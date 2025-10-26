'अब आखिरी बार..' शतक के बाद रोहित के इंस्टाग्राम पोस्ट ने मचाया तहलका, सदमें में फैंस

Advertisement
Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Oct 26, 2025, 05:17 PM IST
Rohit Sharma: टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा 25 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार शतकीय पारी से खूब सुर्खियां बटोरी. संन्यास के चर्चे चरम पर थे, लेकिन रोहित के शतक से फैंस के दिलों में ठंडक पहुंची कि हिटमैन वर्ल्ड कप 2027 खेलेंगे. लेकिन अब उनके एक इंस्टाग्राम पोस्ट से खलबली मच चुकी है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज खत्म होने के कुछ घंटे बाद ही रोहित शर्मा ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई है जिससे फैंस सदमें में चले गए हैं. 

ऐसे ही लिया था टेस्ट रिटायरमेंट

कुछ महीनों पहले ऐसे ही रोहित शर्मा ने एक मामूली इंस्टाग्राम स्टोरी लगाकर टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेकर खलबली मचा दी थी. रोहित शर्मा का ये पोस्ट भी फैंस की धड़कनें बढ़ा चुका है. हिटमैन ने इस पोर्ट में बाय का इशारा करते हुए फोटो भी शेयर की और ऐसा कुछ लिख दिया कि फैंस के अंदर संशय है कि रोहित अब वनडे में लौटेंगे या नहीं.

रोहित ने लिखी ये बात

रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी वनडे में 121 रन की नाबाद पारी खेलकर सभी का ध्यान खींचा. इससे पहले भी उन्होंने दूसरे वनडे में 73 रन ठोेके थे और प्लेयर ऑफ द सीरीज साबित हुए. फैंस ने आस लगाई ही थी कि रोहित ने इंस्टा स्टोरी लगा ली. रोहित ने अपनी टाटा वाली पोस्ट के साथ लिखा, 'आखिरी बार सिडनी से साइन ऑफ कर रहा हूं.'

सिडनी में रोहित की यादें

सिडनी में रोहित शर्मा की यादें अच्छी रही हैं. यह पहली बार नहीं था जब रोहित शर्मा ने सिडनी के मैदान पर शतकीय पारी खेली, इससे पहले भी उनके नाम सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर 133 रन की पारी दर्ज है. हालांकि, एक बार हिटमैन इस मैदान पर 99 के स्कोर पर भी आउट हुए थे. लेकिन अब 6 वनडे में रोहित के नाम इस मैदान पर 450+ रन दर्ज हो चुके हैं. अब शायद ही रोहित कभी सिडनी में बतौर बल्लेबाज नजर आएं.

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

