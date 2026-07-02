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युवराज के बाद भारत के इस बल्लेबाज ने इंग्लैंड पर लगाया महा-दाग, एक ओवर में कूट दिए 35 रन, पूरा क्रिकेट जगत हैरान

आज ही के दिन 4 साल पहले भारत के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने गेंद नहीं बल्कि बल्ले से कहर बरपाते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था. इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में उन्होंने स्टुअर्ट ब्रॉड की जमकर कुटाई की थी और एक ओवर में 35 रन बने थे, जो टेस्ट क्रिकेट इतिहास का सबसे महंगा ओवर है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 02, 2026, 07:14 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 07:14 PM IST
युवराज के बाद भारत के इस बल्लेबाज ने इंग्लैंड पर लगाया महा-दाग, एक ओवर में कूट दिए 35 रन, पूरा क्रिकेट जगत हैरान
Image Credit: (Photo: screengrab/bcci/x) भारत के इस बल्लेबाज ने ब्रॉड पर लगाया महा-दाग, एक ओवर में कूट दिए 35 रनSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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