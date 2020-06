आज के दिन महिला क्रिकेट में खड़ा हुआ वो एवरेस्ट, जिसे नहीं लांघ पाए पुरुष क्रिकेटर

नई दिल्ली. क्रिकेट जगत में यदि देखा जाए तो कभी भी पुरुष क्रिकेटरों के सामने महिला क्रिकेटरों को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई है. हमेशा से पुरुष क्रिकेटरों के खेल को ही ज्यादा आकर्षक माना गया है. लेकिन यदि रिकॉर्ड बुक हाथ में लेकर बात की जाए तो खिलाड़ी विशेष के हिसाब से भले ही महिला क्रिकेट पुरुषों से पीछे दिखाई दे, लेकिन टीम प्रदर्शन के लिहाज से वे पुरुष क्रिकेटरों से बीस ही साबित होती हैं. इसका सबूत है दो साल पहले 8 जून के ही दिन बनाया गया ये रिकॉर्ड, जिसमें महिला क्रिकेटरों की तरफ से खड़े किए गए एवरेस्ट को पुरुष क्रिकेटर आज तक लांघने में असफल रहे हैं.

इंटरनेशनल वनडे मैचों के सबसे बड़े स्कोर का है रिकॉर्ड

दरअसल 8 जून, 2018 को न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम ने दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल वनडे स्कोर का रिकॉर्ड नए सुधार के साथ अपने नाम किया था. न्यूजीलैंड ने अपनी कप्तान सूजी बेट्स (Suzie Bates) के 94 गेंद में धुआंधार 151 रन और मैडी ग्रीन (Maddy Green) के महज 77 गेंद में विस्फोटक 122 रन की मदद से आयरलैंड के खिलाफ डबलिन के मैदान पर 50 ओवर में 4 विकेट पर 491 रन बनाए थे. आयरलैंड की टीम 144 रन ही बना सकी थी. इससे पहले दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल वनडे स्कोर का रिकॉर्ड भी न्यूजीलैंड की महिलाओं के ही नाम पर था, जिन्होंने 29 जनवरी, 1997 में क्राइस्टचर्च के मैदान पर पाकिस्तान के खिलाफ 50 ओवर में 5 विकेट पर 455 रन बनाए थे.

OnThisDay in 2018, New Zealand recorded the highest total in all ODI cricket, smashing 491/4 against Ireland in Dublin

Suzie Bates and Maddy Green scored centuries, while Amelia Kerr blazed to a 45-ball 81* pic.twitter.com/UeczN65YJh

— ICC (@ICC) June 8, 2020