Add Zee Business As A Preferred Source
App

2 तिहरे शतक और डबल सेंचुरी का अंबार, WTC में सबस बड़ी पारी खेलने वाले 10 बल्लेबाज, गिल-कोहली भी शामिल

2026 में अपने अंतिम चरण की तरफ बढ़ रहा है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC 2025-27) चक्र का रोमांच भी चरम पर है. भारतीय टीम 15 अगस्त से श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलेगी, जो इस सीजन के लिहाज से बेहद अहम होने वाली है. इस रोमांच से पहले हम आपको उन बल्लेबाजों के बारे में बताते हैं, जिन्होंने WTC के इतिहास में सबसे बड़ी पारियां खेली हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 13, 2026, 11:03 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 11:03 PM IST
2 तिहरे शतक और डबल सेंचुरी का अंबार, WTC में सबस बड़ी पारी खेलने वाले 10 बल्लेबाज, गिल-कोहली भी शामिल
Image Credit: WTC में किसने खेली सबसे बड़ी पारी. (PIC- AI Graphics)

About the Author

Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
वैज्ञानिकों ने खोज निकाले 3 करोड़ साल पुराने मेंढ़क, नाम रखा गया 'ब्यूटीफुल'
2
3
4
5