24 महीने की मेहनत.. जिम्बाब्वे फिर से करेगा उलटफेर? अंडरडॉग टीम के प्लेयर ने बताया मास्टर प्लान

'24 महीने की मेहनत..' जिम्बाब्वे फिर से करेगा उलटफेर? 'अंडरडॉग' टीम के प्लेयर ने बताया मास्टर प्लान

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जिम्बाब्वे की टीम सुर्खियों में है. इस टीम ने ऑस्ट्रेलिया को मात देकर वर्ल्ड क्रिकेट में अपना डंका पीटा. कंगारू टीम को ये हार इतनी भारी पड़ी कि सुपर-8 से ही बाहर होना पड़ा. अब अंडरडॉग जिम्बाब्वे की टीम एक और उलटफेर की फिराक में है. टीम के एक खिलाड़ी ने वर्ल्ड कप में टीम का मास्टर प्लान बता दिया है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Feb 23, 2026, 01:55 PM IST
Ryan Burl (ICC)
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज हुआ तो सुपर-8 की भविष्यवाणी क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने शुरू कर दी थी. सभी ने भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, वेस्टइंडीज, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड और श्रीलंका की टीमों के कयास लगाए होंगे, लेकिन किसे पता था कि सुपर-8 में 'अंडरडॉग' जिम्बाब्वे पहुंचकर अपना डंका पीटेगी. जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को मात देकर उस धारणा को चूर कर दिया जिसके लिए कम आंका जा रहा था. आज शाम (23 फरवरी) को जिम्बाब्वे की टीम वेस्टइंडीज के सामने एक और परीक्षा के लिए उतरेगी.

रयान बर्ल ने टाइम्स ऑफ इंडिया से इंटरव्यू में बताया, 'यह 24 महीने की के उस प्लान का रिजल्ट है जिसे हमने बनाया था. हम उसे अच्छी तरह से लागू कर रहे हैं. जब आपकी रैंकिंग कम होती है तो आप हमेशा अंडरडॉग ही रहने वाले हैं. अपने से ऊंची रैंकिंग वाली टीम को हराना हमेशा खास होता है. अंडरडॉग के रूप में यह हमें और भी अधिक प्रेरित करता है क्योंकि लोग वास्तव में हमसे जीतने की उम्मीद नहीं करते हैं. इसलिए जब हम जीतते हैं, तो यह हमारे लिए खिलाड़ियों और हमारे राष्ट्र के लिए बहुत मायने रखता है.'

सुपर-8 में जाने का टारगेट पहले ही था सेट

बर्ल ने सुपर-8 के बारे में बात करते हुए कहा, 'हमारी ये सफलता समय के साथ टाइम पर एप्लाई किए गए प्लान का नतीजा है. टीम के हर खिलाड़ी ने जबरदस्त मेहनत की है. लगभग 18 से 24 महीने पहले, हमने खुद के लिए सुपर-8 तक पहुंचने का सपना और लक्ष्य निर्धारित किया था. हमने उतार-चढ़ाव देखे हैं, लेकिन इस दौरान हमने स्पष्ट गेम प्लान और ब्लूप्रिंट का पालन किया है. उस योजना को कड़ी मेहनत के साथ मिलाने से हम आज जहां हैं, वहां पहुंच पाए.'

टारगेट अभी पूरे नहीं हुए- बर्ल

उन्होंने आगे बताया, 'तथ्य यह है कि हमने सुपर-8 के लिए क्वालीफाई कर लिया है, लेकिन इसने उस अंतिम लक्ष्य को नहीं बदला है जो हमने निर्धारित किया था. जैसा कि मैंने कहा, यह सिर्फ एक छोटा पड़ाव है. लेकिन हमारे पास हासिल करने के लिए बहुत सारे अन्य लक्ष्य हैं और हर कोई एक अंडरडॉग की कहानी पसंद करता है, है ना?.' इसके अलावा उन्होंने सिकंदर रजा के बारे में बात की जो टीम को यहां तक लेकर आए हैं. उन्होंने कहा, 'सच कहूं तो, वह अपने आप में एक दिग्गज हैं और उन सभी तारीफों के हकदार रहे हैं. वह एक सुपरस्टार हैं. उन्होंने अपने पूरे करियर में बहुत मेहनत की है.'

