2 तिहरे शतक और डबल सेंचुरी का अंबार, WTC में सबस बड़ी पारी खेलने वाले 10 बल्लेबाज, गिल-कोहली भी शामिल

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की शुरुआत साल 2019 में हुई थी. पिछले 7 सालों में इस चैंपिशनशिप में कई रिकॉर्ड्स बने. 15 अगस्त से भारत और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट की सीरीज भी इस चैंपियनशिप के लिहाज से दोनों ही टीमों के लिए काफी अहम होगी. इससे पहले हम आपको उन बल्लेबाजों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने इस चैंपियनशिप में अभी तक एक पारी में सबसे बड़ा स्कोर किया है. इस लिस्ट में दो भारतीय बल्लेबाज भी शामिल हैं.