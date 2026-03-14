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Hindi Newsक्रिकेटद्रविड़-लक्ष्मण का चमत्कार, आज के दिन 25 साल पहले ईडन गार्डन में रचा था इतिहास, टेस्ट क्रिकेट की ऐतिहासिक पारी

द्रविड़-लक्ष्मण का चमत्कार, आज के दिन 25 साल पहले ईडन गार्डन में रचा था इतिहास, टेस्ट क्रिकेट की ऐतिहासिक पारी

आज से करीब 25 साल पहले टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक ऐसा रिकॉर्ड कायम हुआ, जो कि आज भी अटूट है. भारतीय टेस्ट क्रिकेट इतिहास में क्रिकेट की दीवार के नाम से मशहूर राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण के बीच पांचवें विकेट के लिए रिकॉर्डतोड़ पार्टनरशिप देखने को मिली थी, जिसके आस पास भी आजतक कोई नहीं पहुंच पाया है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Mar 14, 2026, 05:03 PM IST
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Image credit- X/cricbuzz
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14 मार्च 2001 को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में भारत ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास के सबसे यादगार मुकाबलों में से एक में ऑस्ट्रेलिया को 171 रनों से हराकर शानदार जीत दर्ज की थी. फॉलो-ऑन के बाद मिली इस ऐतिहासिक जीत को खास तौर पर वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ की बेहतरीन साझेदारी के लिए याद किया जाता है. दोनों बल्लेबाजों ने ऐसी पारी खेली जिसने पूरे मैच का रुख बदल दिया और भारतीय क्रिकेट में एक नई मिसाल कायम कर दी.स्टीव वॉ की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने मैच की शुरुआत से ही मजबूत पकड़ बना ली थी. पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 445 रन बनाकर बड़ा स्कोर खड़ा किया. इसके जवाब में भारतीय टीम सिर्फ 171 रन पर सिमट गई और ऑस्ट्रेलिया को 274 रनों की बड़ी बढ़त मिल गई. सीरीज में पहले से 1-0 की बढ़त हासिल कर चुकी ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान स्टीव वॉ ने भारत को फॉलो-ऑन देने का फैसला किया. इस फैसले के बाद मेजबान टीम पर दबाव काफी बढ़ गया, क्योंकि भारत को अब हार से बचने के लिए कड़ी चुनौती का सामना करना था.

भारत की खराब शुरुआत

भारत की दूसरी पारी की शुरुआत भी ज्यादा अच्छी नहीं रही. सचिन तेंदुलकर सिर्फ 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और टीम का स्कोर 115 रन पर 3 विकेट हो गया. इससे पहले वीवीएस लक्ष्मण ने कप्तान सौरव गांगुली के साथ 117 रनों की अहम साझेदारी कर टीम की पारी को संभालने की कोशिश की थी. इसके बाद छठे नंबर पर राहुल द्रविड़ बल्लेबाजी के लिए आए और लक्ष्मण के साथ क्रीज पर जम गए. दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर ग्लेन मैकग्राथ और शेन वार्न जैसे अनुभवी गेंदबाजों से सजे मजबूत ऑस्ट्रेलियाई आक्रमण का डटकर सामना किया और धीरे-धीरे टीम को मुश्किल स्थिति से बाहर निकालने की दिशा में कदम बढ़ाए.

लक्ष्मण-द्रविड़ ने ऑस्ट्रेलिया को कैसे हराया?

वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ ने पांचवें विकेट के लिए 376 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी की, जिसे टेस्ट क्रिकेट की सबसे महान साझेदारियों में गिना जाता है. लक्ष्मण ने 281 रनों की शानदार पारी खेली और उस समय टेस्ट क्रिकेट में किसी भारतीय बल्लेबाज का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया. वहीं राहुल द्रविड़ ने 353 गेंदों का सामना करते हुए 180 रन बनाए और मुश्किल हालात में जबरदस्त धैर्य और मजबूत मानसिकता दिखाई.

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कंगारूओं को किया पस्त

इसके साथ ही दोनों बल्लेबाजों ने पूरे दिन क्रीज पर टिककर ऑस्ट्रेलिया के मजबूत गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह थका दिया और मैच की दिशा ही बदल दी. उनकी इस बेहतरीन बल्लेबाजी की बदौलत भारत ने 7 विकेट पर 657 रन बनाकर पारी घोषित कर दी. पहली पारी की बड़ी बढ़त को खत्म करने के बाद भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने चौथी पारी में बड़ा लक्ष्य रख दिया. लक्ष्मण और द्रविड़ की यह साझेदारी बाद में इस मैच और पूरी सीरीज का टर्निंग पॉइंट मानी गई. 

द्रविड़ और लक्ष्मण की ऐतिहासिक पार्टनरशिप

मैच के आखिरी दिन भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मुकाबले को अपने नाम कर लिया. हरभजन सिंह ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 73 रन देकर 6 विकेट झटके. उन्हें सचिन तेंदुलकर का भी अच्छा साथ मिला, जिन्होंने 31 रन देकर 3 अहम विकेट हासिल किए. सीरीज में अब तक दबदबा बनाए रखने वाली ऑस्ट्रेलिया की मजबूत बल्लेबाजी दबाव में बिखर गई और पूरी टीम ऑल आउट हो गई. इसी के साथ भारत ने इस मुकाबले में यादगार जीत दर्ज की. मैच के बाद वीवीएस लक्ष्मण ने इस जीत और राहुल द्रविड़ के साथ अपनी ऐतिहासिक साझेदारी को याद करते हुए कहा कि टीम ने मुश्किल हालात में भी खुद पर भरोसा नहीं खोया. उन्होंने बताया कि जब हार करीब लग रही थी तब भी खिलाड़ियों ने धैर्य और मजबूत इरादे के साथ लड़ाई जारी रखी.

वीवीएस लक्ष्मण ने किया याद

लक्ष्मण ने कहा, “25 साल पहले ईडन गार्डन्स में राहुल और मैंने जो साझेदारी की थी, वह हमेशा हमारे लिए खास रहेगी. उस समय मैच हमारे हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन हमने विश्वास और धैर्य बनाए रखा. वह साझेदारी सिर्फ रनों तक सीमित नहीं थी, बल्कि भरोसे, टीम वर्क और हर हाल में लड़ते रहने की भावना का उदाहरण थी. राहुल के साथ उस सफर का हिस्सा बनना और उस टेस्ट मैच में खेलना मेरे लिए गर्व की बात है, जिसने हमें यह सिखाया कि क्रिकेट में वापसी हमेशा संभव होती है.” इस जीत के साथ भारत फॉलोऑन के बाद टेस्ट मैच जीतने वाली तीसरी टीम बन गई, जिससे वह क्रिकेट के इतिहास में एक विशेष स्थान पर आ गया. इस परिणाम ने भारतीय क्रिकेट को नई ऊर्जा दी, ऑस्ट्रेलिया की लगातार 16 मैचों की जीत का रिकॉर्ड तोड़ा और तब से इसे बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में एक ऐतिहासिक उपलब्धि माना जाता है.

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Abhay Tiwari

अभय तिवारी भारत के राजनैतिक इतिहास से खास संबंध रखने वाले अमेठी जिले से ताल्लुक रखते हैं. साल 2025 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के पहले से ही बतौर ट्रेनी सब एडिटर Zee News के साथ जुड़ गए थे. ट...और पढ़ें

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