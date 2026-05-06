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Hindi Newsक्रिकेटक्रिकेट या मजाक... 20-20 ओवर का मैच घंटेभर में खत्म, नहीं देखा होगा T20 क्रिकेट ये अजूबा

क्रिकेट या मजाक... 20-20 ओवर का मैच घंटेभर में खत्म, नहीं देखा होगा T20 क्रिकेट ये अजूबा

Unique Cricket Record: टी20 क्रिकेट में चौकों-छक्कों की बौछार से कई हाई स्कोर के अटूट रिकॉर्ड्स से फैंस वाकिफ होंगे. इस फॉर्मेट को गेंदबाजों का दुश्मन भी कहें तो गुरेज नहीं होगा, लेकिन हम आपको टी20 के सबसे बड़े अजूबे से वाकिफ कराने जा रहे हैं जहां टॉस होते ही मैच खत्म हो गया.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: May 06, 2026, 08:59 AM IST
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Unique Cricket Record: टी20 क्रिकेट में चौकों-छक्कों की बौछार से कई हाई स्कोर के अटूट रिकॉर्ड्स से फैंस वाकिफ होंगे. इस फॉर्मेट को गेंदबाजों का दुश्मन भी कहें तो गुरेज नहीं होगा, लेकिन हम आपको टी20 के सबसे बड़े अजूबे से वाकिफ कराने जा रहे हैं जहां टॉस होते ही मैच खत्म हो गया. आमतौर पर ऐसा तब होता है जब बारिश या फिर मैच किसी घटना की वजह से रद्द होता है. लेकिन यहां 11 बल्लेबाज खेलने उतरे लेकिन फिर भी 20-20 ओवर का मुकाबला महज घंटेभर में खत्म हो गया. पिच बल्लेबाजों के लिए कब्रगाह साबित हुई और इस मैच में असंभव रिकॉर्ड कायम हो गया.

किन टीमों के बीच था मुकाबला?

ये मुकाबला आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप एशिया क्वालीफायर 'ए' के दौरान. मंगोलिया और सिंगापुर के बीच खेले गए इस मैच क्रिकेट जगत में भूचाल मचा दिया. मैच में टॉस जीतकर सिंगापुर ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया. मंगोलिया की टीम जब बल्लेबाजी करने उतरी तो ताश के पत्तों की तरह पूरी टीम ढह गई. 10 बल्लेबाज मिलकर 10 ओवर ही खेलने में कामयाब हुए. 

10 रन पर ही सिमटी टीम

मंगोलिया की पूरी टीम महज 10 रनों के स्कोर पर ऑलआउट हो गई. टीम के पांच बल्लेबाज तो खाता भी नहीं खोल सके. सिंगापुर की तरफ से हर्षा भारद्वाज ने 6 विकेट जबकि अक्षय पुरी ने 2 विकेट झटके. राहुल और रमेश नाम के गेंदबाजों के नाम भी एक-एक विकेट आया. मंगोलिया द्वारा बनाया गया 10 रन का टोटल टी20 में सबसे छोटा टोटल साबित हुआ.

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5 गेंद में चेज

सबसे छोटे मुकाबले का ही रिकॉर्ड नहीं बल्कि इस मुकाबले में सबसे ज्यादा गेंद रहते चेज का भी रिकॉर्ड कायम हुआ. सिंगापुर की भी शुरुआत अच्छी नहीं रही क्योंकि टीम ने पारी की पहली ही बॉल पर अपने एक बल्लेबाज को खो दिया. लेकिन बाकी दो बल्लेबाजों ने मिलकर बची हुई 4 गेंद में टारगेट को चेज कर दिया. 115 गेंद रहते सिंगापुर ने जीत दर्ज की और चमत्कारी रिकॉर्ड कायम किया. 

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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