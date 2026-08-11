भारत का वो वर्ल्ड चैंपियन बल्लेबाज, जिसे ODI में कभी 'शून्य' पर आउट नहीं कर सका दुनिया का कोई भी गेंदबाज

करीब दो दशक लंबे प्रथम श्रेणी करियर में यशपाल शर्मा ने 160 मैच खेले, जिसमें 44.88 की औसत के साथ 8,933 रन बनाए. इस दौरान 21 शतक और 46 अर्धशतक शामिल रहे. यशपाल ने फर्स्ट क्लास करियर में 201 रन की नाबाद पारी भी खेली है. साल 1978 से 1985 के बीच यशपाल ने भारत के लिए 37 टेस्ट और 42 वनडे मैच खेलते हुए मिडिल ऑर्डर को मजबूती दी. इस दौरान उनके बल्ले से टेस्ट फॉर्मेट में 33.45 की औसत के साथ 1,606 रन निकले, जिसमें 2 शतक और 9 अर्धशतक शामिल रहे. वहीं, वनडे फॉर्मेट में इस बल्लेबाज ने 28.48 की औसत के साथ 883 रन बनाए. 1981-82 में यशपाल शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ 140 रन बनाते हुए जीआर विश्वनाथ के साथ 316 रन की रिकॉर्ड साझेदारी की.