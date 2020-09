जब आज के दिन 2007 टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने बेंच पर काटा था पूरा दिन

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट को महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) की कप्तानी में नया रंग मिला था, ये बात तो हर कोई जानता है. ये भी हर कोई मानता है कि टीम इंडिया के इस कायाकल्प की शुरुआत टी20 वर्ल्ड कप-2007 से हो गई थी, जहां भारतीय क्रिकेट के नवोदित युवाओं ने अपने खेल से देश को अपने परंपरागत प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को पीटकर विश्व खिताब से नवाज दिया था. लेकिन आपको पता है कि भारतीय क्रिकेट का नक्शा बदलने वाले इस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का पहला मैच 13 सितंबर के ही दिन स्कॉटलैंड के खिलाफ खेला गया था. लेकिन इस पहले मैच में टीम इंडिया को क्रिकेट खेलने के बजाय घंटों तक ड्रेसिंग रूम की बेंच पर बैठने का सजा काटनी पड़ी थी.

Today in 2007 at Durban, India first appeared in the inaugural Men's T20 Cricket World Cup match.

However, the match was abandoned because of rain without a ball bowled after opponent Scotland won the toss.

This incidentally was India's only 2nd T20I match after Jo'burg 2006.

