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विराट-पुजारा और कौन-कौन? गॉल टेस्ट में केवल 4 भारतीय ठोक पाए शतक, एक के नाम डबल सेंचुरी

IND vs SL: भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज का आगाज 15 अगस्त से होने जा रहा है. पहला मुकाबला गॉल में खेला जाएगा, जहां भारतीय टीम ने 25 सालों में 5 मुकाबले खेले हैं. इस मैदान पर अभी तक महज 4 भारतीय बल्लेबाज ऐसे हुए हैं, जिन्होंने शतक ठोकने का कारनामा किया है.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 10, 2026, 10:58 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 10:58 PM IST
विराट-पुजारा और कौन-कौन? गॉल टेस्ट में केवल 4 भारतीय ठोक पाए शतक, एक के नाम डबल सेंचुरी

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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