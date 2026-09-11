IND vs AFG T20I सीरीज से पहले इस्तीफा: दिलीप-डोशेट के बाद सपोर्ट स्टाफ से एक और शख्स कम, क्या है वजह?

टीम इंडिया के सपोर्ट स्टाफ में पिछले कुछ समय से बदलाव देखने को मिल रहे हैं. असिस्टेंट कोच रेयान टेन डोशेट और फील्डिंग कोच टी दिलीप को भारतीय टीम से अलग हुए कुछ ही समय हुआ है, अब सपोर्ट स्टाफ से एक और इस्तीफे की खबर देखने को मिल रही है. खबर के मुताबिक, टीम इंडिया के फिजियो कमलेश जैन ने अपना पद छोड़ने का फैसला किया और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को इस्तीफा सौंप दिया है. हालांकि, फिलहाल वे भारत-अफगानिस्तान टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया के साथ दिल्ली में हैं.