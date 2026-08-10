विराट-पुजारा और कौन-कौन? गॉल टेस्ट में केवल 4 भारतीय ठोक पाए शतक, एक के नाम डबल सेंचुरी

India vs Sri Lanka 1st Test: भारत और श्रीलंका की टीमें 4 दिन बाद गॉल में एक-दूसरे को सीरीज के पहले टेस्ट में टक्कर देने उतरेंगी. कप्तान शुभमन गिल के लिए ये सीरीज किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं होगी. ओवरऑल टेस्ट में भले ही आंकड़े भारत के पक्ष में हों, लेकिन गॉल में श्रीलंका टीम की तूती बोलती है. इस मैदान पर भारत-श्रीलंका के बीच 5 टेस्ट खेले जा चुके हैं. इस दौरान टीम इंडिया के कई बड़े नाम इस मैदान पर उतरे, लेकिन आज तक महज 4 बल्लेबाज ही शतक ठोकने में कामयाब हुए हैं.
श्रीलंका टूर पर गए मौजूदा स्क्वॉड में ऐसे 3 ही खिलाड़ी हैं, जिन्हें श्रीलंका में खेलने का अनुभव है. इस लिस्ट में केएल राहुल, रवींद्र जडेजा और कुलदीप यादव का नाम है. वहीं, बात करें गॉल की तो इस मैदान पर केएल राहुल और रवींद्र जडेजा खेल चुके हैं. केएल राहुल ने साल 2015 में गॉल में मुकाबला खेला था, जिसमें दोनों पारियों में फ्लॉप रहे थे जबकि जडेजा ने 2017 में गॉल में धमाकेदार प्रदर्शन से महफिल लूटी थी. अब देखना होगा कि इस बार गॉल में कौन सा बल्लेबाज अपना झंडा गाड़ता है.
इस लिस्ट में पहला नाम विराट कोहली का है. विराट कोहली की कप्तानी में साल 2017 में टीम इंडिया ने 304 रन से श्रीलंका को रौंदा था. इस मुकाबले में विराट पहली पारी में फ्लॉप थे, लेकिन दूसरी पारी में 103 रन ठोके थे. विराट ने गॉल में दो शतक ठोके हैं, उन्होंने 2015 में भी पहली पारी में 103 रन ठोके थे. लेकिन इस मैच में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था.
विराट कोहली के अलावा शिखर धवन के नाम भी गॉल में दो शतकीय पारियां दर्ज हैं. धवन ने 2017 में 31 चौकों की बदौलत 190 रन की पारी खेली थी. वहीं, 2015 में पहली पारी में 134 रन ठोक मैच में जान डाली थी, लेकिन इसके बाद भी टीम को 63 रन की हार का सामना करना पड़ा था.
तीसरा नाम चेतेश्वर पुजारा का है. उन्होंने 2017 में 265 गेंद में 153 रन की पारी खेली थी. दूसरी पारी में 15 रन बनाकर आउट हो गए थे. पुजारा ने इस मैदान पर यही एक मुकाबला खेला था.
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वीरेंद्र सहवाग का बल्ला गॉल में खूब बोला है. उन्होंने 2010 में 109 रन की पारी खेली थी. दोनों पारियों में वह शतक ठोकने वाले इकलौते भारतीय थे. भारत को इस मुकाबले में 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था. वीरेंद्र सहवाग ने 2008 में श्रीलंका के खिलाफ गॉल में दोहरा शतक जमाया था. इस मुकाबले में भारत ने 170 रन से जीत दर्ज की थी.