्डतोड़ 399 रनों की साझेदारी हुई थी. टेस्ट क्रिकेट में छठे विकेट के लिए आज भी ये रिकॉर्ड अमर है और इससे बड़ी पार्टनरशिप नहीं हुई है. स्टोक्स ने 258 रन और बेयरस्टो ने नाबाद 150 रनों की पारी खेली थी.

स्टोक्स-बेयरस्टो के बीच 399 रनों की पार्टनरशिप

केप टाउन में खेले गए टेस्ट में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. 223 रन के स्कोर पर इंग्लैंड की आधी टीम पवेलियन लौट गई थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने ना सिर्फ साउथ अफ्रीका बल्कि क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया. बेन स्टोक्स और जॉनी बेयरस्टो ने क्रीज पर खूंटा गाड़ दिया, जिसे मोर्ने मोर्केल, क्रिस मोरिस और कगिसो रबाडा जैसे धुरंधर गेंदबाज भी नहीं उखाड़ सके. रनों की ऐसी सुनामी आई, जिसे रोक पाना प्रोटियाज के लिए असंभव था. स्टोक्स-बेयरस्टो की जोड़ी ने 399 रनों की अद्भुत पार्टनरशिप की. इसके साथ ही दोनों ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाज केन विलियमसन और बीजे वाटलिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने छठे विकेट के लिए 365 रनों की साझेदारी की थी.

टेस्ट में छठे विकेट के लिए सबसे अधिक रनों की पार्टनरशिप

बेन स्टोक्स- जॉनी बेयरस्टो: 399 रन बनाम साउथ अफ्रीका, 2016
केन विलियसमन-बीजे वाटलिंग: 365 रन बनाम श्रीलंका, 2015
ब्रैंडन मैकुलम-बीजे वाटलिंग: 352 रन बनाम भारत, 2014
महेला जयवर्धने-प्रसन्ना जयवर्धने: 351 रन बनाम भारत, 2009
जैक फिंगलटन-डॉन ब्रैडमैन: 346 रन बनाम इंग्लैंड, 1937

बेन स्टोक्स ने खेली करिश्माई पारी

साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुए उस मैच में बेन स्टोक्स ने ऐसी तूफानी पारी खेली, जिसे यादकर आज भी साउथ अफ्रीकी टीम का जख्म ताजा हो जाएगा. 258 रनों की पारी के दौरान उन्होंने 30 चौके और 11 छक्के लगाए. वो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में दूसरे सबसे तेज डबल सेंचुरी जड़ने वाले खिलाड़ी बने. हैरान करने वाली बात ये है कि बेन स्टोक्स ने 258 में से 130 रन एक ही सीजन में बनाए थे. 

ये भी पढ़ें: SA20 में दिलचस्प ड्रामा! रन लेने भागा बल्लेबाज तो डेविड मिलर ने बीच मैदान पर पटका और फिर... 'फाइट' का VIDEO वायरल

 

