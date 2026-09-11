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IND vs AFG T20I सीरीज से पहले इस्तीफा: दिलीप-डोशेट के बाद सपोर्ट स्टाफ से एक और शख्स कम, क्या है वजह?

भारत और अफगानिस्तान के बीच टी20 सीरीज का आगाज 13 सितंबर से होने जा रहा है. खबर है, इससे पहले भारतीय टीम इंडिया के सपोर्ट स्टाफ से एक इस्तीफा देखने को मिला है. भारतीय टीम के फिजियो ने अपना पद छोड़ने का फैसला किया.

Written ByKavya Yadav
Published: Sep 11, 2026, 08:43 AM IST|Updated: Sep 11, 2026, 08:43 AM IST
IND vs AFG T20I सीरीज से पहले इस्तीफा: दिलीप-डोशेट के बाद सपोर्ट स्टाफ से एक और शख्स कम, क्या है वजह?
Image Credit: Shubman Gill and Kamlesh Jain (PIC- BCCI)

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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