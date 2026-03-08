Opinion: जहां टूटा था 140 करोड़ लोगों का दिल, वहीं जख्मों पर लगा मरहम... अहमदाबाद को आखिरकार 'श्राप' से मिली मुक्ति

T20 World Cup 2026 Narendra Modi Stadium: दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम आखिरकार भारत की वर्ल्ड कप जीत का साक्षी बन ही गया. 800 करोड़ रुपये खर्च करके मोटेरा स्टेडियम को फिर से बनाया गया. यह दर्शक क्षमता के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड बना. 1,32,000 की कैपेसिटी वाले इस मैदान को आखिरकार वह जीत मिल गई, जिसका उसे लंबे समय से इंतजार था. भारत ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड को 96 रनों से परास्त कर दिया. उसने रिकॉर्ड तीसरी बार खिताब को अपने नाम कर लिया. यहीं नहीं, भारत लगातार दो बार टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाला दुनिया का इकलौता देश बन गया.

19 नवंबर 2023 को भारतीय क्रिकेट फैंस को गहरा सदमा लगा था. इसी मैदान पर ऑस्ट्रेलिया ने वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में टीम इंडिया को हरा दिया था. तब भारत अजेय रहकर फाइनल तक पहुंचा था. 140 करोड़ भारतीयों को उम्मीद थी कि रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम खिताब जीत लेगी, लेकिन उस जीत कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके दिलों को तोड़कर रख दिया. रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे सुपरस्टार्स को रोत देखकर पूरा देश रोया था.

सिर्फ 1 हार ने तोड़ा था दिल

वो कहते है न- कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता कहीं जमीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता. तब यह पंक्ति सही बैठ रह थी. उस समय ऐसा लगा था कि टीम इंडिया के साथ जो हुआ है वह किस्मत में लिखा था. भारत ने क्या नहीं किया था. उसने ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को लीग राउंड में हराया. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में विराट के ऐतिहासिक शतक की बदौलत न्यूजीलैंड को परास्त किया था और अहमदाबाद में फेवरेट बनकर गए थे. लेकिन वहां वही हुआ जो किस्मत को मंजूर था. भारत ऐसे हारा, जिस पर किसी को भरोसा नहीं हुआ. ऐसा कहानियों में ही होता है, लेकिन उस दिन मैदान पर होते सबने देखा था.

अहमदाबाद को कहा गया 'अशुभ'

19 नवंबर का दिन भारतीय क्रिकेट इतिहास में काले अक्षरों में लिख दिया गया. सिर्फ तारीख नहीं बल्कि स्टेडियम को भी निशाने पर लिया गया. नरेंद्र मोदी स्टेडियम को भारतीय टीम के लिए 'अशुभ' कहा गया. हद तो तब हो गई जब टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप 2026 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार गई. ऐसा कहा जाने लगा कि इस बार भी कहीं 19 नवंबर न हो जाए. लोगों को डर लगने लगा. यहां तक कि कहा जाने लगा कि इस स्टेडियम को भारतीय टीम की बड़ी जीतों को नहीं देखने का 'श्राप' मिल गया है. यहां से फाइनल को हटाने की मांग होने लगी. हालांकि, ऐसा तो होने वाला नहीं था.

जख्मों पर लगा मरहम

फैंस बस इतना ही चाह रहे थे कि 19 नवंबर का इतिहास फिर से दोहराया नहीं जाए. टीम इंडिया ने उन्हें निराश नहीं किया. न्यूजीलैंड पर इस तरह शिकंजा कसा कि कीवी टीम उससे निकल ही नहीं पाई. न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस जैसी धमकी भारतीय फैंस को दी थी. उन्होंने कहा था कि वे भारतीय फैंस को चुप कराना चाहेंगे. इस बार सबकुछ उलट हुआ. भारत ने मिचेल सेंटनर की टीम को न सिर्फ हराया, बल्कि बुरी तरह परास्त कर दिया. सूर्यकुमा यादव की सेना ने 140 करोड़ लोगों के चेहरे पर खुशी ला दी. 19 नवंबर के जख्मों पर आखिरकार मरहम लग गया और अहमदाबाद का स्टेडियम 'श्राप' मुक्त हो गया.