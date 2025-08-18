 T20 एशिया कप में सिर्फ 2 शतक... विराट भारत के इकलौते बल्लेबाज, इस बार कौन रचेगा इतिहास?
T20 एशिया कप में सिर्फ 2 शतक... विराट भारत के इकलौते बल्लेबाज, इस बार कौन रचेगा इतिहास?

Asia Cup: एशिया कप 2025 की होड़ में सभी टीमें जुटी हुई हैं. इस बार मेगा इवेंट टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा. टी20 इंटरनेशनल में कई बल्लेबाज ऐसे हैं जिन्होंने शतकीय पारियां खेली हैं. लेकिन छोटे फॉर्मेट के एशिया कप में अभी तक महज 2 शतकीय पारियां देखने को मिली हैं.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Aug 18, 2025, 12:04 AM IST
Virat Kohli
Virat Kohli

Asia Cup: एशिया कप 2025 की होड़ में सभी टीमें जुटी हुई हैं. इस बार मेगा इवेंट टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा. टी20 इंटरनेशनल में कई बल्लेबाज ऐसे हैं जिन्होंने शतकीय पारियां खेली हैं. लेकिन छोटे फॉर्मेट के एशिया कप में अभी तक महज 2 शतकीय पारियां देखने को मिली हैं. विराट कोहली भारत के इकलौते बल्लेबाज हैं जिन्होंने ये कारनामा किया है. 9 सितंबर से एशिया कप 2025 का आगाज होगा, सवाल है कि इस बार कौन शतक ठोककर नया इतिहास बनाएगा. 

विराट की यादगार पारी

विराट कोहली साल 2019 से लेकर 2022 तक अपने शतकों के सूखे से गुजरे. उन्होंने शतकों का सूखा एशिया कप 2022 में खत्म किया था. विराट कोहली ने एशिया कप 2022 में अफगानिस्तान के विरुद्ध ऐतिहासिक पारी खेली. उन्होंने सिर्फ टीम को जीत नहीं दिलाई बल्कि टी20 एशिया कप में शतकीय पारी खेलने वाले पहले बल्लेबाज बने थे. इतना ही नहीं, वह एशिया कप की एक पारी में सबसे ज्यादा रन ठोकने वाले बल्लेबाज भी थे. 

टी20 से संन्यास

विराट कोहली एशिया कप 2025 में नजर नहीं आएंगे. उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2024 में चैंपियन बनने के बाद इस फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया था. अब सभी की नजरें टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव पर होंगी, जिन्हें टी20 का किंग कहें तो भी गलत नहीं होगा. सूर्या ने टी20 फॉर्मेट में गुच्छों में शतकीय पारियां खेली हैं. लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इस एशिया कप में स्काई शतक ठोकने में कामयाब होते हैं या नहीं. 

दूसरा बल्लेबाज कौन?

टी20 एशिया कप में शतक ठोकने वाले दूसरे बल्लेबाज बाबर हयात हैं. उन्होंने हांगकांग की तरफ से 19 फरवरी 2016 को ओमान के खिलाफ बाबर ने यह शानदार पारी खेली. मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी ओमान की टीम ने पांच विकेट गंवाकर 180 रन बनाए. टीम के लिए जतिंदर सिंह ने सर्वाधिक 42 रन जोड़े, जबकि आमिर अली ने नाबाद 32 रन की पारी खेली. इसके जवाब में हांगकांग का खेमा निर्धारित ओवरों में सात विकेट खोकर 175 रन ही बना सका. भले ही टीम मैच हार गई लेकिन बाबर हयात ने 60 गेंदों में सात छक्कों और नौ चौकों की मदद से 122 रन की पारी खेलकर सभी का दिल जीत लिया था.

