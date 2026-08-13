2 तिहरे शतक और डबल सेंचुरी का अंबार, WTC में सबस बड़ी पारी खेलने वाले 10 बल्लेबाज, गिल-कोहली भी शामिल

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की शुरुआत साल 2019 में हुई थी. पिछले 7 सालों में इस चैंपिशनशिप में कई रिकॉर्ड्स बने. 15 अगस्त से भारत और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट की सीरीज भी इस चैंपियनशिप के लिहाज से दोनों ही टीमों के लिए काफी अहम होगी. इससे पहले हम आपको उन बल्लेबाजों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने इस चैंपियनशिप में अभी तक एक पारी में सबसे बड़ा स्कोर किया है. इस लिस्ट में दो भारतीय बल्लेबाज भी शामिल हैं.
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में दोहरे शतक कई बल्लेबाजों ने लगाए हैं, लेकिन 2 बल्लेबाज ऐसे भी देखने को मिले जिन्होंने तिहरा शतक भी जमाया है. इसमें एक नाम ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज डेविड वॉर्नर का है, जबकि दूसरा नाम हैरी ब्रूक का है. अगर लिस्ट के 10 बल्लेबाजों की बात करें तो 2 तिहरे शतक के अलावा 8 दोहरे शतक ठोकने वाले बल्लेबाज हैं.
डेविड वॉर्नर ने पाकिस्तान के खिलाफ 2019 में 335 रन की नाबाद पारी खेली थी. वहीं, हैरी ब्रूक ने भी पाकिस्तान के खिलाफ ही अक्टूबर 2024 में मुल्तान के मैदान पर 317 रन ठोके थे, लेकिन बदकिस्मती से वॉर्नर को पछाड़ने में कामयाब नहीं हुए. लिस्ट में दो भारतीय बल्लेबाजों में शुभमन गिल और विराट कोहली का नाम है.
शुभमन गिल इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं, उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 2025 में 269 रन ठोक दिए थे. गिल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में एक पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं. उन्होंने विराट कोहली को पछाड़ा था. विराट ने साल 2019 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 254 रन ठोके थे. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे बड़ी पारी खेलने के मामले में विराट कोहली 7वें नंबर पर हैं.
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की एक पारी में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले बल्लेबाजों की तालिका:
|क्र.सं.
|बल्लेबाज (Player)
|स्कोर (Score)
|1
|डेविड वॉर्नर (David Warner)
|335* रन
|2
|हैरी ब्रूक (Harry Brook)
|317 रन
|3
|शुभमन गिल (Shubman Gill)
|269 रन
|4
|जैक क्रॉली (Zak Crawley)
|267 रन
|5
|जो रूट (Joe Root)
|262 रन
|6
|रयान रिकेल्टन (Ryan Rickelton)
|259 रन
|7
|विराट कोहली (Virat Kohli)
|254 रन
|8
|टॉम लैथम (Tom Latham)
|252 रन
|9
|केन विलियमसन (Kane Williamson)
|251 रन
|10
|दिमुथ करुणारत्ने (Dimuth Karunaratne)
|244 रन