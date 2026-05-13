टी20 का वो 'अनसुना' रिकॉर्ड जिसे तोड़ना है नामुमकिन! रोहित शर्मा और क्रिस गेल भी नहीं कर पाए ऐसा करिश्मा

Highest Individual Scores T20I Cricket: टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट की तेज रफ्तार दुनिया में शतक बनाना करियर का सबसे बड़ा पल माना जाता है. पावर हिटर्स का एक छोटा और बहुत ही खास ग्रुप ऐसा भी है जो केवल सौ पर नहीं रुकता. वे 150 रन के आंकड़े को पार कर जाते हैं. इतिहास में अब तक केवल पांच खिलाड़ियों ने यह कारनामा किया है. इनमें से एक बल्लेबाज ने तो 2 बार ऐसा कर दिखाया है.

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान एरॉन फिंच शीर्ष पर हैं क्योंकि वे दो बार ऐसा करने वाले दुनिया के एकमात्र क्रिकेटर हैं. विशाल टी20 स्कोर के साथ फिंच का रिश्ता 2013 में इंग्लैंड के खिलाफ साउथम्प्टन में शुरू हुआ था. उस दिन फिंच ने सिर्फ 63 गेंदों में 156 रनों की यादगार पारी खेली, जिसमें 14 छक्के शामिल थे. यह उस समय का विश्व रिकॉर्ड था. हालांकि, फिंच यहीं नहीं रुके. पांच साल बाद 2018 में उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे में 76 गेंदों पर 172 रन बनाकर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया.

फिंच के बाद जजई का नंबर

यह आज भी टी20 इंटरनेशनल इतिहास का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है. फिंच के अलावा केवल चार अन्य बल्लेबाजों ने ही टी20 इंटरनेशनल में 150 रन की बाधा को पार किया है. अफगान सनसनी हजरतुल्लाह जजई ने 2019 में आयरलैंड के खिलाफ नाबाद 162 रनों की पारी खेली थी जिसमें 16 छक्के शामिल थे.

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इन खिलाड़ियों ने भी ठोके 150 से ज्यादा रन

दिसंबर 2025 में स्पेन का प्रतिनिधित्व करते हुए मोहम्मद अहसान ने क्रोएशिया के खिलाफ 160 रन बनाकर इस लिस्ट में प्रवेश किया. केमैन आइलैंड्स के वाईएसडी सेनेवरत्ने ने 2024 के अंत में ब्राजील के खिलाफ ठीक नाबाद 150 रन बनाए थे. फिंच इस सूची में 172 और 156 के स्कोर के साथ पहले और चौथे स्थान पर काबिज हैं.

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रोहित शर्मा और क्रिस गेल का रिकॉर्ड

टी20 क्रिकेट के दो सफल खिलाड़ी रोहित शर्मा और क्रिस गेल का रिकॉर्ड इस मामले में देखें तो दोनों खिलाड़ी एक बार भी 150 रन का आंकड़ा नहीं छू पाए. रोहित का उच्चतम स्कोर नाबाद 121 रन है. उन्होंने 2024 में अफगानिस्तान के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की थी. क्रिस गेल का उच्चतम स्कोर 117 रन है. यह उन्होंने 2007 टी20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीा के खिलाफ ठोका था. यह दिलचस्प है कि गेल के नाम टी20 में सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है. उन्होंने आईपीएल 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ नाबाद 175 रन ठोके थे.