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भारत का वो वर्ल्ड चैंपियन बल्लेबाज, जिसे ODI में कभी 'शून्य' पर आउट नहीं कर सका दुनिया का कोई भी गेंदबाज

Yashpal Sharma Birthday: 11 अगस्त 1954 को लुधियाना में जन्मे दाएं हाथ के बल्लेबाज यशपाल शर्मा अपने मजबूत डिफेंस से किसी भी अटैक को बेअसर करने में माहिर थे. जब कपिल देव की कप्तानी में भारत ने 1983 में वर्ल्ड कप जीता था, तब यशपाल उस विनिंग टीम का हिस्सा थे. वो ODI करियर में कभी शून्य पर आउट नहीं हुए.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 11, 2026, 07:55 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 07:55 AM IST
भारत का वो वर्ल्ड चैंपियन बल्लेबाज, जिसे ODI में कभी 'शून्य' पर आउट नहीं कर सका दुनिया का कोई भी गेंदबाज

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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