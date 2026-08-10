विराट-पुजारा और कौन-कौन? गॉल टेस्ट में केवल 4 भारतीय ठोक पाए शतक, एक के नाम डबल सेंचुरी

India vs Sri Lanka 1st Test: भारत और श्रीलंका की टीमें 4 दिन बाद गॉल में एक-दूसरे को सीरीज के पहले टेस्ट में टक्कर देने उतरेंगी. कप्तान शुभमन गिल के लिए ये सीरीज किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं होगी. ओवरऑल टेस्ट में भले ही आंकड़े भारत के पक्ष में हों, लेकिन गॉल में श्रीलंका टीम की तूती बोलती है. इस मैदान पर भारत-श्रीलंका के बीच 5 टेस्ट खेले जा चुके हैं. इस दौरान टीम इंडिया के कई बड़े नाम इस मैदान पर उतरे, लेकिन आज तक महज 4 बल्लेबाज ही शतक ठोकने में कामयाब हुए हैं.