34 चौके-छक्के... 210 रन, इस बल्लेबाज ने ठोका ODI का सबसे तेज दोहरा शतक, मैक्सवेल-गेल-रोहित का रिकॉर्ड तहस-नहस

Ishan Kishan Double Cenutry: क्रिकेट के मैदान पर कुछ खिलाड़ी ऐसा कारनामा कर देते हैं, जो फैंस के दिलों में हमेशा ताजा और जिंदा रहता है. आज ही के दिन तीन साल पहले झारखंड के युवा विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने करिश्माई पारी खेलकर क्रिकेट जगत में सनसनी मचा दी थी. बांग्लादेश के खिलाफ चैटोग्राम में रनों की ऐसी सुनामी आई कि कई बड़े-बड़े धुरंधरों के रिकॉर्ड्स बह गए. ईशान किशन वनडे इंटरनेशनल में सिर्फ भारत के नहीं बल्कि दुनिया के सबसे तेज डबल सेंचुरी जड़ने वाले खिलाड़ी बने.

10 दिसंबर, 2022 को चैटोग्राम में भारत और बांग्लादेश के बीच सीरीज का तीसरा ODI खेला गया. मेजबान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, एक ऐसा निर्णय, जिसके बारे में सोचकर तत्कालीन कप्तान लिटन दास अभी तक पछता रहे होंगे. शिखर धवन के साथ ओपनिंग करने उतरे ईशान किशन ने शुरुआत से ही 5वीं गियर में बल्लेबाजी की और महज 126 गेंद पर दोहरा शतक ठोक दिया.

ईशान किशन बने सबसे तेज 'डबल सेंचुरियन'

Add Zee News as a Preferred Source

बांग्लादेशी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए ईशान किशन ने 126 गेंद पर डबल सेंचुरी ठोककर इतिहास रच दिया. वो ODI में सबसे तेज दोहरा शतक जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए. उन्होंने एक झटके में 'बिग शो' ग्लेन मैक्सवेल और 'यूनिवर्स बॉस' क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तहस-नहस कर दिया. स्टार भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा और पूर्व विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग भी ईशान किशन से पीछे रह गए.

वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक जड़ने वाले 5 खिलाड़ी

ईशान किशन (भारत) - 126 गेंद

ग्लेन मैक्सवेल (ऑस्ट्रेलिया) - 128 गेंद

पथुम निसांका (श्रीलंका) - 136 गेंद

क्रिस गेल (वेस्टइंडीज) - 138 गेंद

वीरेंद्र सहवाग (भारत) - 140 गेंद

दिलचस्प बात ये है कि ईशान किशन ने इस मैच में अपने ODI करियर का पहला शतक ठोका था. इस खास मौके को उन्होंने तूफानी अंदाज में डबल सेंचुरी जड़कर और खास बना दिया. जब युवा खिलाड़ी ने 200 रन का आंकड़ा छुआ तो दूसरे छोर पर खड़े विराट कोहली ने भांगड़ा कर इस पल का जश्न मनाया था.

ईशान किशन ने जड़े 34 चौके-छक्के

126 गेंद पर दोहरा शतक और 131 गेंदों पर 210 रनों की ताबड़तोड़ पारी के दौरान ईशान किशन ने बांग्लादेशी गेंदबाजों को मैदान के हर दिशा में मारा. ऐसा लग रहा था जैसे भारत की पूरी पारी ही हाइलाइट्स है. 160.30 की स्ट्राइक रेट से खेलते हुए ईशान ने 24 चौके और 10 छक्के जड़े. इस मुकाबले में विराट कोहली ने भी 113 रनों की पारी खेली थी, लेकिन महफिल तो ईशान किशन लूट ले गए थे.

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 10, 2025

भारत ने 227 रनों से जीता मैच

भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ईशान किशन की डबल सेंचुरी और विराट कोहली के शतक की बदौलत स्कोरबोर्ड पर 409 रनों का पहाड़ खड़ा किया था. इसके जवाब में बांग्लादेश की टीम 182 रनों पर ढेर हो गई और टीम इंडिया ने 227 रनों से मुकाबला जीत लिया.

ये भी पढ़ें: निकोलस पूरन ने की मैच फिक्सिंग? आउट होने को बेताब था बल्लेबाज, फिर भी नहीं की स्टंपिंग, जानें पूरा मामला