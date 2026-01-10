Advertisement
trendingNow13070226
Hindi Newsक्रिकेटहाय रे किस्मत... 499 रन पर Run Out हुआ ये बल्लेबाज, एक रन से मिस हो गया सबसे बड़ा महारिकॉर्ड!

हाय रे किस्मत... 499 रन पर Run Out हुआ ये बल्लेबाज, एक रन से मिस हो गया सबसे बड़ा महारिकॉर्ड!

क्रिकेट में एक रन की कीमत क्या होती है? इसका एहसास पाकिस्तान के पूर्व महान बल्लेबाज हनीफ मोहम्मद से ज्यादा शायद ही किसी क्रिकेटर को होगा. जी हां, एक रन के कारण उनका दिल चकनाचूर हो गया था. 

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Jan 10, 2026, 10:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

499 रन पर रन आउट हो गए थे पाकिस्तान के हनीफ मोहम्मद
499 रन पर रन आउट हो गए थे पाकिस्तान के हनीफ मोहम्मद

On This Day Cricket Record: क्रिकेट के मैदान पर कई ऐसी अनहोनी हुई है, जिसके बारे में जानकर आपको 440 वोल्ट का झटका लग सकता है. आज ही के दिन 67 साल पहले यानी 11 जनवरी, 1959 को पाकिस्तान के पूर्व महान बल्लेबाज हनीफ मोहम्मद अपने करियर का सबसे बड़ा कीर्तिमान रचने से सिर्फ एक रन दूर रह गए थे. क्रिकेट में एक रन की कीमत क्या होती है? इसका एहसास हनीफ मोहम्मद से ज्यादा शायद ही किसी क्रिकेटर को होगा. जी हां, एक रन के कारण उनका दिल चकनाचूर हो गया था. 

क्रिकेट के मैदान पर ये अजीबोगरीब घटना 1959 में हुई थी. उस जमाने में लिटिल मास्टर के नाम से मशहूर हनीफ मोहम्मद जब क्रीज पर खूंटा गाड़ देते थे तो विरोधी टीम के गेंदबाज उनके सामने सरेंडर कर देते थे. उन्हें आउट करना बहुत मुश्किल था. उस दिन भी ऐसा ही हुआ, लेकिन हनीफ मोहम्मद ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली और 500 रन नहीं बना सके. 

499 पर रन आउट हो गए हनीफ मोहम्मद

Add Zee News as a Preferred Source

हनीफ मोहम्मद ने पाकिस्तान के घरेलू क्रिकेट में कराची की तरफ से खेलते हुए बहावलपुर के खिलाफ रनों का अंबार लगा दिया. 635 मिनट तक बल्लेबाजी करते हुए महान खिलाड़ी ने 64 चौके लगाए, लेकिन एक भी छक्का नहीं जड़ा. विरोधी टीम को पूरी तरह से थका चुके हनीफ 499 रन पर खेल रहे थे. गेंदबाज उन्हें आउट करने की कोशिश भी नहीं कर रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि जब किस्मत खराब हो तो 'ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है.' हनीफ मोहम्मद को इस एक रन की इतनी जल्दबाजी थी कि उन्होंने जोखिम लेते हुए सिंगल दौड़ने का फैसला किया और 499 रन पर रन आउट हो गए. बता दें कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ये आज भी दूसरा सबसे उच्चतम स्कोर है.

1994 में ब्रायन लारा ने तोड़ा रिकॉर्ड

फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड 1959 ले लेकर 2 जून, 1984 तक पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हनीफ मोहम्मद के नाम रहा. 1984 में वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज ब्रायन लारा ने काउंटी क्रिकेट में वारविकशायर की तरफ से खेलते हुए डरहम के खिलाफ वो कारनामा कर दिया, जिसके लिए हनीफ मोहम्मद एक रन के कारण तड़पते रह गए थे. जी हां, बाएं हाथ के पूर्व दिग्गज ने 501 रनों की करिश्माई पारी खेलकर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 501 रनों के पहाड़ को आज तक कोई खिलाड़ी नहीं छू सका है. 

ये भी पढ़ें: IND vs NZ: पिछले ODI में शतक जड़कर भी बेंच पर बैठेगा ये खिलाड़ी, शुभमन गिल नहीं देंगे बड़ी कुर्बानी

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

Hanif Mohammad

Trending news

ट्रंप के टैरिफ का दबाव भी नहीं आया काम, भारत फ्रांस से खरीदेगा 114 राफेल विमान
france rafale deal with india
ट्रंप के टैरिफ का दबाव भी नहीं आया काम, भारत फ्रांस से खरीदेगा 114 राफेल विमान
सुवेंदु अधिकारी पर पुलिस के सामने हमला, थाने के बाहर धरने पर बैठे; इलाके में तनाव
West Bengal
सुवेंदु अधिकारी पर पुलिस के सामने हमला, थाने के बाहर धरने पर बैठे; इलाके में तनाव
बेअदबी के खिलाफ AAP का प्रदर्शन, बीजेपी, कांग्रेस और अकाली दल के नेताओं का घेराव
Punjab
बेअदबी के खिलाफ AAP का प्रदर्शन, बीजेपी, कांग्रेस और अकाली दल के नेताओं का घेराव
कश्मीर से लद्दाख तक शीतलहर का प्रकोप, जानिए दिल्ली से लेकर अपने राज्य के मौसम का हाल
weather update
कश्मीर से लद्दाख तक शीतलहर का प्रकोप, जानिए दिल्ली से लेकर अपने राज्य के मौसम का हाल
'हजारों ड्रोन से बने त्रिशूल-शिवलिंग, 72 घंटे चलेगा ओम का जाप...सोमनाथ पहुंचे मोदी
Gujarat news
'हजारों ड्रोन से बने त्रिशूल-शिवलिंग, 72 घंटे चलेगा ओम का जाप...सोमनाथ पहुंचे मोदी
हमेशा हिंदू ही बनेगा प्रधानमंत्री... ओवैसी के मुस्लिम पीएम के बयान पर हिमंता का बयान
Owaisi
हमेशा हिंदू ही बनेगा प्रधानमंत्री... ओवैसी के मुस्लिम पीएम के बयान पर हिमंता का बयान
सोमनाथ से चेन्नई का चक्रव्यूह भेदेगी BJP? सौराष्ट्र से आगाज, तमिलनाडु चुनाव पर फोकस
Swabhiman Parva
सोमनाथ से चेन्नई का चक्रव्यूह भेदेगी BJP? सौराष्ट्र से आगाज, तमिलनाडु चुनाव पर फोकस
सरबजीत कौर की भारत वापसी पर फिर लगा ब्रेक, पाकिस्तानी कोर्ट से नहीं दिया परमिट
Today Latest Hindi News
सरबजीत कौर की भारत वापसी पर फिर लगा ब्रेक, पाकिस्तानी कोर्ट से नहीं दिया परमिट
एकनाथ फिर लौटे ड्राइविंग सीट पर, अंबरनाथ में अजित पवार ने किया 'खेला', BJP को झटका
maharashtra news in hindi
एकनाथ फिर लौटे ड्राइविंग सीट पर, अंबरनाथ में अजित पवार ने किया 'खेला', BJP को झटका
प्लेन क्रैश की जांच करने वाली AAIB, एटीसी टावर के अंदर कैमरे चाहती हैं; वजह क्या है?
ATC
प्लेन क्रैश की जांच करने वाली AAIB, एटीसी टावर के अंदर कैमरे चाहती हैं; वजह क्या है?