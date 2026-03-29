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Hindi Newsक्रिकेटएक तारीख और 2 तिहरे शतक... क्रिकेट इतिहास का गजब रिकॉर्ड, टेस्ट मैचों में अमर है 29 मार्च

एक तारीख और 2 तिहरे शतक... क्रिकेट इतिहास का गजब रिकॉर्ड, टेस्ट मैचों में 'अमर' है 29 मार्च

Triple Century in Test: मुल्तान के सुल्तान वीरेंद्र सहवाग ने टेस्ट क्रिकेट में गजब का रिकॉर्ड बनाया है. वह दो तिहरे शतक लगाने वाले भारत के इकलौते बल्लेबाज हैं. सहवाग ने पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के खिलाफ तिहरा शतक लगाया था. संयोग से दोनों 29 मार्च की तारीख को ही उनके बल्ले से निकले थे.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Mar 29, 2026, 05:23 PM IST
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Photo Credit : Social Media
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Triple Century in Test: 29 मार्च का दिन विश्व क्रिकेट में ऐतिहासिक है. इस एक तारीख को भारत के विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने अपना बना लिया है. उन्होंने 29 मार्च के दिन एक नहीं बल्कि दो तिहरे शतक लगाए हैं. हैरान मत होइए... यह सच है. सहवाग ने अपने टेस्ट करियर में ऐसा किया है. हालांकि, साल जरूर अलग-अलग हैं. 29 मार्च 2004 को उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मुल्तान में 309 रन की पारी खेली थी. इसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2008 में उन्होंने चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में 319 रन बनाए थे.

2004 में पाकिस्तान के ऐतिहासिक दौरे पर पहले टेस्ट मैच में सहवाग ने एक ऐसी पारी खेली थी जिसने क्रिकेट की दुनिया में उनकी विरासत को हमेशा के लिए स्थापित कर दिया. 'नजफगढ़ के नवाब' ने पाकिस्तानी गेंदबाजी आक्रमण की ऐसी धज्जियां उड़ाईं कि उन्हें 'मुल्तान का सुल्तान' का खिताब मिला. मुल्तान की सपाट पिच पर सहवाग ने निडर बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तानी गेंदबाजों को लाचार कर दिया. यह पारी केवल रनों के बारे में नहीं थी, बल्कि उस मानसिकता के बारे में थी जिसने भारतीय क्रिकेट में आक्रामकता की एक नई परिभाषा लिखी.

सहवाग ने तोड़ा था लक्ष्मण का रिकॉर्ड

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सहवाग टेस्ट क्रिकेट में 300 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बनकर उभरे. उन्होंने कोलकाता में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वीवीएस लक्ष्मण के 281 रनों के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया और किसी भारतीय द्वारा अब तक का सबसे बड़ा व्यक्तिगत टेस्ट स्कोर दर्ज किया. उनकी इस उपलब्धि ने दुनिया को दिखा दिया कि टेस्ट क्रिकेट में भी आक्रामक बल्लेबाजी के साथ बड़े स्कोर बनाए जा सकते हैं. सहवाग ने इस अविश्वसनीय उपलब्धि को अपने विशिष्ट अंदाज में हासिल किया. जब वह 295 रन पर थे, तब एक मील के पत्थर के करीब होने के बावजूद उन्होंने संयम बरतने के बजाय डीप मिड-विकेट के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़कर 301* रन का आंकड़ा छू लिया. एक व्यक्तिगत कीर्तिमान की दहलीज पर खड़े होकर ऐसा साहस दिखाना सहवाग के अद्भुत दृष्टिकोण और निडर मानसिकता का प्रमाण था.

 

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शोएब अख्तर एंड कंपनी की कुटाई

वसीम अकरम और वकार यूनुस जैसे दिग्गजों के जाने के बाद संक्रमण के दौर से गुजर रही पाकिस्तानी टीम के कप्तान इंजमाम-उल-हक ने शोएब अख्तर, सकलैन मुश्ताक और अब्दुल रज्जाक पर भरोसा जताया था. साथ ही मोहम्मद सामी और शब्बीर अहमद जैसे युवा तेज गेंदबाजों को भी लगाया गया था. हालांकि, सहवाग ने उन सभी पर अपना दबदबा बनाया और एक ऐसी पारी खेली जो युगों तक याद रखी जाएगी. अपनी 309 रनों की तूफानी पारी के दौरान उन्होंने 375 गेंदों का सामना किया और 531 मिनट तक क्रीज पर डटे रहे, जिसमें 39 चौके और 6 छक्के शामिल थे. भारत ने उस मैच को एक पारी और 52 रनों से अपने नाम किया था. सचिन तेंदुलकर ने नाबाद 194 रन बनाए थे.

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4 साल बाद साउथ अफ्रीका पर बरसे

29 मार्च को ही ठीक 4 साल बाद सहवाग ने अपने टेस्ट करियर का दूसरा तिहरा शतक लगा दिया. साउथ अफ्रीका ने हाशिम अमला के शानदार शतक की बदौलत पहली पारी में 540 रन का बड़ा स्कोर बनाया था. चेन्नई की सपाट लेकिन गर्म पिच पर भारत को खेल में बने रहने के लिए एक मजबूत जवाब की जरूरत थी. इसके बाद जो हुआ वह सिर्फ जवाब नहीं था, बल्कि "नजफगढ़ के नवाब" की अगुवाई में एक लगातार हमला था.

 

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278 गेंदों पर तिहरा शतक

सहवाग ने सिर्फ 278 गेंदों में अपना तिहरा शतक पूरा किया, जो टेस्ट क्रिकेट इतिहास में गेंदों का सामना करने के मामले में सबसे तेज तिहरा शतक है. ज्यादातर बल्लेबाज डेल स्टेन, मखाया एंटिनी और मोर्ने मोर्कल जैसे वर्ल्ड-क्लास अटैक के खिलाफ टिकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सहवाग ने उन्हें नेट बॉलर की तरह इस्तेमाल किया. उन्होंने लगातार बाउंड्री लगाकर 300 रन पूरे किए. पारी के दौरान उनका स्ट्राइक रेट 104 से ज्यादा था. सहवाग ने 304 गेंद पर 319 रन बनाए. उन्होंने 42 चौके और 5 छक्के लगाए थे.

 

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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