'अब आखिरी बार..' शतक के बाद रोहित के इंस्टाग्राम पोस्ट ने मचाया तहलका, सदमें में फैंस

Rohit Sharma: टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा 25 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार शतकीय पारी से खूब सुर्खियां बटोरी. संन्यास के चर्चे चरम पर थे, लेकिन रोहित के शतक से फैंस के दिलों में ठंडक पहुंची कि हिटमैन वर्ल्ड कप 2027 खेलेंगे. लेकिन अब उनके एक इंस्टाग्राम पोस्ट से खलबली मच चुकी है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज खत्म होने के कुछ घंटे बाद ही रोहित शर्मा ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई है जिससे फैंस सदमें में चले गए हैं.

ऐसे ही लिया था टेस्ट रिटायरमेंट

कुछ महीनों पहले ऐसे ही रोहित शर्मा ने एक मामूली इंस्टाग्राम स्टोरी लगाकर टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेकर खलबली मचा दी थी. रोहित शर्मा का ये पोस्ट भी फैंस की धड़कनें बढ़ा चुका है. हिटमैन ने इस पोर्ट में बाय का इशारा करते हुए फोटो भी शेयर की और ऐसा कुछ लिख दिया कि फैंस के अंदर संशय है कि रोहित अब वनडे में लौटेंगे या नहीं.

Add Zee News as a Preferred Source

रोहित ने लिखी ये बात

रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी वनडे में 121 रन की नाबाद पारी खेलकर सभी का ध्यान खींचा. इससे पहले भी उन्होंने दूसरे वनडे में 73 रन ठोेके थे और प्लेयर ऑफ द सीरीज साबित हुए. फैंस ने आस लगाई ही थी कि रोहित ने इंस्टा स्टोरी लगा ली. रोहित ने अपनी टाटा वाली पोस्ट के साथ लिखा, 'आखिरी बार सिडनी से साइन ऑफ कर रहा हूं.'

सिडनी में रोहित की यादें

सिडनी में रोहित शर्मा की यादें अच्छी रही हैं. यह पहली बार नहीं था जब रोहित शर्मा ने सिडनी के मैदान पर शतकीय पारी खेली, इससे पहले भी उनके नाम सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर 133 रन की पारी दर्ज है. हालांकि, एक बार हिटमैन इस मैदान पर 99 के स्कोर पर भी आउट हुए थे. लेकिन अब 6 वनडे में रोहित के नाम इस मैदान पर 450+ रन दर्ज हो चुके हैं. अब शायद ही रोहित कभी सिडनी में बतौर बल्लेबाज नजर आएं.