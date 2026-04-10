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Hindi Newsक्रिकेटसबसे खतरनाक बना दूंगा.. टीम इंडिया में जल्द दस्तक देगा एक और तूफान? अभिषेक-ईशान को देगा टक्कर

'सबसे खतरनाक बना दूंगा..' टीम इंडिया में जल्द दस्तक देगा एक और तूफान? अभिषेक-ईशान को देगा टक्कर

IPL 2026: आईपीएल को युवाओं की लीग कहा जाता है. हर साल इस लीग से खिलाड़ी निकलते हैं और टीम इंडिया में एंट्री करते हैं. हाल के सीजन की बात करें तो अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह और तिलक वर्मा समेत कई विस्फोटक खिलाड़ी इस लीग के जरिए टीम इंडिया में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं. अब एक और तूफानी बल्लेबाज दस्तक देने को तैयार है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Apr 10, 2026, 02:26 PM IST
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टीम इंडिया में दस्तक की भविष्यवाणी. Mukul Choudhary (BCCI)
टीम इंडिया में दस्तक की भविष्यवाणी. Mukul Choudhary (BCCI)

IPL 2026: आईपीएल को युवाओं की लीग कहा जाता है. हर साल इस लीग से खिलाड़ी निकलते हैं और टीम इंडिया में एंट्री करते हैं. हाल के सीजन की बात करें तो अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह और तिलक वर्मा समेत कई विस्फोटक खिलाड़ी इस लीग के जरिए टीम इंडिया में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं. अब एक और तूफानी बल्लेबाज दस्तक देने को तैयार है. लखनऊ सुपर जायंट्स के कोच जस्टिन लैंगर ने बड़ा दावा ठोका. उनका एक वीडियो जमकर वायरल है, जिसमें वह अपनी टीम के खूंखार बल्लेबाज के बारे में बात करते दिख रहे हैं. 

कौन है ये बल्लेबाज?

हम जिस बल्लेबाज की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि केकेआर के खिलाफ जीत के हीरो रहे मुकुल चौधरी ही हैं. उन्होंने 200 से स्ट्राइक रेट से मैच विनिंग पारी खेलकर तबाही मचा डाली और जीरो से हीरो बन गए. हेड कोच जस्टिन लैंगर का एक वायरल वीडियो, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह मुकुल चौधरी को भारत का सबसे खतरनाक बल्लेबाज बना देंगे.

अभिषेक-ईशान को टक्कर

टीम इंडिया में अभिषेक शर्मा और ईशान किशन जैसे धुआंधार बल्लेबाज हैं. अब मुकुल अगर टीम इंडिया में एंट्री मारते हैं तो इन दोनों बल्लेबाजों की पॉवर हिटिंग को चैलेंज कर सकते हैं. नेट्स में मुकुल की पॉवर हिटिंग के चर्चे तेज रहे. लैंगर ने उन्हें पॉवर हिटिंग के बारे में सिखाया है और वायरल वीडियो में भी लैंगर मुकुल को लेकर भविष्यवाणी कर रहे हैं. उन्होंने दावा ठोका कि वह मिडिल ऑर्डर में मुकुल को सबसे खतरनाक बल्लेबाज बना देंगे.

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क्या बोले लैंगर?

लैंगर ने वीडियो में कहा, 'अगले चार महीनों में, मैं तुम्हें भारत का सबसे खतरनाक नंबर 6 या 7 का बैटर बनाने जा रहा हूं.' 182 रनों का पीछा करते हुए, LSG 16 ओवरों में 128/7 के स्कोर पर गहरे संकट में थी. इसके बाद मुकुल ने, जो अपना सिर्फ़ तीसरा IPL मैच खेल रहे थे, पावर हिटिंग का एक शानदार नजारा पेश किया. 21 साल के इस खिलाड़ी ने 27 गेंदों पर नाबाद 54 रन बनाते हुए सात छक्के जड़े. उन्होंने अपनी आखिरी 19 गेंदों पर 52 रन बनाए और आखिरी गेंद पर तीन विकेट से शानदार जीत दिलाई.

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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