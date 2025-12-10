Advertisement
trendingNow13036321
Hindi Newsक्रिकेट34 चौके-छक्के... 210 रन, इस बल्लेबाज ने ठोका ODI का सबसे तेज दोहरा शतक, मैक्सवेल-गेल-रोहित का रिकॉर्ड तहस-नहस

34 चौके-छक्के... 210 रन, इस बल्लेबाज ने ठोका ODI का सबसे तेज दोहरा शतक, मैक्सवेल-गेल-रोहित का रिकॉर्ड तहस-नहस

Ishan Kishan Double Cenutry: क्रिकेट के मैदान पर कुछ खिलाड़ी ऐसा कारनामा कर देते हैं, जो फैंस के दिलों में हमेशा ताजा और जिंदा रहता है. आज ही के दिन तीन साल पहले झारखंड के युवा विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने करिश्माई पारी खेलकर क्रिकेट जगत में सनसनी मचा दी थी. बांग्लादेश के खिलाफ चैटोग्राम में रनों की ऐसी सुनामी आई कि कई बड़े-बड़े धुरंधरों के रिकॉर्ड्स बह गए.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Dec 10, 2025, 06:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इस बल्लेबाज ने ठोका ODI का सबसे तेज दोहरा शतक
इस बल्लेबाज ने ठोका ODI का सबसे तेज दोहरा शतक

Ishan Kishan Double Cenutry: क्रिकेट के मैदान पर कुछ खिलाड़ी ऐसा कारनामा कर देते हैं, जो फैंस के दिलों में हमेशा ताजा और जिंदा रहता है. आज ही के दिन तीन साल पहले झारखंड के युवा विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने करिश्माई पारी खेलकर क्रिकेट जगत में सनसनी मचा दी थी. बांग्लादेश के खिलाफ चैटोग्राम में रनों की ऐसी सुनामी आई कि कई बड़े-बड़े धुरंधरों के रिकॉर्ड्स बह गए. ईशान किशन वनडे इंटरनेशनल में सिर्फ भारत के नहीं बल्कि दुनिया के सबसे तेज डबल सेंचुरी जड़ने वाले खिलाड़ी बने. 

10 दिसंबर, 2022 को चैटोग्राम में भारत और बांग्लादेश के बीच सीरीज का तीसरा ODI खेला गया. मेजबान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, एक ऐसा निर्णय, जिसके बारे में सोचकर तत्कालीन कप्तान लिटन दास अभी तक पछता रहे होंगे. शिखर धवन के साथ ओपनिंग करने उतरे ईशान किशन ने शुरुआत से ही 5वीं गियर में बल्लेबाजी की और महज 126 गेंद पर दोहरा शतक ठोक दिया.

ईशान किशन बने सबसे तेज 'डबल सेंचुरियन'

Add Zee News as a Preferred Source

बांग्लादेशी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए ईशान किशन ने 126 गेंद पर डबल सेंचुरी ठोककर इतिहास रच दिया. वो ODI में सबसे तेज दोहरा शतक जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए. उन्होंने एक झटके में 'बिग शो' ग्लेन मैक्सवेल और 'यूनिवर्स बॉस' क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तहस-नहस कर दिया. स्टार भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा और पूर्व विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग भी ईशान किशन से पीछे रह गए. 

वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक जड़ने वाले 5 खिलाड़ी 

ईशान किशन (भारत) - 126 गेंद
ग्लेन मैक्सवेल (ऑस्ट्रेलिया) - 128 गेंद
पथुम निसांका (श्रीलंका) - 136 गेंद 
क्रिस गेल (वेस्टइंडीज) - 138 गेंद 
वीरेंद्र सहवाग (भारत) - 140 गेंद 

दिलचस्प बात ये है कि ईशान किशन ने इस मैच में अपने ODI करियर का पहला शतक ठोका था. इस खास मौके को उन्होंने तूफानी अंदाज में डबल सेंचुरी जड़कर और खास बना दिया. जब युवा खिलाड़ी ने 200 रन का आंकड़ा छुआ तो दूसरे छोर पर खड़े विराट कोहली ने भांगड़ा कर इस पल का जश्न मनाया था.

ईशान किशन ने जड़े 34 चौके-छक्के

126 गेंद पर दोहरा शतक और 131 गेंदों पर 210 रनों की ताबड़तोड़ पारी के दौरान ईशान किशन ने बांग्लादेशी गेंदबाजों को मैदान के हर दिशा में मारा. ऐसा लग रहा था जैसे भारत की पूरी पारी ही हाइलाइट्स है. 160.30 की स्ट्राइक रेट से खेलते हुए ईशान ने 24 चौके और 10 छक्के जड़े. इस मुकाबले में विराट कोहली ने भी 113 रनों की पारी खेली थी, लेकिन महफिल तो ईशान किशन लूट ले गए थे.

भारत ने 227 रनों से जीता मैच

भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ईशान किशन की डबल सेंचुरी और विराट कोहली के शतक की बदौलत स्कोरबोर्ड पर 409 रनों का पहाड़ खड़ा किया था. इसके जवाब में बांग्लादेश की टीम 182 रनों पर ढेर हो गई और टीम इंडिया ने 227 रनों से मुकाबला जीत लिया.

ये भी पढ़ें: निकोलस पूरन ने की मैच फिक्सिंग? आउट होने को बेताब था बल्लेबाज, फिर भी नहीं की स्टंपिंग, जानें पूरा मामला

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

Ishan Kishan

Trending news

पहली वोट चोरी नेहरू, दूसरी इंदिरा, तीसरी...विपक्ष के आरोपों को शाह ने बनाया 'हथियार
amit shah
पहली वोट चोरी नेहरू, दूसरी इंदिरा, तीसरी...विपक्ष के आरोपों को शाह ने बनाया 'हथियार
संसद में अमित शाह और राहुल गांधी में तीखी बहस, इस बात पर भिड़ गए दोनों नेता
Parliament Winter Session 2025
संसद में अमित शाह और राहुल गांधी में तीखी बहस, इस बात पर भिड़ गए दोनों नेता
'2004 तक तो किसी पार्टी ने SIR का विरोध नहीं किया', सदन में शाह का विपक्ष पर 'बाउंसर
amit shah
'2004 तक तो किसी पार्टी ने SIR का विरोध नहीं किया', सदन में शाह का विपक्ष पर 'बाउंसर
थाईलैंड भागे क्लब मालिक अब भारत लौटने को तैयार, कोर्ट से बोले- हम भी पीड़ित हैं जनाब
Goa Fire Case
थाईलैंड भागे क्लब मालिक अब भारत लौटने को तैयार, कोर्ट से बोले- हम भी पीड़ित हैं जनाब
3 मंजिला आलीशान घर, 1 कनाल जमीन...नशे की कमाई से सब बनाया, पुलिस ने सब जब्त कर लिया
Srinagar
3 मंजिला आलीशान घर, 1 कनाल जमीन...नशे की कमाई से सब बनाया, पुलिस ने सब जब्त कर लिया
हेट स्पीच देने पर सजा, कर्नाटक विधानसभा में पेश हुआ बिल; BJP ने किया विरोध
Hate Speech Bill
हेट स्पीच देने पर सजा, कर्नाटक विधानसभा में पेश हुआ बिल; BJP ने किया विरोध
पहले की गर्लफ्रेंड की हत्या, फिर किया गुमराह, केरल में कातिल तक कैसे पहुंची पुलिस?
Kerala News
पहले की गर्लफ्रेंड की हत्या, फिर किया गुमराह, केरल में कातिल तक कैसे पहुंची पुलिस?
AIADMK तमिलनाडु में BJP के साथ मिलकर 2026 विधानसभा चुनाव में बनेगी सिंकदर?
AIADMK
AIADMK तमिलनाडु में BJP के साथ मिलकर 2026 विधानसभा चुनाव में बनेगी सिंकदर?
SC पर हमले बर्दाश्त नहीं... CJI के खिलाफ मोटिवेटेड कैंपेन पर 44 पूर्व जजों का गुस्सा
CJI
SC पर हमले बर्दाश्त नहीं... CJI के खिलाफ मोटिवेटेड कैंपेन पर 44 पूर्व जजों का गुस्सा
10 करोड़ की धोखाधड़ी में ED का एक्शन, पुणे में 2 और बारामती में 3 ठिकानों पर छापा
ED
10 करोड़ की धोखाधड़ी में ED का एक्शन, पुणे में 2 और बारामती में 3 ठिकानों पर छापा