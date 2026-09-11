IND vs AFG T20I सीरीज से पहले इस्तीफा: दिलीप-डोशेट के बाद सपोर्ट स्टाफ से एक और शख्स कम, क्या है वजह?

टीम इंडिया के सपोर्ट स्टाफ में पिछले कुछ समय से बदलाव देखने को मिल रहे हैं. असिस्टेंट कोच रेयान टेन डोशेट और फील्डिंग कोच टी दिलीप को भारतीय टीम से अलग हुए कुछ ही समय हुआ है, अब सपोर्ट स्टाफ से एक और इस्तीफे की खबर देखने को मिल रही है. खबर के मुताबिक, टीम इंडिया के फिजियो कमलेश जैन ने अपना पद छोड़ने का फैसला किया और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को इस्तीफा सौंप दिया है. हालांकि, फिलहाल वे भारत-अफगानिस्तान टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया के साथ दिल्ली में हैं.
क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने बीसीसीआई को इस्तीफा सौंपा है, लेकिन बोर्ड की तरफ से फिलहाल इसे स्वीकार नहीं किया गया है. क्रिकबज को भारतीय टीम और BCCI के सूत्रों ने बताया कि जैन, अभी अपना तीन महीने का नोटिस पीरियड पूरा कर रहे हैं और बोर्ड से रिलीव होने का इंतज़ार कर रहे हैं. 3 महीने के नोटिस पीरियड को जोड़ें तो, न्यूजीलैंड टूर पर उनका कार्यकाल खत्म होता है. ये दिसंबर की शुरुआत में खत्म होगी.
न्यूजीलैंड सीरीज उनकी भारतीय टीम के साथ आखिरी सीरीज होगी, लेकिन बीसीसीआई उन्हें पहले भी रिलीव कर सकता है. कमलेश जैन ने नितिन पटेल की जगह ली थी. टीम इंडिया की नियुक्ति से पहले वह आईपीएल में केकेआर की टीम के साथ काम भी कर चुके हैं. अब सभी के जेहन में सवाल होगा कि आखिर क्यों उन्होंने ये कड़ा फैसला किया है.
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क्रिकबज को सूत्र ने बताया कि, "वे साढ़े चार साल से भारतीय टीम के साथ हैं. हालांकि, उन्होंने भारतीय टीम के साथ काम करने का लुत्फ उठाया. लेकिन वे भारतीय टीम के टूर के चलते फैमिली को समय नहीं दे पा रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने ये कदम उठाया है." पिछले कुछ महीनों से भारतीय टीम लगातार दौरे कर रही है. हाल ही में भारतीय टीम 2 टेस्ट की सीरीज से श्रीलंका टूर से लौटी थी, अब 13 सितंबर से अफगानिस्तान के खिलाफ 3 टी20 मैचों की सीरीज खेलेगी.