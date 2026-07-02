युवराज के बाद भारत के इस बल्लेबाज ने इंग्लैंड पर लगाया महा-दाग, एक ओवर में कूट दिए 35 रन, पूरा क्रिकेट जगत हैरान

बुमराह का 35 रन वाला ओवर आज भी टेस्ट क्रिकेट के सबसे यादगार पलों में गिना जाता है. दिलचस्प बात यह है कि 2007 टी20 विश्व कप में युवराज सिंह ने भी स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में 36 रन बनाए थे और 2022 में बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट में उन्हें एक और अविस्मरणीय रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया. एजबेस्टन में खेले गए इस मैच की बात करें तो बुमराह का रिकॉर्ड और भारत की पहली पारी मजबूत रही, लेकिन मैच का अंत भारत के पक्ष में नहीं हुआ. इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 378 रन का लक्ष्य सिर्फ 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया.