युवराज के बाद भारत के इस बल्लेबाज ने इंग्लैंड पर लगाया महा-दाग, एक ओवर में कूट दिए 35 रन, पूरा क्रिकेट जगत हैरान

पूरा क्रिकेट जगत जसप्रीत बुमराह को एक घातक तेज गेंदबाज के रूप में जानता है. लेकिन टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी के नाम बल्लेबाजी में एक ऐसा रिकॉर्ड दर्ज है, जिसके बारे में जानकर आपको हैरानी होगी. इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड को तो आप जानते होंगे? हां वही ब्रॉड जिसपर पूर्व भारतीय बल्लेबाज युवराज सिंह ने 2007 टी20 वर्ल्ड कप में प्रहार किया था और एक ओवर में लगातार 6 छक्के जड़कर सनसनी मचा दी थी.
दिलचस्प बात ये है कि युवराज के बाद एक और भारतीय खिलाड़ी ने ब्रॉड को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. हम बात कर रहे हैं जसप्रीत बुमराह की, जो अक्सर गेंद से धमाल मचाते हैं, लेकिन आज ही के दिन 2022 में बल्ले से धमाका करते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था.
टीम इंडिया के स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह ने बल्ले से कहर बरपाते हुए स्टुअर्ट ब्रॉड पर ये महादाग 2 जुलाई, 2022 को लगाया था. एजबेस्टन में खेले गए भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट मैच में स्टुअर्ट ब्रॉड 84वां ओवर फेंकने आए. उस मैच में बुमराह टीम इंडिया की कप्तानी भी कर रहे थे. बुमराह ने इस ओवर में 5 चौके और दो छक्के लगाए थे. उस ओवर में कुल 35 रन बने, जो आज भी टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का सबसे महंगा ओवर है.
ओवर का पूरा हिसाब:
पहली गेंद: 4 रन
दूसरी गेंद: 5 वाइड
तीसरी गेंद (नो-बॉल): 7 रन (नो-बॉल + छक्का)
तीसरी वैध गेंद: 4 रन
चौथी वैध गेंद: 4 रन
पांचवीं वैध गेंद: 4 रन
छठी वैध गेंद: 6 रन
आखिरी गेंद: 1 रन
कुल: 35 रन (29 रन बुमराह के बल्ले से, 6 रन एक्स्ट्रा). इससे पहले टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में सबसे ज्यादा 28 रन बनने का रिकॉर्ड था, जिसे बुमराह ने तोड़ दिया. बुमराह ने 16 गेंदों पर नाबाद 31 रन बनाए थे.
बुमराह का 35 रन वाला ओवर आज भी टेस्ट क्रिकेट के सबसे यादगार पलों में गिना जाता है. दिलचस्प बात यह है कि 2007 टी20 विश्व कप में युवराज सिंह ने भी स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में 36 रन बनाए थे और 2022 में बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट में उन्हें एक और अविस्मरणीय रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया. एजबेस्टन में खेले गए इस मैच की बात करें तो बुमराह का रिकॉर्ड और भारत की पहली पारी मजबूत रही, लेकिन मैच का अंत भारत के पक्ष में नहीं हुआ. इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 378 रन का लक्ष्य सिर्फ 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया.