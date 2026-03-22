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Hindi Newsक्रिकेटसावधान वैभव सूर्यवंशी.. विरोधी टीमों का वीकनेस पर फोकस, दिग्गज ने दिया अलर्ट

सावधान वैभव सूर्यवंशी.. विरोधी टीमों का वीकनेस पर फोकस, दिग्गज ने दिया अलर्ट

वैभव सूर्यवंशी, ये नाम आईपीएल 2026 की शुरुआत से पहले सभी के जहन में होगा. 14 साल के वैभव ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से सभी का दिल जीत लिया और 2025 में पूरे साल तबाही मचाई. लेकिन आईपीएल 2026 से पहले उन्हें बड़ा अलर्ट मिल गया है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Mar 22, 2026, 09:37 AM IST
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Vaibhav Suryavanshi (X)
Vaibhav Suryavanshi (X)

वैभव सूर्यवंशी की विस्फोटक बल्लेबाजी से हर कोई वाकिफ है. 14 साल की उम्र में वैभव के विस्फोट का खौफ बड़े-बड़े गेंदबाजों में है. 2025 में पूरे साल वैभव का कहर देखने को मिला. अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में भी 175 रन की तूफानी पारी के चर्चे दुनियाभर में थे. लेकिन आईपीएल 2026 से पहले वैभव सूर्यवंशी को बड़ा अलर्ट मिल चुका है. इरफान पठान ने उन्हें खुली चेतावनी दी है. 

अंडर-19 वर्ल्ड कप में 439 रन

अंडर-19 वर्ल्ड कप में वैभव 439 रनों के साथ दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे. उन्होंने सात मैचों में 62.71 की औसत और 169.49 के स्ट्राइक रेट से ये रन बनाए. इस दौरान वैभव के बल्ले से एक शतक और तीन अर्धशतक देखने को मिले. उन्होंने टूर्नामेंट के एक सीजन में 30 सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड भी बनाया. लेकिन दमदार फॉर्म के बाद भी आईपीएल से पहले इरफान ने उन्हें चेतावनी दी और समझाया कि कैसे विरोधी टीमें उनकी कमजोरी खोजने पर जुटी हैं.

क्या बोले इरफान पठान?

इरफान ने जियोस्टार पर बात करते हुए कहा, 'सूर्यवंशी के सामने अब एक नई चुनौती है, क्योंकि विरोधी टीमों ने उनकी ताकतों और संभावित कमजोरियों, दोनों पर गौर करना शुरू कर दिया है. IPL का यह सीजन वैभव सूर्यवंशी के लिए सीखने वाला सीजन होगा. वह सभी फॉर्मेट में क्रिकेट खेल रहे हैं. उन्होंने अंडर-19 वर्ल्ड कप में खेला, बिहार के साथ रणजी ट्रॉफी में हिस्सा लिया और हर जगह रन बनाए हैं. व्हाइट-बॉल क्रिकेट और रेड-बॉल क्रिकेट, दोनों में ही हर कोई उन पर नजर रख रहा है.'

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IPL डेब्यू के बाद घरेलू क्रिकेट में बने तबाही

इरफान ने आगे कहा, 'गेंदबाज भी उनकी वीकनेस पर नजर रखे हुए हैं. चूंकि पिछले साल IPL में डेब्यू करने के बाद से उन्होंने काफी क्रिकेट खेला है, इसलिए दूसरे खिलाड़ी उनके वीडियो देख रहे हैं और उनकी कमजोरियों का विश्लेषण कर रहे हैं. उन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में आसानी से शतक जड़े हैं. जब आप लगातार ऐसा करते हैं न सिर्फ़ IPL में, बल्कि घरेलू क्रिकेट, अंडर-19 क्रिकेट और इमर्जिंग मैचों में भी, तो आपका आत्मविश्वास लगातार बढ़ता जाता है. इस IPL सीजन में, सभी गेंदबाज अपनी रणनीतियों के साथ तैयार होंगे और वैभव खुद को साबित करने की कोशिश करेंगे. वह IPL में एक और शतक जड़कर ऐसा कर सकते हैं. जब वह इस सीजन में लगातार रन बनाएंगे, तभी हम कह पाएंगे कि वैभव सूर्यवंशी ने अपने खेल का स्तर ऊंचा उठाया है.'

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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